Sun Group được giao đất để triển khai siêu dự án 64.000 tỷ tại hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á”

Theo UBND tỉnh An Giang, địa phương vừa ban hành Quyết định số 2212 về việc giao đất và cho Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc thuê đất tại đặc khu Phú Quốc để triển khai dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ.

Theo quyết định, doanh nghiệp được giao và thuê khu đất rộng gần 12 ha tại đặc khu Phú Quốc để thực hiện dự án. Trong đó, khoảng 1,5 ha là đất ở đô thị, gồm đất nhà ở biệt thự, liền kề và chung cư. Hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, gần 2,5 ha đất được cho thuê để phát triển các hạng mục thương mại, dịch vụ như khu du lịch hỗn hợp, công trình thương mại. Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê.

Phần diện tích còn lại, khoảng 8 ha, được giao để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng của dự án, gồm quảng trường, giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí... Sau khi đầu tư xong thì bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.

Phối cảnh dự án (nguồn: Sun Group).

Trước đó, ngày 28/1/2026, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ.

Dự án có quy mô khoảng 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, được phát triển dọc theo trục Đại lộ APEC. Hai bên đại lộ là các tòa tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển và nhiều tiện ích hiện đại.

Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 phòng lưu trú, được kỳ vọng hình thành một “thành phố khách sạn” ngay giữa đảo ngọc Phú Quốc. Cụm công trình này được kỳ vọng sẽ biến Bãi Đất Đỏ thành một “Sydney thứ hai”, mang đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn giữ đậm bản sắc bản địa.

Việc triển khai dự án quy mô lớn tại Bãi Đất Đỏ được xem là bước chuẩn bị quan trọng của đặc khu Phú Quốc nhằm hình thành trung tâm lưu trú, tổ chức sự kiện và đón tiếp phục vụ APEC 2027. Đồng thời, dự án cũng tạo nền tảng để Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.