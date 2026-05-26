Sun Group được giao đất để triển khai siêu dự án 64.000 tỷ tại hòn đảo được mệnh danh “đẹp nhất châu Á”
Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ được khởi công đầu năm 2026, có quy mô 88,4 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng.
- 26-05-2026Lần đầu tiên trong lịch sử: Việt Nam triển khai công trình dùng 126.000 tấn cốt thép, dự kiến hoàn thành ngay năm 2027, thiết lập kỷ lục trong ngành xây dựng toàn cầu
- 25-05-2026Người dân Đà Nẵng đón tin vui: Hàng nghìn căn nhà giá rẻ sắp xuất hiện tại ven sông Hàn, cảng Liên Chiểu, khu kinh tế Chu Lai…
- 25-05-2026“Đại gia” UAE muốn rót vốn làm tổ hợp nghỉ dưỡng 185 ha tại Đắk Lắk, khẳng định không phân lô bán nền
Theo UBND tỉnh An Giang, địa phương vừa ban hành Quyết định số 2212 về việc giao đất và cho Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc thuê đất tại đặc khu Phú Quốc để triển khai dự án Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ.
Theo quyết định, doanh nghiệp được giao và thuê khu đất rộng gần 12 ha tại đặc khu Phú Quốc để thực hiện dự án. Trong đó, khoảng 1,5 ha là đất ở đô thị, gồm đất nhà ở biệt thự, liền kề và chung cư. Hình thức sử dụng là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.
Bên cạnh đó, gần 2,5 ha đất được cho thuê để phát triển các hạng mục thương mại, dịch vụ như khu du lịch hỗn hợp, công trình thương mại. Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho toàn bộ thời gian thuê.
Phần diện tích còn lại, khoảng 8 ha, được giao để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các công trình công cộng của dự án, gồm quảng trường, giao thông nội bộ, bãi đỗ xe, công viên cây xanh, khu vui chơi giải trí... Sau khi đầu tư xong thì bàn giao cho địa phương quản lý theo quy định.
Trước đó, ngày 28/1/2026, UBND đặc khu Phú Quốc và Tập đoàn Sun Group đã chính thức khởi công Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ.
Dự án có quy mô khoảng 88,4 ha, tổng mức đầu tư khoảng 64.000 tỷ đồng, được phát triển dọc theo trục Đại lộ APEC. Hai bên đại lộ là các tòa tháp cao tới 40 tầng, tích hợp khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại, quảng trường ven biển và nhiều tiện ích hiện đại.
Điểm nhấn của dự án là cụm 15 tòa khách sạn cao tầng ven biển với gần 6.500 phòng lưu trú, được kỳ vọng hình thành một “thành phố khách sạn” ngay giữa đảo ngọc Phú Quốc. Cụm công trình này được kỳ vọng sẽ biến Bãi Đất Đỏ thành một “Sydney thứ hai”, mang đẳng cấp quốc tế nhưng vẫn giữ đậm bản sắc bản địa.
Việc triển khai dự án quy mô lớn tại Bãi Đất Đỏ được xem là bước chuẩn bị quan trọng của đặc khu Phú Quốc nhằm hình thành trung tâm lưu trú, tổ chức sự kiện và đón tiếp phục vụ APEC 2027. Đồng thời, dự án cũng tạo nền tảng để Phú Quốc hướng tới mục tiêu trở thành đô thị biển hiện đại, năng động, hội nhập sâu rộng với khu vực và thế giới.
Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, tại giải thưởng “Top Islands: Readers’ Choice Awards 2025” do tạp chí du lịch Mỹ Condé Nast Traveler tổ chức, Phú Quốc đã được vinh danh là hòn đảo đẹp nhất thế giới khu vực châu Á, tiếp tục khẳng định vị thế của đảo ngọc trên bản đồ du lịch quốc tế.
Với 95,51 điểm bình chọn từ độc giả toàn cầu, Phú Quốc vượt qua hàng loạt điểm đến nổi tiếng trong khu vực như Langkawi của Malaysia (92,99 điểm), Koh Samui của Thái Lan (92,7 điểm), Boracay của Philippines (90,54 điểm) hay quần đảo Andaman của Ấn Độ (85,33 điểm) để vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng những hòn đảo đẹp nhất châu Á.
Kết quả này không chỉ cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của Phú Quốc mà còn khẳng định sức hút ngày càng lớn của đảo ngọc đối với du khách quốc tế. Với hệ sinh thái du lịch đa dạng, hạ tầng ngày càng hoàn thiện cùng những trải nghiệm nghỉ dưỡng, giải trí đẳng cấp, Phú Quốc đang từng bước trở thành điểm đến hàng đầu khu vực, đáp ứng xu hướng du lịch hiện đại và góp phần nâng tầm vị thế du lịch Việt Nam trên thế giới.
Nhịp sống thị trường