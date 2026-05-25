Người dân Đà Nẵng đón tin vui: Hàng nghìn căn nhà giá rẻ sắp xuất hiện tại ven sông Hàn, cảng Liên Chiểu, khu kinh tế Chu Lai…

Theo Quyết định số 2259 ngày 22/5 của UBND TP Đà Nẵng, thành phố đã phê duyệt danh mục 113 vị trí khu đất được xác định để phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn.

Danh mục này bao gồm cả các khu vực đang triển khai dự án và các khu vực dự kiến phát triển mới, phân bố tại nhiều địa phương như Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Xuân, Ngũ Hành Sơn, Hòa Khánh, An Khê, Cẩm Lệ, Bà Nà, Hội An Tây, Điện Bàn Đông, Tam Anh, Duy Nghĩa… với quy mô diện tích đa dạng.

Trong đó, có 24 khu vực dự kiến phát triển nhà ở xã hội theo dự án. Một số dự án đáng chú ý gồm: ô quy hoạch VS1-5D NOXH2 thuộc phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông (Chung cư số 10 Trịnh Công Sơn); ô quy hoạch tại khu đất A2-4 đường Ngũ Hành Sơn và đường dẫn lên cầu Tiên Sơn; các ô quy hoạch 5-NOXH3 và 5-NOXH4 thuộc Quy hoạch phân khu Công nghệ cao; các ô quy hoạch thuộc phân khu Đổi mới sáng tạo; cùng các khu nhà ở công nhân thuộc Khu kinh tế mở Chu Lai.

Bên cạnh các dự án đã có quy hoạch, thành phố cũng bổ sung hàng loạt khu vực mới dự kiến triển khai nhà ở xã hội tại các phân khu Ven sông Hàn và bờ Đông, Cảng biển Liên Chiểu, Sườn đồi, Trung tâm Lõi Xanh…

Đáng chú ý, nhiều dự án có quy mô lớn lên tới hàng chục ha. Có thể kể đến các ô quy hoạch nhà ở xã hội thuộc Khu đô thị Chu Lai tại xã Núi Thành rộng khoảng 17,4ha; các ô quy hoạch thuộc Khu đô thị Tam Hòa - Tam Tiến rộng khoảng 20,3ha; khu vực phát triển nhà ở xã hội tại xã Hòa Tiến rộng khoảng 20,2ha; hay Khu NOXH Vạn Phúc – Hội An tại phường Hội An Tây rộng khoảng 12,41ha.

UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng công bố công khai danh mục các khu đất để kêu gọi nhà đầu tư tham gia phát triển nhà ở xã hội, đồng thời rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu quy hoạch nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất và bảo đảm hoàn thành mục tiêu phát triển nhà ở xã hội được giao.

Theo UBND TP Đà Nẵng, ngày 12/1/2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội cho các địa phương giai đoạn 2026 - 2030. Theo đó, cả nước phải hoàn thành ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp.

Trong đó, Đà Nẵng được giao chỉ tiêu xây dựng 26.097 căn hộ trong giai đoạn 2026 - 2030. Cụ thể, năm 2026 hoàn thành 4.979 căn, năm 2027 là 6.300 căn, còn các năm 2028 - 2030 mỗi năm khoảng 5.000 căn. Nếu tính cả giai đoạn 2025 - 2030, thành phố cần hoàn thành tổng cộng gần 29.000 căn hộ nhà ở xã hội.