Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 1.000 tỷ kết nối thẳng đường Tây Thăng Long 10 làn xe, vào khu đô thị Tây Hồ Tây, loạt dự án của Sunshine Group hưởng lợi lớn

| 25-05-2026 - 08:29 AM | Bất động sản

Theo kế hoạch, hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 8/2026.

Chiều 23/5, lãnh đạo TP Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa dự án đường Tây Thăng Long và trục đường Hồ Tây - Ba Vì.

Trong đó, đáng chú ý là tuyến đường Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 34,17 km, điểm đầu tại đường Võ Chí Công và điểm cuối giao với Quốc lộ 32, đi qua địa bàn 10 xã, phường.

Đây là một trong những dự án hạ tầng trọng điểm của Hà Nội, được quy hoạch với quy mô 10 làn xe, đóng vai trò trục giao thông hướng tâm Đông - Tây, kết nối đô thị vệ tinh Sơn Tây với khu vực trung tâm thành phố.

Hiện toàn tuyến được chia thành 9 đoạn đầu tư, gồm 3 đoạn đã đưa vào khai thác, 2 đoạn đang thi công, 1 đoạn chuẩn bị khởi công và 3 đoạn đang trong giai đoạn nghiên cứu chuẩn bị đầu tư.

Theo báo cáo, đến nay khoảng 6,08 km tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, khoảng 9 km đang được đẩy mạnh thi công; đồng thời, các đoạn tuyến còn lại cũng đang được triển khai công tác chuẩn bị đầu tư. Đáng chú ý, hầm chui Tây Thăng Long - Vành đai 3 dự kiến sẽ được khởi công vào tháng 8/2026.

Vị trí hầm chui (ảnh: Lễ Lễ).

Trước đó, HĐND TP Hà Nội đã thông qua chủ trương đầu tư 2 hầm chui trên tuyến Vành đai 3, trong đó có hầm chui tại nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3.

Đây là những dự án nhóm B, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội làm chủ đầu tư, sử dụng nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian triển khai dự kiến từ năm 2026 đến 2028.

Dự án hầm chui tại nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3 có tổng mức đầu tư hơn 1.009 tỷ đồng. Công trình dài khoảng 800 m, trong đó đoạn hầm kín dài khoảng 180 m, phần còn lại là hầm hở và tường chắn chữ L. Mặt cắt ngang hầm rộng khoảng 27,6 m, còn đường đầu hầm rộng khoảng 60,5 m.

Toàn cảnh khu vực xây hầm chui (ảnh: Lễ Lễ).

Hiện nay, việc di chuyển giữa hai bên khu vực này vẫn còn khá bất tiện. Người dân muốn đi từ đường Hoàng Minh Thảo sang Cổ Nhuế và ngược lại phải di chuyển ra Vành đai 3 rồi quay đầu, khiến hành trình kéo dài và mất thêm thời gian. Trong khi đó, Vành đai 3 là tuyến đường thường xuyên ùn tắc vào giờ cao điểm, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Khi hoàn thành, hầm chui tại nút giao Tây Thăng Long - Vành đai 3 được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc, tăng khả năng kết nối và nâng cao năng lực lưu thông qua khu vực. Đồng thời nút giao này sẽ giúp kết nối thẳng từ khu vực Đan Phượng đến khu đô thị Tây Hồ Tây.

Được biết, trên trục kết nối Tây Thăng Long ﻿- Tây Hồ Tây, Sunshine Group là một trong những doanh nghiệp hưởng lợi lớn nhất khi sở hữu hàng loạt dự án lớn như Noble Palace Tây Thăng Long hơn 70ha với gần 2.500 căn nhà phố châu Âu, Noble Palace Garden gần 45ha và Noble Rivera - siêu dự án tổng vốn 2 tỷ USD với các biệt thự cho giới tài phiệt quy mô gần 250ha chạy dọc 11km ven sông.

Với kỷ lục 11km ven sông, Noble Rivera là đô thị sinh thái có tỷ lệ cảnh quan sông nước dẫn đầu thị trường hiện nay.

Sunshine Group hiện là một trong những chủ đầu tư sở hữu quỹ đất lớn nhất tại khu vực Tây Hồ Tây – Ciputra. Có thể kể đến hàng loạt dự án đã đi vào hoạt động như Sunshine City, Sunshine Riverside...Cùng với đó là các Tổ hợp hàng hiệu như Noble Crystal Tây Hồ WorldHotels Residences (5 tòa tháp cao 40 tầng), Noble Palace Tây Hồ (hàng trăm dinh thự, shop villas), cùng Noble West Lake Ha Noi (siêu dự án 12 tòa tháp cao 40 tầng)...

Việc xây dựng hầm chui tại nút giao đường trục Tây Thăng Long - Vành đai 3 không chỉ giúp người dân di chuyển thuận tiện hơn, tiết kiệm thời gian đi lại mà còn góp phần hoàn thiện kết nối đồng bộ toàn tuyến Tây Thăng Long. Đây được xem là tuyến giao thông có vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thủ đô, đồng thời tạo động lực đẩy nhanh quá trình đô thị hóa tại các địa phương mà tuyến đường đi qua.

PV

Nhịp Sống Thị Trường

