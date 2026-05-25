Viha Flora và chuẩn sống xanh theo chiều dọc: Khi thiên nhiên “dệt” tầng không

Tiên phong cho xu hướng này, Viha Flora mở ra một chuẩn sống sinh thái mới ngay trước ngưỡng cửa mỗi căn hộ bằng cách đưa mảng xanh, ánh sáng và gió trời "dệt" trực tiếp giữa tầng không.

Sống xanh theo chiều ngang và giới hạn của các khu đô thị truyền thống

Tại phần lớn các khu đô thị hiện nay, không gian xanh thường được phát triển theo mô hình "chiều ngang", tập trung chủ yếu ở mặt đất như công viên, quảng trường, đường dạo, bể bơi, hồ nước, vườn cảnh quan hoặc các khu tiện ích chung. Cách làm quen thuộc này đang bộc lộ những giới hạn nhất định trong bối cảnh mật độ dân cư tại các khu đô thị ngày càng cao.

Các khu đô thị truyền thống thường có mật độ cao và mảng xanh được bố trí theo chiều ngang.

Với mô hình này, trải nghiệm thiên nhiên của cư dân phụ thuộc khá nhiều vào hành vi di chuyển chủ động. Muốn chạm vào mảng xanh, họ phải rời căn hộ, sử dụng hệ thống hạ tầng chung để xuống khu tiện ích, công viên hoặc hồ cảnh quan. Ở các tổ hợp chung cư có mật độ xây dựng dày đặc, áp lực dân cư lên tiện ích mặt đất càng lớn, khiến tỷ lệ thụ hưởng không gian xanh thực tế trên mỗi người bị thu hẹp đáng kể.

Thực tế cho thấy, vì những rào cản về khoảng cách, thời gian và sự bất tiện trong di chuyển, không phải lúc nào cư dân cũng có đủ điều kiện để tận hưởng hệ thống tiện ích xanh. Một khu vườn đẹp dưới mặt đất có thể trở thành điểm đến vào cuối tuần, một đường dạo có thể là nơi thư giãn sau giờ làm, nhưng nếu thiên nhiên không hiện diện trong nhịp sống hằng ngày, trải nghiệm xanh vẫn dễ bị ngắt quãng và mang tính thời điểm.

Chính từ thực tế đó, khái niệm sống xanh đang cần được hiểu ở một tầng nghĩa rộng hơn, không chỉ dàn trải theo chiều ngang, mà cần hiện diện trong nhiều lớp không gian: từ khu đô thị, nội khu, tòa nhà cho tới từng căn hộ. Đây cũng là nền tảng hình thành xu hướng sống xanh theo chiều dọc – một chuẩn sống mới dành cho những cư dân đô thị muốn tận hưởng thiên nhiên ngay từ ngưỡng cửa.

Viha Flora – Sống xanh đa tầng: Khi "thiên nhiên dệt tầng không"

Tiên phong cho xu hướng này tại phía Nam Thủ đô, chung cư cao cấp Viha Flora đang thiết lập một hệ quy chiếu mới về không gian sống sinh thái bằng mô hình hệ sinh thái xanh đa tầng, đa lớp. Điểm khác biệt của dự án không nằm ở việc bổ sung mảng xanh như một tiện ích cộng thêm, mà ở cách tổ chức không gian sống theo chiều dọc, để thiên nhiên được kết nối liền mạch từ bên trong căn hộ đến cảnh quan tổng thể bên ngoài tòa nhà.

Viha Flora sở hữu không gian sống xanh đa tầng.

Trước hết, "tầng xanh" đầu tiên được bắt đầu ngay từ bên trong không gian sống. 100% căn hộ tại Viha Flora sở hữu 2 logia, một chi tiết thiết kế tưởng như nhỏ, nhưng lại tạo nên khác biệt lớn trong trải nghiệm sống hằng ngày. Hai khoảng thoáng riêng biệt giúp căn hộ đón tối đa ánh sáng tự nhiên, gió trời và đối lưu không khí. Cấu trúc thông minh này cho phép các chủ nhân tương lai tự do kiến tạo những khu vườn trên cao độc bản, trực tiếp đưa thiên nhiên len lỏi vào phòng khách, phòng ngủ và xóa nhòa ranh giới giữa bê tông với cỏ cây.

Hãy tưởng tượng mỗi sớm mai thức dậy, gia chủ chỉ cần nhẹ nhàng kéo rèm phòng ngủ là đã có thể chạm tay vào hoa lá ngập tràn ánh nắng. Khi chiều muộn trở về, hiên nhà trở thành một góc thư giãn riêng tư để thưởng thức ly cà phê, đọc vài trang sách, chăm chút khu vườn nhỏ trên cao và ngắm nhìn toàn cảnh nhịp sống phía Nam thành phố. Đây chính là cách Viha Flora đưa thiên nhiên vào từng không gian sống, thay vì chỉ là khoảng không tách biệt ở bên ngoài căn hộ.

Mỗi căn hộ đều có 2 logia, đưa thiên nhiên vào từng không gian sống.

Ở lớp tiếp theo, Viha Flora thiết lập "tầng xanh" từ chính quy hoạch hiếm có của tòa nhà. Toàn dự án chỉ có 190 căn hộ tinh tuyển trên 23 tầng cao. Đồng nghĩa với việc diện tích mảng xanh và không gian tiện ích tính trên đầu người được nhân lên gấp nhiều lần so với các dự án thông thường. Đây cũng là lý do Viha Flora được định vị theo tinh thần "thấp tầng trong cao tầng". Cư dân vẫn được hưởng lợi từ hệ thống tiện ích và dịch vụ của một chung cư hạng A, nhưng không phải đánh đổi bằng cảm giác đông đúc, quá tải hay thiếu khoảng riêng.

Không dừng lại ở ranh giới của những ô cửa, mạch sống xanh tại dự án được tiếp nối thông qua hệ thống tiện ích dọc theo trục đứng của tòa nhà và không gian bao quanh. Với mật độ xây dựng thấp kỷ lục chỉ chiếm 21%, dự án đã nhường lại tới gần 80% diện tích quỹ đất cho các công trình cảnh quan sinh thái và hạ tầng dịch vụ cao cấp, giúp cho toàn bộ không gian tại đây không bị nén chặt mà luôn có khoảng thở rộng rãi. Cư dân có thể dễ dàng tiếp cận các tiện ích đặc quyền ngay trong nội tòa như hệ thống bể bơi bốn mùa, phòng tập gym, yoga hiện đại, khối đế thương mại tiện nghi cho đến sảnh đón năm sao sang trọng.

Điểm kết nối hoàn chỉnh của chuỗi trải nghiệm này chính là đặc quyền thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái đã hiện hữu của khu đô thị sinh thái Hồng Hà Eco City với khu vườn cảnh quan rộng tới 7 ha và Công viên 6 giác quan quy mô 2 ha, tạo nên một không gian xanh đa tầng khép kín.

Từ xanh trong vị trí, quy hoạch, cảnh quan nội khu cho đến xanh trong từng chi tiết may đo của căn hộ, Viha Flora mang đến một trải nghiệm sống sinh thái liền mạch từ dưới lên trên, thiết lập một chuẩn sống định danh cao cấp hoàn toàn mới cho những chủ nhân xứng tầm tại trung tâm Nam Thủ đô.