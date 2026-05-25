“Đại gia” UAE muốn rót vốn làm tổ hợp nghỉ dưỡng 185 ha tại Đắk Lắk, khẳng định không phân lô bán nền

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk đã có buổi tiếp và làm việc với Công ty CenGeo New Energy FZ-LLC liên quan đến đề xuất nghiên cứu đầu tư dự án Tổ hợp du lịch và nghỉ dưỡng Vịnh Vũng Rô.

CenGeo New Energy FZ-LLC là doanh nghiệp thuộc Tập đoàn CenGeo Holding (UAE), hoạt động trong các lĩnh vực năng lượng, logistics dầu khí và sở hữu hệ thống kho chứa quy mô lớn tại Trung Đông. Hiện doanh nghiệp này đang mở rộng đầu tư sang lĩnh vực bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng cao cấp.

Theo đề xuất của liên danh nhà đầu tư, giai đoạn đầu của dự án dự kiến được nghiên cứu triển khai trên diện tích khoảng 185 ha tại xã Hòa Xuân. Dự án định hướng phát triển tổ hợp nghỉ dưỡng ven biển đồng bộ, cao cấp với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng cùng các khu vui chơi, dịch vụ ven biển.

Đại diện nhà đầu tư cho biết đây là dự án mang tính chiến lược, cam kết triển khai đúng tiến độ, tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm năng lực tài chính và định hướng phát triển dài hạn. Doanh nghiệp cũng khẳng định dự án không theo mô hình phân lô bán nền hay khai thác quỹ đất đơn thuần.

Quang cảnh buổi làm việc (nguồn: UBND tỉnh Đắk Lắk).

Phát biểu tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk hoan nghênh sự quan tâm của các nhà đầu tư quốc tế đối với địa phương, đồng thời đánh giá mục tiêu của dự án cơ bản phù hợp với định hướng phát triển du lịch, dịch vụ biển chất lượng cao của tỉnh.

Tuy nhiên, do dự án có quy mô lớn và liên quan đến nhiều yếu tố kỹ thuật, pháp lý, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị nhà đầu tư tiếp tục làm rõ mối quan hệ liên kết giữa các doanh nghiệp tham gia dự án, đồng thời chứng minh năng lực tài chính nhằm bảo đảm tính khả thi trong quá trình triển khai.

Lãnh đạo tỉnh cũng giao Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên phối hợp cùng các sở, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định, sớm hoàn thiện và trình phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng. Sau khi quy hoạch được thông qua, tỉnh sẽ hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định.

Thời gian gần đây, Đắk Lắk liên tục đón nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu cơ hội đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực hạ tầng, đô thị và du lịch.

Trước đó, ngày 12/3, lãnh đạo UBND tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Công ty TNHH Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG – Trung Quốc) để trao đổi về các nội dung hợp tác và xúc tiến đầu tư hạ tầng trên địa bàn.

Đại diện CPCG cho biết, nếu được hợp tác, tổng quy mô đầu tư dự kiến tại Đắk Lắk trong 5 năm tới sẽ không thấp hơn 3,5 tỷ USD, triển khai theo các mô hình như EPC, PPP… với định hướng đồng bộ từ xây dựng đến vận hành, duy tu và bảo dưỡng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đã mời gọi Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng nghiên cứu đầu tư khu đô thị quy mô lớn tại phía Đông Buôn Ma Thuột.

Theo đề xuất của lãnh đạo tỉnh, nếu phát triển mô hình đô thị theo định hướng Phú Mỹ Hưng tại Buôn Ma Thuột, quy mô dự án có thể dao động từ 300–1.000 ha, với dân số dự kiến khoảng 50.000–150.000 người.