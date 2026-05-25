Đà Nẵng: 350 dự án cần tháo gỡ và “điểm nóng” Điện Bàn Đông

TP. Đà Nẵng vừa ban hành Quyết định 2234/QĐ-UBND, công bố danh mục khoảng 350 dự án, khu đất cần rà soát, xử lý vướng mắc theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 29/2026/QH16 của Quốc hội. Đây là nhóm dự án tồn đọng nhiều năm, trải dài qua nhiều giai đoạn quản lý, liên quan trực tiếp đến đất đai, đầu tư và nghĩa vụ tài chính.

Theo phân loại của thành phố, các dự án được chia thành hai nhóm chính: nhóm áp dụng Điều 11 của Nghị quyết 29/2026/QH16, gồm các dự án đã có kết luận thanh tra, cần hoàn thiện pháp lý để tiếp tục triển khai; nhóm áp dụng Điều 12, là nhóm dự án đang tồn tại vướng mắc về đất đai, đầu tư, tài chính cần tháo gỡ nhưng đi kèm điều kiện rà soát chặt chẽ.

Một dự án nhà ở xã hội trên địa bàn phường Điện Bàn Đông, TP. Đà Nẵng vẫn đang dở dang, bỏ hoang sau nhiều năm

“Điểm nóng” trong danh mục 350 dự án cần tháo gỡ

Trong danh mục những dự án vướng mắc vừa được công bố, khu vực phường Điện Bàn Đông (TP. Đà Nẵng) được xác định là một trong những địa bàn tập trung nhiều dự án bất động sản đang vướng pháp lý, gồm: Khu đô thị số 1A, 1B, Khu đô thị số 3, số 4, số 6, số 9; các khu dân cư Thái Dương 1, Thái Dương 2, An Cư 1…

Đây đều là những dự án hình thành trong giai đoạn phát triển đô thị sau năm 2015 tại Đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, khi làn sóng đầu tư bất động sản lan rộng tại khu vực phía Đông Đà Nẵng (trước đây thuộc Quảng Nam). Mục tiêu ban đầu là phát triển các khu đô thị mới, khu dân cư quy mô vừa. Tuy nhiên, phần lớn các dự án đều bị vướng mắc kéo dài.

Nhiều dự án được giao đất theo từng đợt, không đồng bộ, dẫn đến tình trạng hạ tầng kỹ thuật và tiến độ thực hiện không thể khớp nối, dù nhiều lần tỉnh Quảng Nam trước đây phải điều chỉnh lại quy hoạch của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Nhiều dự án chỉ mới thực hiện được khoảng 28% đến trên 90% giải phóng mặt bằng nhưng vẫn thực hiện các thủ tục đầu tư tiếp theo, tạo ra khoảng trống pháp lý kéo dài trong công tác quản lý.

Khu đô thị Hera Complex Riverside do tại phường Điện Bàn Đông do Công ty Bách Đạt An làm chủ đầu tư sau nhiều năm triển khai vẫn chưa thể hoàn thành

Một trong những vấn đề nổi bật tại các dự án ở Điện Bàn Đông là việc không tổ chức thực hiện tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành tại thời điểm triển khai.

Thay vào đó, nhiều dự án được giao trực tiếp từ giai đoạn trước khi hệ thống pháp luật đất đai và đầu tư chưa đồng bộ như hiện nay. Điều này, khiến các dự án rơi vào tình trạng phải rà soát lại toàn bộ tính pháp lý khi áp dụng cơ chế mới.

Một số dự án chậm xác định hoặc xác định chưa đúng thời điểm nghĩa vụ tài chính về đất đai, bao gồm tiền sử dụng đất và tiền thuê đất. Đây là nhóm vấn đề được đánh giá có nguy cơ ảnh hưởng đến thu ngân sách Nhà nước nếu không được điều chỉnh, tính toán lại theo quy định.

Nghị quyết 29, tháo gỡ nhưng không hợp thức hóa

Đáng chú ý, trong danh mục các dự án cần tháo gỡ tại Điện Bàn Đông, nhiều dự án trước đây đã phải thực hiện thanh tra. Trong đó, Kết luận Thanh tra Chính phủ số 114/KL-TTCP ngày 9/4/2025, đã làm rõ các nội dung vi phạm như giao đất không qua đấu giá, chậm triển khai dự án, sai sót trong xác định nghĩa vụ tài chính, và điều chỉnh quy hoạch chưa đúng quy định.

Một số trường hợp khác nằm trong diện kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương giai đoạn 2016–2021. Các sai phạm, tồn tại được nêu trong Kết luận Thanh tra không chỉ dừng ở khía cạnh thủ tục, mà còn liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư và trách nhiệm thực thi của chính quyền địa phương trong từng giai đoạn.

Dự án Home Land Paradise Village trên địa bàn phường Điện Bàn Đông của Dana Home Land rơi vào cảnh hoang tàn trong nhiều năm

Nghị quyết 29/2026/QH16 được Quốc hội ban hành nhằm xử lý các dự án tồn đọng kéo dài, trong đó Đà Nẵng là một trong những địa phương có số lượng dự án lớn thuộc diện phải rà soát.

Theo chính quyền thành phố, việc thực hiện nghị quyết không đồng nghĩa với hợp thức hóa sai phạm, mà là quá trình phân loại lại từng nhóm dự án đã có kết luận thanh tra, nhóm vướng mắc thủ tục và nhóm cần hoàn thiện nghĩa vụ pháp lý để tiếp tục triển khai.

Phường Điện Bàn Đông hiện là khu vực đô thị hóa nhanh, tuy nhiên sự tồn tại đồng thời của nhiều dự án chưa hoàn chỉnh pháp lý, chưa hoàn thành hạ tầng kỹ thuật đang đặt ra áp lực lớn đối với công tác quản lý đất đai và phát triển đô thị.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai Nghị quyết 29 không chỉ là giải pháp tháo gỡ cho doanh nghiệp, mà còn là phép thử đối với năng lực quản lý nhà nước trong việc xử lý các tồn tại kéo dài nhiều năm.

Nếu được thực hiện đúng hướng, cơ chế này có thể giúp “giải tỏa” hàng loạt dự án đình trệ, đồng thời thiết lập lại trật tự pháp lý minh bạch hơn cho thị trường bất động sản. Nhưng ngược lại, nếu thiếu kiểm soát, nguy cơ lặp lại vòng xoáy tồn đọng là điều không thể loại trừ.