Cát Bà: miền di sản vươn mình thành tâm điểm nghỉ dưỡng cao cấp mới của miền Bắc

Những động lực đưa Cát Bà tiến vào chu kỳ tăng trưởng mới

Là một trong những hòn đảo lớn nhất trên vịnh Hạ Long - Lan Hạ, Cát Bà đang chứng kiến nhiều chuyển động tích cực. Năm 2023, Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO vinh danh là Di sản Thiên nhiên Thế giới, cột mốc mở đầu cho chuỗi thành tích quốc tế. Tiếp nối dấu ấn đó, năm 2024, Liên hiệp Khoa học Địa chất Quốc tế (IUGS) công nhận khu vực này là Di sản Địa chất Quốc tế. Đến năm 2025, tạp chí National Geographic Traveller (Mỹ) đưa Cát Bà vào danh sách 8 hòn đảo tuyệt vời hàng đầu Đông Nam Á. Những ghi nhận này khẳng định sức hút ngày càng lớn của hòn đảo trên bản đồ du lịch quốc tế.

Từ những thế mạnh đã được chứng minh, Cát Bà đang chuyển dịch từ mô hình du lịch truyền thống sang phân khúc nghỉ dưỡng cao cấp. Định hướng này có cơ sở vững chắc từ hệ sinh thái tích hợp hiếm có: vịnh Lan Hạ với hàng trăm đảo đá vôi kỳ vĩ, Vườn quốc gia Cát Bà - Khu dự trữ sinh quyển thế giới, cùng các điểm đến hấp dẫn như Đảo Khỉ, bãi tắm Cát Cò, làng chài Việt Hải, động Trung Trang, làng chài Cái Bèo… Sự đa dạng và nguyên sơ của tài nguyên này đã tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, đủ sức thu hút phân khúc khách tìm kiếm trải nghiệm chất lượng cao.

Bổ trợ cho tiềm năng tự nhiên là hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện: cao tốc Hà Nội - Hải Phòng rút ngắn thời gian từ thủ đô, cầu Tân Vũ - Lạch Huyện kết nối đất liền với đảo, trong khi tuyến cáp treo hiện đại hỗ trợ tối ưu hóa hành trình ra Cát Bà. Nhờ đó, rào cản địa lý đang dần được tháo gỡ, mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận từ các tỉnh phía Bắc. Khi tài nguyên thiên nhiên đặc hữu gặp hạ tầng đồng bộ, Cát Bà có đủ nền tảng để bước vào một chu kỳ tăng trưởng thực sự.

Song hành với sự cải thiện về kết nối là làn sóng đầu tư ngày càng quyết liệt từ các tập đoàn bất động sản lớn, góp phần bổ sung nguồn cung lưu trú cao cấp còn hạn chế tại hòn đảo này. Đây là tín hiệu cho thấy Cát Bà đang bước vào chu kỳ phát triển tương tự hành trình mà Phú Quốc hay Đà Nẵng từng trải qua.

Với sự công nhận từ quốc tế cùng xu hướng du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phục hồi ngày càng được ưa chuộng, Cát Bà đang hội tụ những điều kiện thuận lợi để bứt phá. "Đảo ngọc" không chỉ mở rộng dư địa tăng trưởng về quy mô, mà còn từng bước nâng tầm chất lượng phát triển, hướng tới một thị trường nghỉ dưỡng biển đảo xứng tầm với giá trị di sản.

Catbarina Bay - Thành phố vịnh đảo giữa vịnh kỳ quan

Dòng vốn đổ vào Cát Bà đang tiếp tục mở rộng, kéo theo sự xuất hiện của các tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn góp phần tái cơ cấu thị trường nghỉ dưỡng địa phương. Nổi bật trong xu hướng đó, Catbarina Bay do MIK Group phát triển tọa lạc tại trung tâm vịnh Cái Giá, phía Đông Nam đảo Cát Bà hiện là tổ hợp đô thị biển đảo tích hợp lớn bậc nhất khu vực.

Catbarina Bay tọa lạc tại địa thế "tọa sơn hướng hải" hiếm có (Nguồn: MIK GROUP)

Điểm nhấn của Catbarina Bay nằm ở vị trí "tọa sơn hướng hải", ôm trọn cảnh quan vịnh Lan Hạ và tiếp giáp vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển thế giới. Từ đây, cư dân và du khách chỉ mất khoảng 1km để đến trung tâm thị trấn Cát Bà, đồng thời dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái thiên nhiên đặc sắc của hòn đảo.

Hiện thực hóa tầm nhìn về một đô thị biển đảo chất lượng cao, Catbarina Bay kiến tạo mô hình Resort Nature Living song hành tiện nghi hiện đại với vùng lõi Khu dự trữ sinh quyển. Các phân khu lưu trú, thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng được bố trí hài hòa, hướng tới hệ sinh thái "tất cả trong một", đáp ứng đồng thời ba nhu cầu cốt lõi: không gian sống an lành, điểm nghỉ dưỡng lý tưởng và cơ hội kinh doanh sinh lời dài hạn.

Triết lý phát triển của Catbarina Bay được định hình qua khái niệm "Bay of Wonders", xoay quanh bốn trải nghiệm trọng tâm: tận hưởng, khám phá, tái tạo và kết nối. Cách tiếp cận này phản ánh đúng kỳ vọng của nhóm khách hàng cao cấp và du khách quốc tế - những người tìm kiếm điểm đến hội tụ giữa chuẩn mực nghỉ dưỡng cao cấp, thiên nhiên thuần khiết và những trải nghiệm cân bằng thân - tâm - trí.

Catbarina Bay mở ra diện mạo mới cho phân khúc bất động sản đa chức năng hạng sang tại Cát Bà. (Nguồn: MIK GROUP)

Catbarina Bay đang góp phần tái định vị phân khúc bất động sản đa chức năng hạng sang tại Cát Bà. Giá trị dự án được củng cố bởi hai yếu tố then chốt: quỹ đất biển đảo hữu hạn giữa vùng di sản UNESCO và hạ tầng kết nối ngày càng hoàn thiện. Đây là những nền tảng quan trọng tạo ra dư địa tăng trưởng dài hạn cho cả nhu cầu nghỉ dưỡng lẫn đầu tư.

Sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn như Catbarina Bay đang góp phần thay đổi diện mạo phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng tại Cát Bà, đồng thời phản ánh xu hướng phát triển mới của thị trường du lịch biển đảo khu vực phía Bắc. Theo định hướng của địa phương, các dự án này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy mô hình phát triển bền vững, hướng tới việc cân bằng giữa khai thác kinh tế và bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên.