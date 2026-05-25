“Lá chắn lãi suất” có khiến nhà đầu tư xuống tiền tại Cát Bà?

Cát Bà bước vào "thời kỳ vàng" của bất động sản nghỉ dưỡng

Trong vài năm trở lại đây, Cát Bà không còn được nhìn nhận đơn thuần như một điểm du lịch biển phía Bắc, mà đang dần trở thành trung tâm du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng mang tầm quốc tế.

Theo định hướng phát triển của Hải Phòng, Cát Bà được xác định trở thành trung tâm du lịch sinh thái, thông minh và bền vững của khu vực phía Bắc, gắn với bảo tồn di sản thiên nhiên thế giới.

Song song với đó, hạ tầng kết nối tới đảo ngày càng hoàn thiện. Cao tốc Hà Nội – Hải Phòng – Cát Hải giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Thủ đô xuống chỉ còn khoảng hơn 2 giờ. Các tuyến giao thông, bến cảng, hạ tầng du lịch và hệ sinh thái dịch vụ mới liên tục được đầu tư, tạo nền tảng cho tăng trưởng dài hạn của du lịch địa phương.

Đáng chú ý, sự xuất hiện của các tập đoàn lớn với những tổ hợp quy mô hàng chục hecta cũng cho thấy niềm tin dài hạn vào tiềm năng của "đảo ngọc". Nhiều dự án mới đang góp phần thay đổi diện mạo du lịch Cát Bà theo hướng hiện đại, đa trải nghiệm và vận hành quanh năm thay vì chỉ tập trung mùa hè như trước.

Nếu trước đây du lịch Cát Bà phụ thuộc mạnh vào 3 tháng cao điểm, thì nay mô hình du lịch bốn mùa ngày càng rõ nét hơn. Các loại hình nghỉ dưỡng wellness, trải nghiệm thiên nhiên, nghệ thuật, giải trí đêm, du lịch sinh thái và staycation đang giúp kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng lượng khách quanh năm. Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đón hơn 4,7 triệu lượt khách tới Cát Bà trong năm 2026.

Trong mắt giới đầu tư, đây chính là dấu hiệu cho thấy Cát Bà đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới – tương tự những gì từng diễn ra tại Phú Quốc, Đà Nẵng hay Hạ Long trong giai đoạn bùng nổ trước đây.

Khi lãi suất cao trở thành "điểm nghẽn" lớn nhất của nhà đầu tư

Dù tiềm năng dài hạn được đánh giá tích cực, tâm lý thận trọng vẫn bao trùm nhiều nhà đầu tư cá nhân thời gian gần đây.

Anh Hoàng Minh (38 tuổi, Hà Nội), một nhà đầu tư từng tìm hiểu thị trường Cát Bà từ cuối năm ngoái chia sẻ: "Tôi nhìn thấy tiềm năng của Cát Bà khá rõ, nhất là khi hạ tầng và lượng khách tăng lên. Nhưng điều khiến tôi chần chừ vẫn là áp lực vay vốn. Nếu lãi suất duy trì cao trong vài năm đầu thì bài toán dòng tiền sẽ rất căng."

Đây cũng là băn khoăn chung của nhiều nhà đầu tư thứ cấp hiện nay. Sau giai đoạn tín dụng siết chặt, mặt bằng lãi suất vay mua bất động sản dù đã hạ nhiệt so với đỉnh cao nhưng vẫn là áp lực lớn với nhóm sử dụng đòn bẩy tài chính.

Chính vì vậy, thị trường đang chứng kiến xu hướng các chủ đầu tư cạnh tranh bằng chính sách tài chính thay vì chỉ quảng bá tiềm năng tăng giá.

"Lá chắn lãi suất – Khóa trần 8%": tâm lý an toàn quan trọng không kém lợi nhuận

Trong bối cảnh đó, chính sách "Lá chắn lãi suất – Khóa trần 8%" được xem là một trong những động thái đánh trúng tâm lý thị trường của chủ đầu tư Flamingo.

Điểm cốt lõi của chính sách nằm ở việc giúp nhà đầu tư kiểm soát được rủi ro tài chính trong giai đoạn đầu sở hữu tài sản – thời điểm nhạy cảm nhất khi dòng tiền khai thác chưa ổn định hoàn toàn.

Theo đánh giá của nhiều môi giới lâu năm tại Hải Phòng, điều nhà đầu tư cần nhất lúc này không còn là "cam kết lợi nhuận quá cao", mà là khả năng dự đoán được áp lực tài chính hàng tháng.

Một chuyên gia phân phối bất động sản nghỉ dưỡng tại Hải Phòng nhận định: "Nhà đầu tư hiện nay rất thực tế. Họ không còn xuống tiền chỉ vì kỳ vọng tăng giá, mà quan tâm nhiều hơn tới việc dòng tiền có an toàn hay không. Một chính sách giúp khóa trần chi phí vốn trong vài năm đầu sẽ tạo cảm giác yên tâm hơn rất nhiều."

Ngoài yếu tố tài chính, dự án tại Cát Bà của Flamingo còn sở hữu nhiều lợi thế mà giới đầu tư đánh giá cao.

Trước hết là vị trí hiếm hoi nằm ngay trung tâm vịnh Lan Hạ – khu vực được xem là "trái tim du lịch" của đảo. Dự án cũng là một trong những tổ hợp nghỉ dưỡng quy mô lớn đã vận hành thực tế, có lượng khách ổn định và độ nhận diện thương hiệu cao trên thị trường miền Bắc.

Bên cạnh đó, Flamingo từ lâu theo đuổi định hướng nghỉ dưỡng xanh, kiến trúc hòa hợp thiên nhiên và trải nghiệm wellness – xu hướng đang ngày càng phù hợp với nhóm khách hàng trung lưu và cao cấp sau đại dịch.

Trong bối cảnh Cát Bà đang dịch chuyển sang mô hình du lịch chất lượng cao, vận hành quanh năm và hướng tới phát triển bền vững, những dự án đã hình thành hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh và có thương hiệu vận hành thực tế thường được đánh giá có lợi thế hơn trong cuộc đua hút khách dài hạn.

Với nhiều nhà đầu tư, đây cũng là lý do khiến họ bắt đầu nhìn nhận bất động sản nghỉ dưỡng không còn chỉ là "tài sản để chờ tăng giá", mà là một sản phẩm cần khả năng vận hành thực tế, khai thác thật và chống chịu tốt với biến động thị trường.

Và trong giai đoạn thị trường đang ưu tiên sự an toàn hơn những kỳ vọng quá nóng, các chính sách tài chính kiểu "lá chắn lãi suất" có thể sẽ trở thành yếu tố quyết định giúp dòng tiền quay trở lại.