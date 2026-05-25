Bắt đầu thông xe tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua đường T2

Sau nhiều ngày chờ đợi, người dân TPHCM, Long Thành, Nhơn Trạch (TP Đồng Nai) đã có lối tiếp cận thuận tiện hơn để lên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi Bà Rịa mà không còn phải vòng xa hay chen chúc trên Quốc lộ 51.

Việc này tạo thêm hướng tiếp cận thuận lợi cho các phương tiện từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây và Quốc lộ 51 nhập vào tuyến cao tốc mới mà không còn phải đi vòng 18 km như trước.

Các phương tiện lưu thông từ cao tốc TPHCM-Long Thành vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu thông qua đường T2

Cụ thể, đúng 18 giờ ngày 24-5, những chiếc ô tô cá nhân dưới 9 chỗ đầu tiên từ hướng TPHCM đi Dầu Giây bắt đầu rẽ phải vào nhánh 2 đường T2 thuộc nút giao Long Thành (phường Long Thành, TP Đồng Nai) để nhập trực tiếp vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Các phương tiện đi trên tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây bắt đầu giảm tốc độ khi tiến đến khu vực nút giao Long Thành. Sau đoạn qua nút giao Quốc lộ 51 khoảng 200m, nhiều tài xế chủ động bật xi nhan phải, chuyển dần vào làn trong cùng theo hệ thống biển báo để rẽ vào nhánh 2 đường T2, lối kết nối trực tiếp sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Chỉ ít phút sau khi mở tuyến, lượng phương tiện tăng nhanh, khu vực nút giao trở nên nhộn nhịp nhưng vẫn trật tự, các xe nối đuôi nhau nhập tuyến ổn định dưới sự điều tiết của lực lượng chức năng và hệ thống biển báo được bố trí đầy đủ.

Tài xế Nguyễn Thanh (45 tuổi, ngụ TPHCM) chia sẻ, rất vui mừng vì đã có lối rẽ trực tiếp từ tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

“Trước đây, tài xế muốn vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, phải chạy vòng 18 km từ cao tốc TPHCM - Long Thành về đường Võ Nguyên Giáp, TP Đồng Nai, tốn thời gian và cực. Giờ mở nhánh ở nút giao Long Thành thì thuận tiện hơn nhiều, cuối tuần đưa vợ con đi biển cũng thoải mái, tiết kiệm thời gian di chuyển” - anh Thanh hồ hởi nói.

Theo phương án tổ chức giao thông vừa được triển khai, phương tiện sẽ đi vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thông qua làn nhánh ngoài cùng bên phải tại nút giao Long Thành (còn gọi là nhánh 2 tuyến T2).

Đây là nhánh kết nối trực tiếp từ cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, được bố trí đầy đủ hệ thống biển báo hướng dẫn nhằm giúp tài xế dễ nhận diện, giảm nguy cơ đi nhầm hướng trong giai đoạn đầu khai thác.

Các phương tiện lưu thông thông thoáng

Lực lượng chức năng tháo gỡ rào chắn để cho các xe di chuyển từ cao tốc TPHCM-Long Thành vào cao tốc Biên Hoà-Vũng Tàu

Với phương án này, xe từ TPHCM có thể chạy liên tục một mạch đến nút Long Thành rồi chuyển hướng sang cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua đường T2 mà không phải xuống quốc lộ hay đi vòng qua nhiều tuyến đường địa phương. Điều này không chỉ giúp rút ngắn thời gian di chuyển mà còn góp phần giảm áp lực giao thông tại khu vực cửa ngõ Long Thành, nơi thường xuyên đông xe vào các ngày cuối tuần và dịp lễ.

Trong khi đó, các phương tiện từ khu vực Long Thành và Nhơn Trạch muốn vào tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cũng đã có hướng tiếp cận thuận tiện hơn. Theo đó, tài xế có thể di chuyển về nút giao Quốc lộ 51 để nhập vào cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, sau đó qua trạm thu phí và tiếp tục chạy theo hướng Dầu Giây đến nút giao Long Thành rồi rẽ phải vào nhánh kết nối để đi tiếp trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngành chức năng khuyến cáo tài xế cần đặc biệt chú ý quan sát hệ thống biển báo, chủ động giảm tốc độ khi tiếp cận khu vực nút giao Long Thành và tuân thủ hướng dẫn phân luồng trong những ngày đầu tổ chức giao thông nhằm bảo đảm an toàn, tránh xảy ra tình trạng đi nhầm hướng hoặc dừng đỗ gây ùn ứ.

Phương án lưu thông nhánh 2 tuyến T2 tại nút giao Long Thành để kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (ngoài cùng, bên phải theo đường mũi tên đỏ)

Chưa thể kết nối từ Dầu Giây về TPHCM Riêng đối với các phương tiện lưu thông theo chiều từ Dầu Giây về TPHCM, việc kết nối sang tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hiện vẫn chưa thể thực hiện trực tiếp do các nhánh giao thông chưa hoàn thiện đồng bộ. Theo đó, nếu muốn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tài xế phải tiếp tục di chuyển trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đến khu vực giao với Quốc lộ 51, sau đó rời cao tốc này, đi trên quốc lộ 51 và quay đầu tại vòng xuyến để nhập trở lại cao tốc theo chiều ngược lại hướng đi Dầu Giây. Khi đến nút giao Long Thành, phương tiện rẽ phải vào nhánh kết nối rồi tiếp tục hành trình về hướng Vũng Tàu.



