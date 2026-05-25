Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ sân pickleball không phép bị phạt 120 triệu đồng

Theo An Yên | 25-05-2026 - 10:42 AM | Bất động sản

Xây dựng quán cà phê, sân pickleball không phép, một hộ dân bị UBND phường Rạch Dừa, TPHCM xử phạt 120 triệu đồng.

Ngày 25/5, Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa, TPHCM, cho biết địa phương đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.T (SN 1990) vì tổ chức thi công, xây dựng công trình khác không có giấy phép.

Diện tích xây dựng trái phép các công trình là 3.200m2

Theo UBND phường Rạch Dừa, tại các thửa đất số 39, 40, 129, 130, 131, 135, 136, 137 tờ bản đồ số 20 có diện tích 1.200m2, số 222 đường Lưu Chí Hiếu, phường Rạch Dừa, TPHCM, bà H.T.T đã có hành vi xây dựng, tạo lập công trình trái pháp luật (quán cà phê và sân pickleball) trên đất nông nghiệp, dẫn đến tự ý chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp tại khu vực đô thị mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có 30 trụ móng đơn bê tông cốt thép (BTCT) có gắn bản mã, đã dựng 16 cột sắt chữ I cao khoảng 6m, tổng diện tích vi phạm 3.200m2.

Với các hành vi trên, UBND phường Rạch Dừa đã ra quyết định xử phạt bà T. tổng cộng 120 triệu đồng cho cả 2 hành vi; buộc bà T. phải tháo dỡ công trình tại các thửa đất vi phạm và phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của các thửa đất trước khi vi phạm.

Ngoài ra, bà H.T.T còn phải nộp lại trên 4,5 triệu đồng là số thu lợi bất hợp pháp theo quy định có được do thực hiện hành vi sử dụng đất sang mục đích khác quy định tại điểm a khoản 2, Điều 6 Nghị định 123/2024/NĐ-CP ngày 04/10/2024 của Chính phủ.

Lãnh đạo UBND phường Rạch Dừa cho biết, hiện lực lượng chức năng địa phương đang rà soát các hành vi vi phạm tại các thửa đất nêu trên để tổng hợp, tiến hành cưỡng chế theo quy định.

Theo An Yên

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn': Quyết chuyển hoá vàng nhàn rỗi trong dân bằng chương trình chưa từng có, cam kết người tham gia chỉ có lợi lớn

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chơi lớn': Quyết chuyển hoá vàng nhàn rỗi trong dân bằng chương trình chưa từng có, cam kết người tham gia chỉ có lợi lớn Nổi bật

Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 1.000 tỷ kết nối thẳng đường Tây Thăng Long 10 làn xe, vào khu đô thị Tây Hồ Tây, loạt dự án của Sunshine Group hưởng lợi lớn

Hà Nội sắp xây hầm chui hơn 1.000 tỷ kết nối thẳng đường Tây Thăng Long 10 làn xe, vào khu đô thị Tây Hồ Tây, loạt dự án của Sunshine Group hưởng lợi lớn Nổi bật

Người dân Đà Nẵng đón tin vui: Hàng nghìn căn nhà giá rẻ sắp xuất hiện tại ven sông Hàn, cảng Liên Chiểu, khu kinh tế Chu Lai…

Người dân Đà Nẵng đón tin vui: Hàng nghìn căn nhà giá rẻ sắp xuất hiện tại ven sông Hàn, cảng Liên Chiểu, khu kinh tế Chu Lai…

10:37 , 25/05/2026
“Lá chắn lãi suất” có khiến nhà đầu tư xuống tiền tại Cát Bà?

“Lá chắn lãi suất” có khiến nhà đầu tư xuống tiền tại Cát Bà?

10:00 , 25/05/2026
Cháy căn hộ tầng 10 chung cư ở TPHCM lúc rạng sáng, hơn 100 cư dân tháo chạy

Cháy căn hộ tầng 10 chung cư ở TPHCM lúc rạng sáng, hơn 100 cư dân tháo chạy

09:59 , 25/05/2026
Thị trường miền Nam tiếp tục hút sự quan tâm của nhà đầu tư bất động sản miền Bắc

Thị trường miền Nam tiếp tục hút sự quan tâm của nhà đầu tư bất động sản miền Bắc

09:50 , 25/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên