Việt Nam có một tuyến đường “đắt nhất hành tinh” chỉ dài 2,2km nhưng cần đến 7.800 tỷ đồng để triển khai

(Ảnh: Hùng Cường)

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục tại Hà Nội được mệnh danh là “tuyến đường đắt nhất hành tinh” khi chỉ dài khoảng 2,2km nhưng tổng mức đầu tư lên tới gần 7.800 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án giao thông đô thị đặc biệt nhất của Thủ đô bởi chi phí bình quân lên tới hơn 3.000 tỷ đồng/km.

Dự án có chiều dài khoảng 2,2km, điểm đầu tại nút giao Hoàng Cầu và điểm cuối kết nối khu vực Voi Phục. Tuyến đường được thiết kế với mặt cắt ngang rộng 50m, cắt qua nhiều trục đường trọng điểm của thủ đô như Cát Linh, La Thành, Láng Hạ, Giảng Võ và Nguyễn Chí Thanh.

Dự án còn có 2 cầu vượt, trong đó một cầu tại nút giao đường Láng Hạ, rộng 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu khoảng 250m. Cầu vượt thứ 2, tại nút giao Nguyễn Chí Thanh, rộng 18m cho 4 làn xe hai chiều, tổng chiều dài cầu khoảng 220m.

Theo quy hoạch, đây là đoạn tuyến quan trọng nhằm hoàn thiện trục Vành đai 1 xuyên trung tâm Hà Nội, kết nối từ khu vực đê Nguyễn Khoái đến Cầu Giấy.

Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ giảm áp lực ùn tắc giao thông tại các nút giao đông đúc như Giảng Võ – Láng Hạ hay Nguyễn Chí Thanh – Đê La Thành.

Tuyến đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục dài khoảng 2,2km. (Ảnh: Hùng Cường)

Điểm đặc biệt khiến dự án trở nên “đắt đỏ” không nằm ở phần xây lắp mà chủ yếu đến từ chi phí giải phóng mặt bằng. Theo các báo cáo trước đây, riêng khoản bồi thường, hỗ trợ tái định cư đã chiếm hơn 6.000 tỷ đồng do tuyến đường đi xuyên khu dân cư đông đúc tại các quận trung tâm như Ba Đình và Đống Đa – nơi giá đất thuộc nhóm cao nhất Hà Nội.

Đến đầu năm 2026, tuyến đường đã chính thức được thông xe kỹ thuật sau nhiều năm chờ đợi. Dù đã được thông tuyến, hoạt động thi công tại công trường vẫn diễn ra liên tục với mật độ cao.

Theo ghi nhận mới nhất của báo Hà Nội Mới tại khu vực thi công tuyến Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục những ngày gần đây cho thấy không khí làm việc khẩn trương trên công trường.

Tại nhiều vị trí đã có mặt bằng sạch, máy móc, thiết bị được huy động đồng bộ để triển khai các hạng mục kỹ thuật. Công nhân, kỹ sư bám công trường, tranh thủ từng khung giờ thuận lợi để tăng tốc tiến độ, với mục tiêu sớm hoàn thành các phần việc theo kế hoạch.

Ông Lê Bá Lương, Phó Chỉ huy công trường thuộc Công ty cổ phần Xây dựng Dịch vụ và Thương mại 68 (nhà thầu thi công phần đường Vành đai 1) cho biết, các đơn vị duy trì thi công liên tục ngày đêm theo phương án “3 ca, 4 kíp”, phấn đấu đến cuối tháng 6/2026 hoàn thành và thông xe kỹ thuật phần tuyến bên trái, sau đó chuyển sang thi công phía còn lại. Dù còn không ít khó khăn, nhà thầu vẫn đặt mục tiêu bám sát tiến độ, hoàn thành toàn bộ dự án vào cuối năm 2026.