Chỉ hơn 1 tháng nữa, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu công trình hầm – cầu vượt biển đầu tiên trong lịch sử, tích hợp 2 đảo nhân tạo 3,4 tỷ USD tại thành phố giàu nhất Việt Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành chỉ thị yêu cầu khẩn trương triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện Kết luận số 18 và 27, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong năm 2026.

Theo đó, UBND TP.HCM giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát, lập danh mục các dự án dự kiến khởi công nhân dịp kỷ niệm 50 năm Thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng dự án, bảo đảm đầy đủ điều kiện để tổ chức khởi công trước ngày 2/7. Trong danh mục này có dự án tuyến đường vượt biển kết nối Cần Giờ – Vũng Tàu.

Theo tờ trình của Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP.HCM, dự án do liên danh Cần Giờ – An Hưng – Điền Thịnh – Lâm Viên đề xuất đầu tư. Tuyến có điểm đầu tại đại lộ Cần Thạnh – Long Hòa (khu đô thị lấn biển Cần Giờ), đi theo hướng Đông Nam vượt biển sang khu vực Vũng Tàu và kết thúc tại nút giao đường 30/4 (khu vực Tam Thắng – Rạch Dừa).

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng hơn 14 km, đi qua khu vực Cần Giờ và các phường Vũng Tàu. Tuyến được thiết kế với quy mô 6 làn xe, tốc độ thiết kế 80 km/h. Trong đó, phần đường dẫn rộng 34,5 m, hầm vượt biển rộng 34,6 m và cầu vượt biển rộng 26,25 m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 169,2 ha.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc đánh giá, việc đầu tư tuyến đường vượt biển có ý nghĩa quan trọng trong tái cấu trúc mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ. Dự án không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa TP.HCM và Vũng Tàu mà còn hình thành trục kết nối biển trực tiếp cho thành phố, liên thông với cầu Cần Giờ, đường Rừng Sác, cao tốc Bến Lức – Long Thành cùng hệ thống cảng biển và các đô thị ven biển.

Theo cơ quan chuyên môn, tuyến đường sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu vực Cần Giờ, thúc đẩy các lĩnh vực du lịch, dịch vụ, logistics và kinh tế đêm, đồng thời góp phần hình thành đô thị cửa biển sinh thái của TP.HCM trong tương lai.

Về phương án kỹ thuật, dự án đã được điều chỉnh theo ý kiến của cơ quan quản lý hàng hải nhằm bảo đảm an toàn tại khu vực vịnh Gành Rái. Cụ thể, chiều dài hầm được tăng từ 2,925 km lên 3,85 km, trong đó đoạn hầm dìm đạt khoảng 3 km. Cao độ đỉnh hầm được bố trí thấp hơn đáy luồng hàng hải tối thiểu 10 m để không ảnh hưởng đến hoạt động tàu thuyền.

Dự án được đánh giá phù hợp với nhiều quy hoạch quan trọng như quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch cảng biển và chiến lược phát triển kinh tế biển.

Đáng chú ý, phương án tuyến được nghiên cứu theo hướng hạn chế tối đa tác động đến khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Phạm vi dự án không đi qua khu bảo tồn, không làm suy giảm diện tích rừng ngập mặn; các nội dung đánh giá tác động môi trường sẽ tiếp tục được thực hiện trong các giai đoạn tiếp theo.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị UBND TP.HCM chấp thuận phương án tuyến làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo như lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi và cập nhật vào Quy hoạch tổng thể TP.HCM.

Trước đó, Văn phòng UBND TP.HCM cũng đã ban hành thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh tại cuộc họp về tiến độ triển khai dự án. Theo kết luận, đây là dự án có tính chất đặc biệt quan trọng, yêu cầu kỹ thuật cao và quy mô đầu tư lớn, do đó các sở, ngành được yêu cầu tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ theo tinh thần “vừa làm, vừa nghiên cứu, vừa hoàn thiện hồ sơ”.

Lãnh đạo TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để kịp trình HĐND TP.HCM xem xét trong tuần đầu tháng 6/2026.