Toàn cảnh loạt dự án phủ khắp Hà Nội như một đại công trường: Tổng mức đầu tư hàng trăm nghìn tỷ, dự kiến hoàn thành trong năm nay
Hàng loạt dự án như nối dài đại lộ Thăng Long, Hoàng Cầu - Voi Phục, vành đai 2,5 ... dự kiến sẽ hoàn thành ngay trong năm nay. Và loạt siêu dự án khác như cầu Trần Hưng Đạo, mở rộng quốc lộ 1A sẽ về đích chỉ trong khoảng một năm nữa.
Hà Nội đang bước vào giai đoạn tăng tốc đầu tư hạ tầng với hàng loạt công trình giao thông, đô thị và liên vùng đồng loạt triển khai. Từ các cây cầu vượt sông Hồng, tuyến vành đai đến đại lộ quy mô lớn, nhiều đại công trường đang thi công xuyên ngày đêm, tạo nên diện mạo xây dựng hiếm thấy tại Thủ đô.
Dự án
cầu Trần Hưng Đạo được khởi công ngày 9/10/2025 với tổng mức đầu tư khoảng 16 nghìn tỷ đồng. Công trình có điểm đầu tại nút giao Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông thuộc khu vực trung tâm Hà Nội, vượt sông Hồng kết nối sang phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên cũ). Toàn tuyến cầu và đường dẫn dài khoảng 4 km, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
Tại khu vực phố Vạn Kiếp, hàng chục máy xúc, máy khoan và xe tải liên tục hoạt động để tháo dỡ nhà dân, giải phóng mặt bằng. Nhiều mũi thi công duy trì cường độ 24/7 nhằm kịp tiến độ khởi công các hạng mục chính trong năm nay.
Sau khi hoàn thành, cầu Trần Hưng Đạo sẽ góp phần giảm áp lực cho cầu Chương Dương và Vĩnh Tuy. Công trình cũng được kỳ vọng thúc đẩy phát triển đô thị ven sông Hồng và tăng kết nối giữa khu lõi cũ với các đại đô thị phía Đông.
Bên cạnh cầu Trần Hưng Đạo, Hà Nội cũng đã triển khai hàng loạt dự án cầu vượt sông như Tứ Liên, Ngọc Hồi, Thượng Cát, Hồng Hà, Mễ Sở và Vân Phúc.
Dự án đoạn
Hoàng Cầu - Voi Phục thuộc dự án Vành đai 1 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện nền đường và cầu vượt. Đây là tuyến đường có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc khép kín Vành đai một sau nhiều năm dang dở.
Trên công trường, nhiều thiết bị cơ giới được huy động để tăng tốc thi công. Các nhà thầu đang đặt mục tiêu hoàn thành phần đường chính trước dịp 2/9/2026 nhằm giảm áp lực giao thông khu vực nội đô.
Dự án Vành đai 2,5 có tổng chiều dài khoảng 20 km, điểm đầu từ khu đô thị Ciputra và điểm cuối kết nối Vành đai 3. Đây là một trong những tuyến giao thông quan trọng giúp tăng khả năng liên kết giữa khu vực phía Tây, Tây Nam với cửa ngõ phía Nam và phía Đông Hà Nội. Theo kế hoạch, toàn tuyến dự kiến hoàn thành trong năm 2026.
Ghi nhận tại đoạn đi qua khu vực Thanh Xuân, công tác giải phóng mặt bằng và phá dỡ công trình đang được triển khai khẩn trương. Nhiều máy xúc, xe tải hoạt động liên tục để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công.
Không chỉ tập trung vào giao thông, Hà Nội còn đẩy mạnh nâng cấp hệ thống chống ngập nội đô. Nhiều trạm bơm công suất lớn cùng hệ thống thoát nước đang được triển khai để hạn chế tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn.
Tại phía Tây Thủ đô, tuyến Tây Thăng Long dài khoảng 33 km, được chia thành 5 đoạn với chiều rộng phổ biến 60,5 m. Theo thiết kế, tuyến đường gồm phần đường chính rộng 22,5 m, hai đường gom mỗi bên rộng 14 m cùng dải phân cách trung tâm 6 m. Khi hoàn thành, đây sẽ là một trong những đại lộ lớn nhất phía Tây Bắc Hà Nội, đóng vai trò kết nối liên vùng và mở rộng không gian phát triển đô thị.
Trong đó, đoạn từ Phạm Văn Đồng đến Văn Tiến Dũng đi qua địa bàn phường Đông Ngạc hiện được xem là “nút thắt” lớn của toàn tuyến. Đoạn tuyến dài hơn 3,2 km, quy mô 10 làn xe, từng được lên kế hoạch hoàn thành giai đoạn 2017 - 2020 nhưng chậm tiến độ gần 6 năm do vướng mắc mặt bằng. Hiện nhiều công trình đang được khẩn trương tháo dỡ, lực lượng chức năng tăng tốc bàn giao mặt bằng sạch để phục vụ thi công đồng bộ.
Ở cửa ngõ phía Nam Thủ đô, phương án mở rộng cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đang được nghiên cứu nhằm đáp ứng lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng trên tuyến giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh phía Nam.
Cùng với đó, dự án mở rộng
Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội được khởi công ngày 19/5 với tổng mức đầu tư khoảng 162.000 tỷ đồng. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang khoảng 90 m, dự kiến hoàn thành vào năm 2027, góp phần giảm tải áp lực giao thông phía Nam và tăng khả năng kết nối liên vùng cho Thủ đô.
Tại khu đô thị thể thao Olympic phía Nam Hà Nội, đại công trường sân vận động Hùng Vương đang được thi công với mật độ dày đặc. Nhiều xe tải, máy ép cọc và thiết bị cơ giới hoạt động liên tục để san lấp, gia cố nền móng. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn Olympic, kỳ vọng trở thành tổ hợp thể thao và sự kiện quy mô lớn mới của Hà Nội. (Ảnh chụp tháng 3/2026).
Dự án nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long có tổng mức đầu tư khoảng 2.384 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 4/2025. Hiện công trường đang đồng loạt triển khai nhiều hạng mục như kết cấu hầm kín, hầm hở, tường chắn bê tông cốt thép, cùng hệ thống nền đường, thoát nước, chiếu sáng và tổ chức giao thông tạm nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công. (Ảnh chụp tháng 4/2026).
Dự án nối dài Đại lộ Thăng Long từ Quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình đang dần hình thành với tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng. Tuyến đường giữ vai trò kết nối chuỗi đô thị vệ tinh và mở rộng không gian phát triển phía Tây Thủ đô. Theo kế hoạch, dự án dự kiến được thông xe trước ngày 30/6.
Trong khi đó, dự án mở rộng đường 70 sau gần một thập kỷ chậm tiến độ cũng đã tái khởi động trên nhiều đoạn tuyến. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tăng khả năng kết nối giữa Hà Đông, Nam Từ Liêm cùng hàng loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội.
Với hàng loạt đại dự án đồng loạt triển khai, Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc hạ tầng quy mô lớn chưa từng có. Không chỉ giải bài toán ùn tắc và kết nối liên vùng, các công trình nghìn tỷ còn mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo động lực tăng trưởng kinh tế và từng bước định hình diện mạo mới cho Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.
Bài và ảnh: Văn Đoan
