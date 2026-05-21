Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đà Nẵng công bố loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng kêu gọi đầu tư

Theo B.Vân | 21-05-2026 - 16:59 PM | Bất động sản

Đà Nẵng vừa công bố danh mục nhiều dự án du lịch, sinh thái và nghỉ dưỡng quy mô lớn nhằm kêu gọi đầu tư, phát triển kinh tế địa phương

Các dự án tập trung tại phường Hải Vân và các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.

Tại phường Hải Vân, thành phố kêu gọi đầu tư các dự án gồm khu du lịch sinh thái đồi Chim Chim, khu du lịch phía Đông tuyến đường đèo Hải Vân và khu du lịch phía Tây đường tránh. Các dự án này nhằm khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Đà Nẵng công bố dự án du lịch lớn kêu gọi đầu tư 2026 - Ảnh 1.

Tại phường Hải Vân, thành phố kêu gọi đầu tư 3 khu du lịch

Ở khu vực Quảng Nam cũ, nhiều dự án du lịch quy mô lớn cũng được đưa vào danh mục mời gọi đầu tư. Trong đó, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí thủy điện Duy Sơn tại thôn Phú Nham Đông, xã Duy Xuyên có quy mô khoảng 70 ha, hướng đến hình thành điểm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Dự án khu du lịch sinh thái Hồ Đông Tiễn tại xã Đồng Dương có quy mô khoảng 25 ha, định hướng phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian cây xanh và mặt nước.

Tại xã Nông Sơn, khu suối nước nóng Sơn Viên được thành phố kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án quy mô khoảng 463 ha, định hướng phát triển thành khu du lịch, nghỉ dưỡng, an dưỡng và chữa bệnh chất lượng cao.

Ngoài ra, thành phố cũng kêu gọi đầu tư nhiều dự án khác như khu dịch vụ Hà Quang tại xã Tam Xuân quy mô khoảng 3 ha, tập trung phát triển du lịch và dịch vụ biển; khu du lịch sinh thái Bầu Đưng tại xã Xuân Phú quy mô 7 ha; khu du lịch sinh thái Hố Giang Thơm tại xã Tam Mỹ quy mô 8,5 ha; khu du lịch sinh thái Hố Thác tại xã Thăng Phú quy mô khoảng 10 ha.

Bên cạnh đó còn có dự án Khu du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng lưu trú ven sông Bàu Sấu tại phường Điện Bàn Bắc quy mô khoảng 25 ha; dự án Khu du lịch sinh thái Suối Tiên tại xã Quế Sơn Trung quy mô khoảng 16 ha.

Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển ngành du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan sinh thái, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo Đà Nẵng "gỡ vướng" cho loạt dự án ngàn tỉ khu vực phía Nam

Theo B.Vân

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu bày tỏ lo ngại về kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026

Chủ tịch HoREA Lê Hoàng Châu bày tỏ lo ngại về kế hoạch tăng trưởng tín dụng năm 2026 Nổi bật

Đề xuất chấp thuận phương án tuyến dự án đường vượt biển Cần Giờ- Vũng Tàu

Đề xuất chấp thuận phương án tuyến dự án đường vượt biển Cần Giờ- Vũng Tàu Nổi bật

TPHCM: Xã Long Sơn đề xuất điều chỉnh hơn 6.000 m² đất thành khu hành chính cao 6 tầng

TPHCM: Xã Long Sơn đề xuất điều chỉnh hơn 6.000 m² đất thành khu hành chính cao 6 tầng

16:37 , 21/05/2026
Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc từng tham gia xây cầu Tứ Liên vừa đề xuất đầu tư hạ tầng tại Huế

Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc từng tham gia xây cầu Tứ Liên vừa đề xuất đầu tư hạ tầng tại Huế

16:36 , 21/05/2026
Lãnh đạo Đà Nẵng "gỡ vướng" cho loạt dự án ngàn tỉ khu vực phía Nam

Lãnh đạo Đà Nẵng "gỡ vướng" cho loạt dự án ngàn tỉ khu vực phía Nam

15:38 , 21/05/2026
Khi tốc độ đô thị hóa nhanh, ESG trở thành chuẩn giá trị BĐS

Khi tốc độ đô thị hóa nhanh, ESG trở thành chuẩn giá trị BĐS

15:30 , 21/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên