Đà Nẵng công bố loạt dự án du lịch, nghỉ dưỡng kêu gọi đầu tư

Các dự án tập trung tại phường Hải Vân và các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam cũ.



Tại phường Hải Vân, thành phố kêu gọi đầu tư các dự án gồm khu du lịch sinh thái đồi Chim Chim, khu du lịch phía Đông tuyến đường đèo Hải Vân và khu du lịch phía Tây đường tránh. Các dự án này nhằm khai thác lợi thế cảnh quan tự nhiên và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng.

Ở khu vực Quảng Nam cũ, nhiều dự án du lịch quy mô lớn cũng được đưa vào danh mục mời gọi đầu tư. Trong đó, dự án khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí thủy điện Duy Sơn tại thôn Phú Nham Đông, xã Duy Xuyên có quy mô khoảng 70 ha, hướng đến hình thành điểm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo việc làm và tăng nguồn thu ngân sách địa phương.

Dự án khu du lịch sinh thái Hồ Đông Tiễn tại xã Đồng Dương có quy mô khoảng 25 ha, định hướng phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên không gian cây xanh và mặt nước.

Tại xã Nông Sơn, khu suối nước nóng Sơn Viên được thành phố kêu gọi nhà đầu tư thực hiện dự án quy mô khoảng 463 ha, định hướng phát triển thành khu du lịch, nghỉ dưỡng, an dưỡng và chữa bệnh chất lượng cao.

Ngoài ra, thành phố cũng kêu gọi đầu tư nhiều dự án khác như khu dịch vụ Hà Quang tại xã Tam Xuân quy mô khoảng 3 ha, tập trung phát triển du lịch và dịch vụ biển; khu du lịch sinh thái Bầu Đưng tại xã Xuân Phú quy mô 7 ha; khu du lịch sinh thái Hố Giang Thơm tại xã Tam Mỹ quy mô 8,5 ha; khu du lịch sinh thái Hố Thác tại xã Thăng Phú quy mô khoảng 10 ha.

Bên cạnh đó còn có dự án Khu du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng lưu trú ven sông Bàu Sấu tại phường Điện Bàn Bắc quy mô khoảng 25 ha; dự án Khu du lịch sinh thái Suối Tiên tại xã Quế Sơn Trung quy mô khoảng 16 ha.

Các dự án được kỳ vọng sẽ tạo động lực phát triển ngành du lịch, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan sinh thái, đồng thời góp phần giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.