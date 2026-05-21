Tập đoàn xây dựng hàng đầu Trung Quốc từng tham gia xây cầu Tứ Liên vừa đề xuất đầu tư hạ tầng tại Huế

Đoàn công tác của Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương (CPCG - Trung Quốc) do ông Tống Thiếu Đình, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Toàn cầu Tập đoàn, dẫn đầu vừa có chuyến thăm và làm việc tại thành phố Huế nhằm trao đổi về đề xuất hợp tác đầu tư hạ tầng theo mô hình FEPC (Tài chính – Thiết kế – Mua hàng – Thi công).

Tại buổi làm việc, hai bên đã tập trung thảo luận về tiềm năng cũng như định hướng hợp tác trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, một trong những trụ cột quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Các nội dung trao đổi xoay quanh cơ chế triển khai, phương án tài chính và cơ sở pháp lý của mô hình FEPC mà phía Tập đoàn đề xuất nghiên cứu áp dụng tại Huế.

Đại diện CPCG bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng thành phố trong quá trình đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng, qua đó góp phần tăng cường kết nối giao thông và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế địa phương. Tập đoàn cũng giới thiệu kinh nghiệm triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn tại nhiều quốc gia và địa phương trên thế giới, coi đây là nền tảng để tham gia các dự án tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi làm việc, Hoàng Hải Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế đánh giá cao sự quan tâm, chủ động nghiên cứu và thiện chí hợp tác của CPCG đối với các dự án hạ tầng trên địa bàn. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh việc xem xét các đề xuất đầu tư cần được thực hiện thận trọng, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời phải cân nhắc kỹ về tính khả thi, hiệu quả và sự phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Lãnh đạo UBND thành phố Huế đề nghị các cơ quan chuyên môn tiếp tục phối hợp với phía Tập đoàn để làm rõ thêm các nội dung liên quan đến cơ chế thực hiện, phương án tài chính cũng như quy trình triển khai. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để tham mưu, xem xét trong các bước tiếp theo.

Theo giới thiệu, Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu thế giới, nhiều năm liên tiếp góp mặt trong bảng xếp hạng Fortune Global 500. Doanh nghiệp này được định vị là “nhà vận hành đô thị lớn nhất Trung Quốc”, sở hữu đầy đủ các chứng chỉ tổng thầu cấp 1 quốc gia trong các lĩnh vực đường bộ, đô thị và thủy lợi.

CPCG cho biết đã tham gia đầu tư, xây dựng tại hơn 1.000 thành phố và 3.000 khu công nghiệp trên toàn Trung Quốc. Tại Việt Nam, doanh nghiệp này hiện đang tham gia một số dự án hạ tầng trọng điểm tại Hà Nội như cầu Tứ Liên và tuyến đường sắt đô thị số 5, qua đó từng bước mở rộng hiện diện trên thị trường hạ tầng trong nước.