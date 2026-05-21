Đề xuất chấp thuận phương án tuyến dự án đường vượt biển Cần Giờ- Vũng Tàu

Ngọc Quý | 21-05-2026 - 13:50 PM | Bất động sản

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM đề xuất chấp thuận phương án tuyến đường vượt biển dài hơn 14 km, kết nối Cần Giờ với Vũng Tàu theo hình thức PPP.

TPHCM đang xem xét chấp thuận phương án tuyến và vị trí công trình dự án đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ với Vũng Tàu, tổng chiều dài khoảng 14 km, theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT. Đây được xem là công trình hạ tầng chiến lược nhằm mở thêm trục kết nối trực tiếp giữa trung tâm TPHCM với vùng biển phía Đông Nam sau khi sáp nhập địa giới hành chính với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trước đây.

Dự án cầu và đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu có chiều dài hơn 14km

6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ

Theo tờ trình của Sở Quy hoạch- Kiến trúc TPHCM gửi UBND TPHCM, dự án do liên danh Cần Giờ - An Hưng - Điền Thịnh - Lâm Viên đề xuất đầu tư. Tuyến đường bắt đầu từ đại lộ Cần Thạnh – Long Hòa tại khu đô thị lấn biển Cần Giờ, đi theo hướng Đông Nam vượt biển sang khu vực Vũng Tàu và kết thúc tại nút giao đường 30/4, phường Tam Thắng – Rạch Dừa.

Tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 14,06 km, đi qua xã Cần Giờ và các phường Vũng Tàu, Tam Thắng, Rạch Dừa. Tuyến được thiết kế với quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80 km/giờ. Trong đó, phần đường dẫn rộng 34,5 m, phần hầm vượt biển rộng 34,6 m và phần cầu vượt biển rộng 26,25 m. Tổng diện tích sử dụng đất khoảng 169,2 ha.

Theo Sở Quy hoạch- Kiến trúc, việc đầu tư tuyến đường vượt biển có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tái cấu trúc mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ. Dự án không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển giữa TPHCM và Vũng Tàu mà còn mở ra trục kết nối biển trực tiếp cho thành phố, kết nối với cầu Cần Giờ, đường Rừng Sác, cao tốc Bến Lức – Long Thành cùng hệ thống cảng biển và đô thị ven biển.

Cơ quan này đánh giá tuyến đường sẽ tạo động lực phát triển mới cho khu vực Cần Giờ, thúc đẩy du lịch, dịch vụ, logistics, kinh tế đêm và hình thành đô thị cửa biển sinh thái của TPHCM trong tương lai.

Phạm vi dự án không đi qua khu bảo tồn

Về phương án kỹ thuật, dự án đã điều chỉnh theo góp ý của Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam nhằm bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực vịnh Gành Rái. Phương án hiện nay kéo dài phần hầm từ 2,925 km lên 3,85 km, trong đó đoạn hầm dìm tăng lên 3 km. Cao độ đỉnh hầm được bố trí thấp hơn đáy luồng hàng hải tối thiểu 10 m để không ảnh hưởng hoạt động tàu thuyền.

Theo đánh giá của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, dự án phù hợp với nhiều quy hoạch quốc gia và vùng như quy hoạch mạng lưới đường bộ, quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, quy hoạch cảng biển và chiến lược phát triển kinh tế biển.

Đáng chú ý, cơ quan này cho biết tuyến đường được nghiên cứu theo hướng hạn chế tối đa tác động đến khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ. Phạm vi dự án không đi qua khu bảo tồn, không làm suy giảm diện tích rừng ngập mặn và các nội dung đánh giá tác động môi trường sẽ tiếp tục được thực hiện ở giai đoạn tiếp theo.

Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiến nghị UBND TPHCM chấp thuận phương án tuyến để làm cơ sở triển khai lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, nghiên cứu khả thi và cập nhật vào Quy hoạch tổng thể TPHCM đang được tổ chức lập.

