Sun Group chuẩn bị thi công tuyến đường 28.800 tỷ, kết nối Hà Nội với tỉnh đang đặt mục tiêu lên thành phố trực thuộc Trung ương

Lễ Lễ | 21-05-2026 - 06:42 AM | Bất động sản

Theo kế hoạch, dự án dự kiến sẽ bắt đầu thi công từ đầu tháng 6/2026 và hoàn thành vào ngày 31/12/2027.

Theo báo cáo mới nhất về tình hình triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh tại cả Hà Nội và Bắc Ninh để phục vụ thi công trong thời gian tới.

Cụ thể, trên địa bàn Hà Nội, tổng diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 201 ha, đi qua 4 xã gồm Đông Anh, Thuận An, Phù Đổng và Thư Lâm. Đến nay, các địa phương đã thu hồi đất công và chi trả tiền đền bù cho người dân với diện tích dự kiến có thể bàn giao cho nhà đầu tư đạt khoảng 170,84 ha, tương đương khoảng 84% khối lượng cần thực hiện.

Trong khi đó, tại Bắc Ninh, diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 17,54 ha, thuộc địa bàn hai phường Từ Sơn và Phù Khê. Hiện các phường đã ký hợp đồng cung cấp dịch vụ với Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Bắc Ninh nhằm thực hiện trích lục thửa đất và bàn giao cho Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất Tiên Phong để phục vụ các bước tiếp theo của dự án.

Song song với công tác mặt bằng, chủ đầu tư cũng đã chỉ đạo các nhà thầu triển khai nhiều hạng mục chuẩn bị như lắp dựng lán trại, trạm bê tông xi măng, trạm biến áp, thi công bãi đúc dầm và đường công vụ. Cùng với đó, máy móc, thiết bị cũng đang được huy động về công trường để sẵn sàng triển khai. Theo kế hoạch, dự án sẽ bắt đầu thi công từ đầu tháng 6/2026 và hoàn thành vào ngày 31/12/2027.

Hiện, UBND TP Hà Nội đã phê duyệt dự án, đồng thời hoàn thành công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật và đang chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp với nhà đầu tư để hoàn thiện dự thảo hợp đồng BT.

Phối cảnh dự án (nguồn: Sun Group).

Được biết, dự án này được triển khai theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT), do Liên danh Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng giao thông Công Thành - Công ty TNHH Mặt trời Cát Bà (thành viên thuộc Tập đoàn Sun Group) làm nhà đầu tư.

Theo quy hoạch, tuyến đường có chiều dài khoảng 13,55 km với mặt cắt ngang lên tới 120 m, gồm tuyến cao tốc 10 làn xe, hệ thống đường gom hai bên cùng quỹ đất dự trữ cho các tuyến đường sắt quan trọng trong tương lai như Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và Hà Nội - Quảng Ninh. Dự án cũng bao gồm hệ thống nút giao khác mức, các nhánh kết nối, cầu vượt sông Đuống và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Tuyến đường này có tổng nhu cầu sử dụng đất khoảng 268,4 ha. Tổng mức đầu tư dự án hơn 28.794 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2026-2027.

Đây được xem là dự án hạ tầng giao thông có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển giữa Hà Nội và Bắc Ninh, đồng thời hình thành trục kết nối chiến lược gắn với sân bay Gia Bình trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản

Hé lộ về 3 khu tái định cư quy mô lớn sẽ đón hơn 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi siêu dự án sông Hồng gần 740.000 tỷ của liên danh THACO - Hòa Phát - Đại Quang Minh

Siêu đường sắt 85.000 tỷ nối thẳng Thủ Thiêm - sân bay Long Thành chuẩn bị khởi công

06:38 , 21/05/2026
Shark Phú: Giàu thật ít khi khoe của cải, người không có gì mới khoe đi Rolls-Royce…

06:37 , 21/05/2026
Dự án Mangala Complex khởi công, định hình mô hình Industrial Hub Living tại Bắc Ninh

19:30 , 20/05/2026
Onsen tại gia – "Giá trị vàng" định hình chuẩn nghỉ dưỡng cao cấp thế hệ mới

19:30 , 20/05/2026

