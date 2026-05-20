Hé lộ về 3 khu tái định cư quy mô lớn sẽ đón hơn 70.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi siêu dự án sông Hồng gần 740.000 tỷ của liên danh THACO - Hòa Phát - Đại Quang Minh

Dương Dương | 20-05-2026 - 11:47 AM | Bất động sản

Người dân dự kiến được tái định cư tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Phối cảnh dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

UBND TP Hà Nội vừa có thông tin về việc triển khai xây dựng, phương án chuẩn bị quỹ nhà, đất phục vụ tái định cư dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Theo tổng hợp số liệu của các địa phương trong phạm vi Dự án, tổng dân số hiện trạng khoảng 247.431 người với khoảng 70.474 hộ dân.

UBND Thành phố nhận thức rõ đây là dự án có quy mô lớn, phạm vi tác động rộng và liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng. Vì vậy, quan điểm xuyên suốt của Thành phố là luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi Dự án.

Việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, trên cơ sở quy hoạch, phương án kỹ thuật và điều kiện thực tế của từng khu vực; bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Việc bố trí tái định cư cho các hộ dân được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Trong đó, Khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng khoảng từ 40.000-42.000 căn hộ định cư; Khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam có quy mô khoảng 98 ha, đáp ứng khoảng từ 15.000-16.000 căn hộ định cư…

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh quy mô khoảng 700 ha hiện đang hoàn thiện thủ tục quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, sơ bộ đáp ứng khoảng từ 16.000-18.000 lô đất định cư.

Tổng số lượng căn hộ định cư bằng đất và căn hộ chung cư cao tầng dự kiến khoảng từ 79.000-85.000 căn, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được triển khai trên địa bàn 16 xã, phường. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỷ đồng.

Quỹ đất thanh toán sơ bộ được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án với diện tích khoảng 2.655,8 ha; phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát, xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn TP.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 ưu tiên tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông; các công trình kè và chỉnh trị lòng - bờ sông; công viên công cộng phường Phú Thượng; công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập; giai đoạn 2030-2038 tiếp tục hoàn thành các dự án thành phần còn lại.

Dự kiến kế hoạch triển khai, theo UBND TP Hà Nội, trong thời gian tới, TP sẽ tập trung triển khai thi công, hoàn thành dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng.

Ưu tiên triển khai Khu đô thị định cư tại phường Long Biên và tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công, thi công Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh, nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

Quan điểm của TP là ưu tiên đầu tư các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết trước khi triển khai đồng bộ các hạng mục khác của dự án.﻿

Dương Dương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản

Tuyến đường 10.000 tỷ do doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, sở hữu công nghệ chưa từng có trong ngành xây dựng tại Việt Nam

Các dự án của tỷ phú Trần Bá Dương, Quốc Cường Gia Lai, Tập đoàn Hoa Sen tại TP.HCM đồng loạt gây chú ý

11:44 , 20/05/2026
Thủ tướng chỉ đạo "nóng" về đất đai

11:42 , 20/05/2026
Ra mắt siêu phẩm "đất nền sổ đỏ" đón sóng hạ tầng phía Đông Nam Thủ đô

11:00 , 20/05/2026
Vụ phát hiện gần 90 căn NƠXH dấu hiệu cho thuê, mua bán trái phép: Buộc trả lại nhà?

10:32 , 20/05/2026

