Một tỉnh phía Nam Hà Nội với quỹ đất công nghiệp hơn 12.000 ha đang nổi lên thành điểm đến mới của dòng vốn FDI

Cushman & Wakefield vừa công bố Sách trắng Ninh Bình 2026, qua đó nhấn mạnh tiềm năng tăng trưởng của tỉnh theo hướng công nghiệp xanh và hiện đại tại miền Bắc Việt Nam.

Ấn phẩm được công bố trong thời điểm Ninh Bình đang mở rộng đáng kể quy mô kinh tế sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Theo sách trắng, năm 2025, tỉnh ghi nhận mức tăng trưởng GRDP 10,65%, thu hút khoảng 1,6 tỷ USD vốn FDI, đồng thời sở hữu quy mô dân số hơn 4,4 triệu người, trong đó lực lượng lao động đạt khoảng 2,36 triệu người. Cũng trong năm này, Ninh Bình xếp thứ 3 toàn quốc về tăng trưởng GRDP, thứ 8 về thu hút tổng vốn FDI và thứ 7 về kim ngạch xuất khẩu.

Sở hữu vị trí cửa ngõ phía Nam của Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình kết nối thuận lợi với Đồng bằng sông Hồng, Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, cùng Trung du và miền núi phía Bắc. Tỉnh cũng tọa lạc tại điểm giao thoa của các hành lang kinh tế Bắc – Nam, ven biển Vịnh Bắc Bộ và Đông – Tây, qua đó củng cố vai trò ngày càng rõ nét như một đầu mối mới cho sản xuất, logistics và thương mại liên vùng.

Phát triển công nghiệp là một trong những động lực tăng trưởng cốt lõi của Ninh Bình. Hiện tỉnh có 20 khu công nghiệp đang vận hành và 53 khu công nghiệp nằm trong quy hoạch, với tổng diện tích đất khu công nghiệp quy hoạch đạt 12.144 ha. Phân tích của Cushman & Wakefield cũng cho thấy Ninh Bình sở hữu quỹ đất công nghiệp tương lai lớn nhất và mức giá thuê đất công nghiệp thấp nhất tại khu vực Đồng bằng sông Hồng, qua đó gia tăng sức hấp dẫn đối với các nhà sản xuất đang tìm kiếm cơ hội mở rộng tại miền Bắc Việt Nam.

Báo cáo cũng chỉ ra tiềm năng ngày càng rõ nét của tỉnh trong các ngành có giá trị gia tăng cao hơn, bao gồm cơ khí, lắp ráp và sản xuất ô tô, điện tử, sản xuất thông minh và các ứng dụng liên quan đến AI. Những định hướng này phản ánh tham vọng của Ninh Bình trong việc tiến sâu hơn vào chuỗi giá trị và thu hút nền tảng đầu tư công nghiệp đa dạng hơn, song song với việc phát huy thế mạnh mũi nhọn từ ngành dệt may truyền thống - vốn là trụ cột kinh tế lâu đời của tỉnh Ninh Bình.

Điểm tên một số dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ định hình giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của Ninh Bình. Trong đó có Khu kinh tế Ninh Cơ, được định vị là cực tăng trưởng đột phá về công nghiệp và logistics; Khu công nghệ cao tỉnh Ninh Bình, ưu tiên các lĩnh vực như AI, công nghệ điện tử – bán dẫn, công nghệ sinh học – dược phẩm và vật liệu mới; cùng Khu đại học Nam Cao, được định hướng trở thành trung tâm tri thức và đào tạo nguồn nhân lực trong tương lai. Tổng thể, các dự án này phản ánh một chiến lược phát triển rộng hơn, kết hợp giữa tăng trưởng công nghiệp, năng lực logistics, đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam, nhận định: “Ninh Bình đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn bởi nhiều yếu tố nền tảng đang cùng lúc hội tụ - từ quy mô, khả năng kết nối, quỹ đất công nghiệp sẵn sàng khai thác cho tới định hướng quy hoạch dài hạn. Trong bối cảnh các nhà sản xuất và nhà đầu tư bắt đầu mở rộng sự quan tâm ra ngoài các trung tâm đã phát triển, Ninh Bình ngày càng được nhắc đến như một địa điểm vừa có sức cạnh tranh trong ngắn hạn, vừa sở hữu tiềm năng chiến lược trong dài hạn. Thông qua sách trắng này, chúng tôi kỳ vọng mang đến một góc nhìn rõ ràng hơn về cơ hội đang hình thành tại địa phương.”

Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm nhìn phát triển rộng hơn, xanh hơn và hiện đại hơn của Ninh Bình trên nhiều lĩnh vực như công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, logistics và công nghệ cao. Đến năm 2030, tỉnh đặt mục tiêu trở thành một động lực tăng trưởng mới của Đồng bằng sông Hồng, đồng thời vươn lên thành trung tâm mới của các ngành công nghiệp công nghệ cao và đổi mới sáng tạo. Điều này cho thấy câu chuyện phát triển của Ninh Bình không chỉ dừng lại ở quỹ đất công nghiệp, mà còn hướng tới một quá trình chuyển đổi kinh tế dài hạn theo hướng bền vững.

Trong bối cảnh Việt Nam tiếp tục củng cố vai trò trong chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu, sự quan tâm của thị trường đang dần mở rộng vượt ra ngoài các trung tâm công nghiệp truyền thống, hướng tới những địa phương có thể mang lại khả năng kết nối, dư địa phát triển và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Trong bối cảnh đó, Sách trắng Ninh Bình 2026 định vị tỉnh như một điểm đến ngày càng đáng chú ý tại miền Bắc Việt Nam.