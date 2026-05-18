Một tập đoàn BĐS kín tiếng muốn làm tuyến đường 15.000 tỷ đồng và siêu dự án du lịch rộng 9.500ha tại một tỉnh miền núi phía Bắc

Dương Dương | 18-05-2026 - 10:56 AM | Bất động sản

Tập đoàn Việt Thành đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang và nghiên cứu một số dự án khai thác tiềm năng du lịch khu vực lòng hồ sinh thái Nà Hang - Lâm Bình.

Một góc TP Tuyên Quang.

Mới đây, UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức buổi làm việc với Tập đoàn Việt Thành và Công ty cổ phần Bất động sản Vương Cường (đơn vị thành viên Tập đoàn Việt Thành) để nghe báo cáo đề xuất dự án đầu tư xây dựng đường kết nối cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang với xã Nà Hang và các dự án khai thác tiềm năng du lịch khu vực lòng hồ sinh thái Nà Hang - Lâm Bình.

Tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư đã báo cáo đề xuất đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối từ cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang đến xã Nà Hang, có tổng chiều dài khoảng 64 km.

Trong đó, đoạn xây dựng mới khoảng 57km, đoạn đi trùng đường cũ khoảng 7km. Quy mô đầu tư 4 làn xe, tiêu chuẩn thiết kế đường cấp III, vận tốc thiết kế 60-80km/h.

Tuyến đi qua các xã: Thái Hòa, Lực Hành, Hòa An, Chiêm Hóa, Tân Mỹ, Nà Hang. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.000 tỷ đồng theo phương thức PPP.

Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực phía Bắc của tỉnh, đồng thời rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Nà Hang xuống còn khoảng 3,5 giờ.

Lãnh đạo Tập đoàn Việt Thành nêu đề xuất các dự án. (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang)

Nhà đầu tư cũng đề xuất nghiên cứu một số dự án khai thác tiềm năng du lịch khu vực lòng hồ sinh thái Nà Hang - Lâm Bình như: Khu nghỉ dưỡng resort 5 sao, sân golf 36 lỗ, cáp treo ngắm cảnh, khu đô thị sinh thái, trung tâm thương mại, khu bảo tồn và các dự án du lịch trải nghiệm… Tổng diện tích dự kiến khoảng 9.500ha, trong đó có 8.000 ha thuê diện tích rừng, dịch vụ thương mại.

Trao đổi, thảo luận tại buổi làm việc, nhà đầu tư đã làm rõ hơn quy mô các dự án thành phần trong khu phức hợp du lịch, dịch vụ; tổng mức đầu tư và dự kiến thời gian triển khai từng dự án. Các sở, ngành của tỉnh cũng báo cáo về các nội dung liên quan đến quy hoạch, đất đai, môi trường, bảo vệ rừng và các điều kiện pháp lý nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng quy định, phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh.

