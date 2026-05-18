Khách mua Vinhomes Green Paradise giao dịch hơn 1.279 tỷ đồng trong chưa đầy 24 giờ, người trong nghề khẳng định “chỉ Vinhomes mới làm nổi”

Văn phòng bán hàng Vinhomes tại Cần Giờ đông nghẹt khách hàng và nhà đầu tư sáng 16/5.

Và đúng như tên gọi sự kiện, Vinhomes Green Paradise đã “mở đường” cho hàng trăm khách hàng đón vận hội, nắm thời cơ, chốt đơn nhanh cho những sản phẩm Top 1 thị trường. Con số 1.279 tỷ đồng doanh số được xác lập chưa đầy 24 giờ trong ngày 16/5 là minh chứng cho điều đó.

Sức mạnh của “mắt thấy, tai nghe”

Tự nhận mình là người “nghiện” nhà Vinhomes, anh Nguyễn Văn Tuyến (TP.HCM) cho biết, bản thân đã có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư bất động sản, nắm giữ dải sản phẩm từ Bắc tới Nam, gồm Vinhomes Ocean Park, Vinhomes Grand Park và giờ là Vinhomes Green Paradise.

Trở lại Cần Giờ sau hơn 1 năm, tham quan dự án, anh được tiếp thêm niềm tin vào “khẩu vị” của chính mình.

“Trước đây, khu này là biển còn hoang vu lắm. Cứ nghĩ phải 5 năm mới nhìn thấy được căn nhà đầu tiên, vậy mà chỉ hơn 1 năm thôi, đã có căn cất nóc. Tiến độ thật thần tốc và phi thường!”, anh Tuyến chia sẻ.

Anh Nguyễn Văn Tuyến (phải) chia sẻ bên lề sự kiện “Nắm bắt cơ hội - Đón đầu kỷ nguyên xanh”

“Thần tốc” hay “phi thường” cũng là cảm giác của nhiều nhà đầu tư F1 và F2 khi có mặt tại sự kiện “Nắm bắt cơ hội - Đón đầu kỷ nguyên xanh”.

Trên công trường sôi động, Vinhomes Green Paradise đã hoàn thành khối lượng thi công khổng lồ, như san lấp 110 triệu m 3 cát, khai thông hơn 120km đường nội khu. Các công trình biểu tượng như Nhà hát Sóng Xanh, VinWonders, 2 sân Golf đã hoàn tất khoan cọc nhồi. Đáng chú ý, những căn biệt thự đầu tiên cũng đã chính thức cất nóc.

Từ những gì “mắt thấy, tai nghe”, bà Kim Loan (TP.HCM) đã mường tượng rõ nét về cuộc sống tại khu Thiên Đường Xanh, Vinhomes Green Paradise: “Dự án phát triển nhanh, mạnh. Càng nhìn thực tế càng thấy ấn tượng và đầy mê hoặc. Khi về hưu, tôi sẽ về đây dưỡng già, mỗi ngày đều được tận hưởng không khí trong lành của rừng, biển Cần Giờ. Ước mơ đấy!”.

Cảm hứng từ tốc độ thi công và tầm vóc siêu đô thị khiến bà Loan trở thành “môi giới viên” lúc nào không hay. “Tham gia sự kiện hôm nay, tôi đi cùng mấy người bạn, dắt thêm họ để tham quan dự án. Sau này có thêm bạn bè vui thú tuổi già”, bà Loan bộc bạch.

Bà Kim Loan (ngoài cùng bên trái) dự định chọn Vinhomes Green Paradise làm nơi dưỡng già

Trong khi đó, với nhiều nhà đầu tư khác, chuyến đi thực địa đã đưa họ từ băn khoăn, cân nhắc đến quyết định một cách đầy quyết đoán. “Sau khi tham quan và tìm hiểu dự án, tôi đã nhắm một căn tại khu Vịnh Ngọc cho dự định nghỉ dưỡng sau này và ngoài ra có thể cho thuê hoặc kinh doanh”, anh Thanh Hải (TP.HCM) tiết lộ.

Sau khi sự kiện “Nắm bắt vận hội - Đón đầu kỷ nguyên xanh” khép lại, tổng kết từ các đơn vị phân phối cho thấy, chỉ trong chưa đầy 24 giờ, Vinhomes Green Paradise đã lập cột mốc hơn 1.279 tỷ đồng doanh số.

“Đặt trong bối cảnh thị trường nhiều biến động, chỉ có Vinhomes mới tạo được con số này!”, ông Cao Thanh Duy, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty Thế giới Bất động sản, nhận định.

Dự án “quá khác biệt”, xác lập chuẩn sống tương lai và mở ra dư địa tăng trưởng rực rỡ

Với ông Cao Thanh Duy, hơn 1.279 tỷ đồng doanh số là con số gây chấn động thị trường, nhưng với Vinhomes Green Paradise là điều dễ hiểu.

“Dự án này có quá nhiều điểm khác biệt. Theo mô hình phát triển thông thường thì hạ tầng đi trước, dự án theo sau. Nhưng ở đây đang song hành cả tiến độ hạ tầng và phát triển sản phẩm”, ông Duy nhìn nhận.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, từ 2027 đến 2028, dự án sẽ hoàn thiện hàng loạt tiện ích lớn, như Nhà hát Sóng Xanh, VinWonders, 2 sân Golf, Vinmec, Vinschool, chuỗi khách sạn 5-6 sao, tòa tháp văn phòng 15 tầng… Trong giai đoạn này, cầu Phước Khánh hợp long tháng 6/2026, cảng Landmark Harbour khánh thành năm 2027; nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường sắt tốc độ Bến Thành - Cần Giờ khai thác vào cuối năm 2028... Mỗi một dấu mốc hạ tầng về đích sẽ góp phần hoàn thiện chuẩn kết nối, gia tăng giá trị khai thác và tiềm năng tăng giá cho Vinhomes Green Paradise.

Chị Thái Lê Phương Liên (giữa) - chuyên viên kinh doanh Meyhomes đang tư vấn cho khách hàng

“ Những khách hàng xuống tiền từ ban đầu đến nay đã bắt đầu thấy giá trị tài sản tăng lên gấp đôi, thậm chí gấp 3 lần, chứ không phải chờ đến khi dự án hoàn thiện mới có lợi nhuận”, chị Thái Lê Phương Liên, chuyên viên kinh doanh Công ty CP BĐS Meyhomes, chia sẻ.

Cũng theo chị Liên, cơ hội cho nhà đầu tư ở thời điểm hiện tại vẫn còn rộng mở. Đặc biệt, trong bối cảnh lãi suất cho vay tại một số ngân hàng quốc doanh vẫn ở mức cao, khách mua Vinhomes Green Paradise được chủ đầu tư bảo vệ bằng chính sách “khóa trần” lãi suất 0-6%/năm kéo dài nửa thập kỷ.

“Việc chủ đầu tư đưa ra chính sách khóa trần lãi suất giúp khách hàng cảm thấy yên tâm hơn vì họ có thêm thời gian chuẩn bị tài chính và chủ động cân đối dòng tiền mà không quá lo biến động thị trường”, chị Liên phân tích.

Chỉ hơn 1 năm dự án khởi công, dãy nhà phố trên trục Thời Đại - khu Vịnh Tiên đã dần lộ diện





Hơn 1.279 tỷ đồng doanh số chỉ trong chưa đầy 24 giờ chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho niềm tin mà thị trường đang đặt vào Vinhomes Green Paradise. Thị trường hiện nay không còn ưu tiên những dự án chỉ dựa vào kỳ vọng. Dòng tiền đang tìm đến những siêu đô thị đã cho thấy năng lực triển khai thực tế, hệ sinh thái đã lên lịch về đích và khả năng vận hành, sinh dòng tiền rõ ràng. Và Vinhomes Green Paradise chính là một đích đến như thế.