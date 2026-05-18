Toàn cảnh phân khu được mở bán đầu tiên tại dự án 18 tỷ USD của Vinhomes: Rộng gấp 9 lần khu phố cổ hà nội, có ga cuối của tuyến đường sắt 5 tỷ USD, bán hết 80% giỏ hàng trong 36 tiếng

Bài và ảnh: Văn Đoan | 18-05-2026 - 07:18 AM | Bất động sản

Khu Vịnh Thiên Đường thuộc siêu dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long rộng hơn 900 ha. Nơi đây liền kề ga cuối tuyến đường sắt Hà Nội – Quảng Ninh và có thể đi đến Thủ đô chỉ trong 30 phút di chuyển.

Dự án Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh (Vinhomes Global Gate Hạ Long) do Tập đoàn Vingroup làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư khoảng 18 tỷ USD quy mô lên tới 6.200 ha (62 km2). Quy mô này tương đương diện tích thành phố Huế trước khi sáp nhập, hoặc xấp xỉ khu vực lõi nội đô Hà Nội gồm các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Tây Hồ.

Trong đó, Vịnh Bình Minh 1 và Thiên Đường Nhiệt Đới 1 - nằm trong khu Vịnh Thiên Đường với diện tích hơn 900ha, là khu mở bán đầu tiên. Nơi đây nằm gần các trục giao thông huyết mạch như cao tốc Hạ Long – Hải Phòng – Hà Nội và tuyến Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái, giúp rút ngắn đáng kể thời gian kết nối liên vùng.

Từ đây có thể nhanh chóng tiếp cận cảng Cái Lân, khu công nghiệp Quảng Yên, sân bay Vân Đồn cùng chuỗi đô thị ven biển, đồng thời được hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng đang dần hoàn thiện như đường ven biển, cầu Cửa Lục 3 và các tuyến bao biển mở rộng.

Đáng chú ý, khu vực này còn hưởng lợi từ tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh vừa khởi công, dự kiến hoàn thành vào năm 2028. Khi đi vào vận hành, thời gian di chuyển từ dự án về trung tâm Hà Nội được kỳ vọng rút xuống còn khoảng 30 phút, đồng thời kết nối tới sân bay quốc tế Gia Bình trong khoảng 15 phút.

Với diện tích hơn 900 ha, riêng khu này đã lớn gấp khoảng 9 lần khu phố cổ Hà Nội (khoảng 100 ha). Nếu đặt cạnh các đại đô thị tại Hà Nội như Vinhomes Ocean Park 1, quy mô Vịnh Thiên Đường cũng vượt trội khi lớn gấp khoảng 2 lần; so với Vinhomes Smart City thì thậm chí khoảng gấp 3 lần. Điều này cho thấy đây là một đại phân khu thuộc nhóm rất lớn trên thị trường hiện nay, có khả năng đáp ứng nhu cầu ở - đầu tư của đông đảo người dân địa phương và cả các tỉnh phía Bắc.

Theo quy hoạch, khu Vịnh Thiên Đường được chia thành 10 khu nhỏ, phát triển nhiều loại hình như shophouse mặt đại lộ, nhà liền kề, biệt thự song lập – đơn lập, cùng bộ sưu tập căn biệt thự biển độc bản.

Khu này phát triển theo mô hình “all-in-one” với hệ sinh thái tiện ích vận hành 24/7. Nổi bật là công viên rừng Globe Hạ Long 662 ha cùng tổ hợp 3 sân golf quy mô lớn. Hệ thống công viên chủ đề tạo nên chuỗi không gian xanh – mặt nước liên hoàn, tăng trải nghiệm nghỉ dưỡng và sinh thái.

Dự án gây ấn tượng với thiết kế hiện đại, nhiều cây xanh và không gian thoáng đãng. Khu cao tầng dùng kính đặc biệt giúp ngăn nóng nhưng vẫn nhìn rõ toàn cảnh vịnh.

Phân khu biệt thự mang phong cách quý tộc Mỹ với kiểu mái chóp cao và vườn tược bao quanh. Nhà được xây sẵn khung vững chắc, sơn chống rỉ sét và làm đẹp mặt ngoài, còn bên trong để trống giúp chủ nhà tự do trang trí theo ý thích.

Dự án mới ra mắt cuối tháng tư và đã nhận được 5.000 booking chỉ sau 24h. Giá tại khu Vịnh Thiên Đường - khu mở bán đầu tiên - dao động khoảng 70–180 triệu đồng/m2 đất, tùy theo loại hình sản phẩm và vị trí cụ thể trong từng khu. Tại sự kiện ráp căn đầu tiên, 80% giỏ hàng của Thiên Đường Nhiệt Đới 1 và Vịnh Bình Minh 1 đã sold-out sau 36 giờ.

Tại dự án, công tác san lấp đang được triển khai trên diện rộng, các tuyến đê bao, trục giao thông khung và một số phân khu chức năng đã dần lộ diện, bước đầu thể hiện cấu trúc không gian theo hướng đô thị biển, với sự phân tách giữa khu ở, khu dịch vụ và các vùng sinh thái mặt nước.

Sự hình thành khu Vịnh Thiên Đường không chỉ đơn thuần là một dự án bất động sản, mà gắn với bối cảnh phát triển đô thị quy mô lớn của Quảng Ninh trong giai đoạn mới. Trong định hướng mở rộng không gian đô thị theo hướng hiện đại, tích hợp, dự án Vinhomes Global Gate Hạ Long được kỳ vọng góp phần quan trọng vào việc định hình trục phát triển ven biển, bổ sung quỹ đất đô thị lớn và đáp ứng nhu cầu nhà ở, dịch vụ khi địa phương bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Bài và ảnh: Văn Đoan

Tin được không: Lương công nhân xây dựng 65 triệu đồng/tháng

Công an phát cảnh báo tới người dân liên quan tới sổ đỏ

TP.HCM tiếp tục tháo gỡ hàng trăm dự án BĐS tồn đọng

07:23 , 18/05/2026
