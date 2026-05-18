Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có hơn 55 ha mặt bằng làm siêu dự án gần 1 tỷ USD, lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên

Lễ Lễ | 18-05-2026 - 11:10 AM | Bất động sản

Đây là dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên, được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực Tây Bắc.

Ngày 11/5/2026, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, tại xã Thanh Nưa.

Ngay sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Điện Biên đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Bản vẽ thiết kế dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc.

UBND tỉnh đã và đang rà soát, điều chỉnh kế hoạch triển khai theo hướng cụ thể hóa từng mốc thời gian, phân công rõ nhiệm vụ và tổ chức thực hiện song song nhiều phần việc để bảo đảm tiến độ. Các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giao đất, giải phóng mặt bằng; đồng thời các phường, xã thuộc khu vực dự án khẩn trương xây dựng phương án tái định cư cho người dân.

Theo lãnh đạo xã Thanh Nưa, phần diện tích thuộc dự án trên địa bàn xã là hơn 160 ha, trong đó hiện đã có hơn 55 ha mặt bằng sạch. Địa phương đã tổ chức họp dân, thống nhất và xác định các vị trí tái định cư. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xác định cụ thể ranh giới các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng để triển khai bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2877 ngày 19/12/2025.

Sau quá trình lựa chọn nhà đầu tư, CTCP Phát triển Thành phố Xanh – doanh nghiệp thuộc sở hữu của Vinhomes, thành viên Tập đoàn Vingroup, đã trúng thầu thực hiện dự án.

Dự án có quy mô hơn 228 ha, nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đây là dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên, được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực Tây Bắc.

Phối cảnh dự án.

Theo quy hoạch, dự án được phát triển theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố”, tích hợp đồng bộ nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế, không gian công cộng và khu thể thao, quy mô dân số khoảng 12.000 người.

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp sân golf 18 hố rộng gần 87 ha, được thiết kế hài hòa với địa hình tự nhiên vùng Tây Bắc. Ngoài ra, dự án còn có hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, gần 1.000 căn biệt thự, gần 2.000 căn nhà liền kề cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong khoảng 54 tháng kể từ thời điểm chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1, từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố cùng các công trình dịch vụ thể thao và thương mại – dịch vụ cao tầng. Giai đoạn 2, từ quý IV/2028 đến quý IV/2030, sẽ hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kiến trúc còn lại.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong khoảng 54 tháng kể từ thời điểm chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1, từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố cùng các công trình dịch vụ thể thao và thương mại – dịch vụ cao tầng. Giai đoạn 2, từ quý IV/2028 đến quý IV/2030, sẽ hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kiến trúc còn lại.

Lễ Lễ

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh phân khu được mở bán đầu tiên tại dự án 18 tỷ USD của Vinhomes: Rộng gấp 9 lần khu phố cổ hà nội, có ga cuối của tuyến đường sắt 5 tỷ USD, bán hết 80% giỏ hàng trong 36 tiếng

Toàn cảnh phân khu được mở bán đầu tiên tại dự án 18 tỷ USD của Vinhomes: Rộng gấp 9 lần khu phố cổ hà nội, có ga cuối của tuyến đường sắt 5 tỷ USD, bán hết 80% giỏ hàng trong 36 tiếng Nổi bật

Tin được không: Lương công nhân xây dựng 65 triệu đồng/tháng

Tin được không: Lương công nhân xây dựng 65 triệu đồng/tháng Nổi bật

Chuẩn bị thu hồi đất của hơn 1.200 hộ dân ở Hà Nội để triển khai dự án kết nối siêu cầu dây văng 12.000 tỷ

Chuẩn bị thu hồi đất của hơn 1.200 hộ dân ở Hà Nội để triển khai dự án kết nối siêu cầu dây văng 12.000 tỷ

11:03 , 18/05/2026
Viettel sẽ “nhập cuộc” siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD?

Viettel sẽ “nhập cuộc” siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD?

10:59 , 18/05/2026
Một tập đoàn BĐS kín tiếng muốn làm tuyến đường 15.000 tỷ đồng và siêu dự án du lịch rộng 9.500ha tại một tỉnh miền núi phía Bắc

Một tập đoàn BĐS kín tiếng muốn làm tuyến đường 15.000 tỷ đồng và siêu dự án du lịch rộng 9.500ha tại một tỉnh miền núi phía Bắc

10:56 , 18/05/2026
Hà Nội đề xuất 4 hình thức tái định cư khi cải tạo chung cư cũ

Hà Nội đề xuất 4 hình thức tái định cư khi cải tạo chung cư cũ

10:55 , 18/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên