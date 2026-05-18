Vinhomes của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã có hơn 55 ha mặt bằng làm siêu dự án gần 1 tỷ USD, lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên

Ngày 11/5/2026, UBND tỉnh Điện Biên phối hợp với Tập đoàn Vingroup tổ chức lễ động thổ dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ, tại xã Thanh Nưa.

Ngay sau Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026, tỉnh Điện Biên đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm.

Bản vẽ thiết kế dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc.

UBND tỉnh đã và đang rà soát, điều chỉnh kế hoạch triển khai theo hướng cụ thể hóa từng mốc thời gian, phân công rõ nhiệm vụ và tổ chức thực hiện song song nhiều phần việc để bảo đảm tiến độ. Các sở, ngành tập trung tháo gỡ vướng mắc trong công tác giao đất, giải phóng mặt bằng; đồng thời các phường, xã thuộc khu vực dự án khẩn trương xây dựng phương án tái định cư cho người dân.

Theo lãnh đạo xã Thanh Nưa, phần diện tích thuộc dự án trên địa bàn xã là hơn 160 ha, trong đó hiện đã có hơn 55 ha mặt bằng sạch. Địa phương đã tổ chức họp dân, thống nhất và xác định các vị trí tái định cư. Thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với nhà đầu tư thực hiện đo đạc, lập hồ sơ địa chính, xác định cụ thể ranh giới các hộ thuộc diện giải phóng mặt bằng để triển khai bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên, dự án Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc phường Điện Biên Phủ được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2877 ngày 19/12/2025.

Sau quá trình lựa chọn nhà đầu tư, CTCP Phát triển Thành phố Xanh – doanh nghiệp thuộc sở hữu của Vinhomes, thành viên Tập đoàn Vingroup, đã trúng thầu thực hiện dự án.

Dự án có quy mô hơn 228 ha, nằm trên địa bàn phường Điện Biên Phủ và xã Thanh Nưa, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 23.660 tỷ đồng (gần 1 tỷ USD). Đây là dự án đô thị lớn nhất từ trước tới nay tại Điện Biên, được kỳ vọng tạo động lực phát triển đô thị, du lịch và dịch vụ cho khu vực Tây Bắc.

Phối cảnh dự án.

Theo quy hoạch, dự án được phát triển theo mô hình “thành phố trong lòng thành phố”, tích hợp đồng bộ nhà ở, thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng, giáo dục, y tế, không gian công cộng và khu thể thao, quy mô dân số khoảng 12.000 người.

Điểm nhấn của dự án là tổ hợp sân golf 18 hố rộng gần 87 ha, được thiết kế hài hòa với địa hình tự nhiên vùng Tây Bắc. Ngoài ra, dự án còn có hệ thống khách sạn tiêu chuẩn quốc tế, gần 1.000 căn biệt thự, gần 2.000 căn nhà liền kề cùng nhiều tiện ích hiện đại.

Theo tiến độ dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong khoảng 54 tháng kể từ thời điểm chấp thuận nhà đầu tư. Giai đoạn 1, từ quý IV/2026 đến quý IV/2028, sẽ tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, sân golf 18 hố cùng các công trình dịch vụ thể thao và thương mại – dịch vụ cao tầng. Giai đoạn 2, từ quý IV/2028 đến quý IV/2030, sẽ hoàn thiện đồng bộ các hạng mục kiến trúc còn lại.

