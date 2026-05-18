Hà Nội đề xuất 4 hình thức tái định cư khi cải tạo chung cư cũ

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách, biện pháp, tiêu chí, điều kiện thực hiện dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, việc cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trên địa bàn thành phố sẽ được triển khai theo nhiều nhóm dự án, gồm: chỉnh trang công trình hoặc cụm công trình; bảo vệ, tu bổ công trình; tái thiết khu vực đô thị; cải tạo, chỉnh trang đô thị hỗn hợp và cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư.

Với các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, UBND thành phố đề xuất nhiều chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Trường hợp thứ nhất, chủ sở hữu nhà đất bị thu hồi thuộc phạm vi dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm mục đích phục vụ hạ tầng xã hội, công trình công cộng được ưu tiên bồi thường giao đất ở tái định cư.

Trường hợp thứ hai, bị thu hồi nhà đất để triển khai dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị nhằm mục đích tái thiết một khu vực đô thị được xem xét bố trí tái định cư tại chỗ.

Trường hợp thứ ba, bị thu hồi nhà đất để thực hiện các dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị đủ điều kiện được bố trí tái định cư mà không có nhu cầu mua nhà tái định cư hoặc trường hợp không đủ điều kiện được bố trí tái định cư nhưng khó khăn về nhà ở, thì được lựa chọn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội mà không phải bốc thăm.

Trường hợp thứ tư, bị thu hồi nhà đất thuộc dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết đô thị trong thời gian chờ bố trí tái định cư được UBND thành phố xem xét bố trí tạm cư vào quỹ nhà tái định cư trên địa bàn thành phố. Nếu người bị thu hồi đất tự lo chỗ ở tạm thời thì được thanh toán bằng tiền, mức chi không thấp hơn theo quy định của thành phố.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ thực hiện chính sách hỗ trợ thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng; hỗ trợ ổn định sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di chuyển mồ mả.

Người dân được lựa chọn 4 hình thức tái định cư

Khi triển khai dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, UBND thành phố đề xuất các chính sách hỗ trợ người bị thu hồi căn hộ như sau:

Người bị thu hồi căn hộ được lựa chọn 1 trong 4 phương án tái định cư gồm: tái định cư tại chỗ; nhận nhà tái định cư tại địa điểm khác; nhận tiền bồi thường; hoặc kết hợp nhận nhà và tiền.

Căn hộ tái định cư được bố trí có diện tích, chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật cao hơn hoặc tương đương căn hộ cũ.

Trường hợp diện tích tái định cư lớn hơn diện tích được bồi thường thì người dân thanh toán phần chênh lệch cho chủ đầu tư.

Thành phố ưu tiên bố trí quỹ nhà tái định cư tại chỗ đối với người có công; người khuyết tật; hộ nghèo, cận nghèo; gia đình chính sách; hộ gia đình có nhiều thế hệ cùng sinh sống.

Trong thời gian thực hiện dự án, người bị thu hồi căn hộ được chủ đầu tư bố trí nhà tạm cư hoặc hỗ trợ tiền thuê nhà. Bên cạnh đó, người bị thu hồi căn hộ còn được hỗ trợ di dời, ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

Được biết, hiện thành phố có khoảng 2.160 nhà chung cư, tập thể cũ, hầu hết được xây dựng từ 50–60 năm trước nên đã xuống cấp. Hiện thành phố đang tập trung kiểm định, đánh giá để xây dựng phương án cải tạo phù hợp, bảo đảm an toàn cho người dân và phòng ngừa rủi ro.