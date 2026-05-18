Tâm Nguyên | 18-05-2026 - 07:19 AM | Bất động sản

Tin được không: Lương công nhân xây dựng 65 triệu đồng/tháng

Trong bối cảnh các siêu dự án đồng loạt được triển khai, lao động ngành xây dựng đang được tuyển dụng trên quy mô cực lớn với mức thu nhập lên tới 65 triệu đồng/tháng.

Trước một công trường xây dựng lớn bậc nhất Hà Nội, thông tin tổng thầu SGC (thuộc Vingroup) ra thông báo tuyển hàng loạt vị trí xây dựng đang gây xôn xao dư luận. Bởi, thông tin tuyển dụng vị trí tổ trưởng công nhân và lái máy khoan có mức thu nhập từ 55 - 65 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, vị trí lái cẩu bánh xích, lái máy xúc, thợ hàn, thợ điện thu nhập 30 - 38 triệu đồng/tháng.

Không chỉ tuyển dụng mức lương cao đột biến, ﻿đầu tháng 5/2026, ﻿để triển khai Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội, Vingroup cũng đăng tuyển quy mô hơn 20.000 người - lớn bậc nhất trong các chương trình tuyển dụng tại địa phương.

Hay đầu năm nay, SGC cũng đã thông báo tuyển dụng ngay 25.000 nhân sự tinh nhuệ cho 2 tuyến đường sắt Hà Nội - Quảng Ninh; Bến Thành - Cần Giờ và các hạng mục nền móng, cọc khoan nhồi quy mô khác. Đáng chú ý, vị trí lái máy xúc cũng có mức lương ứng tuyển lên đến 65 triệu đồng/tháng.

Trước đó, Công ty Vincons (thuộc Tập đoàn Vingroup) cũng triển khai kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn với khoảng 50.000 lao động trong lĩnh vực xây dựng, làm việc tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Về chế độ lương thưởng, Vingroup khẳng định sẽ đảm bảo lao động nhận được mức thu nhập cạnh tranh hàng đầu trên thị trường, chi trả đúng hạn và ổn định. Người lao động sẽ được nhận chính sách toàn diện với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp ăn ca, nghỉ phép năm, lương tháng 13 cùng thưởng các ngày lễ, Tết, chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Vingroup.

Theo tìm hiểu, thị trường xây dựng đang rơi vào tình trạng thiếu hụt lao động nghiêm trọng khi nhu cầu thi công tăng mạnh trong khi nguồn cung không theo kịp.

Nhà thầu Newtecons hiện có khoảng 15.000 nhân công nhưng cho biết vẫn cần bổ sung thêm 5.000 lao động cho các dự án thời gian tới. Tương tự, UDIC với khoảng 10.000 công nhân cũng đối mặt nguy cơ thiếu hụt lao động khi khối lượng công việc dự kiến tăng gấp 1,5-2 lần tới đây.﻿

Theo Hiệp hội Các nhà thầu xây dựng Việt Nam (VCCA), mỗi năm ngành cần bổ sung khoảng 400.000-500.000 lao động, quy mô lực lượng có thể đạt 12-13 triệu người vào năm 2030. Tuy nhiên, khoảng 75% lao động hiện nay vẫn là thời vụ, chưa qua đào tạo bài bản, ảnh hưởng đáng kể đến năng suất và chất lượng thi công.﻿

"Khan hiếm lao động và chi phí tăng đang đẩy nhiều doanh nghiệp đến nguy cơ thua lỗ. Có đơn vị phải trả 1-1,5 triệu đồng mỗi ngày cho công nhân tại dự án gấp. Trong bối cảnh chi phí đầu vào đồng loạt tăng, nhiều doanh nghiệp buộc phải đàm phán lại hợp đồng hoặc giãn tiến độ, song đây chỉ là giải pháp tạm thời.﻿", ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch VACC cho biết.

Tâm Nguyên

Nhịp Sống Thị Trường

