Đức Long Gia Lai tập trung phát triển năng lượng tái tạo và hạ tầng giao thông

Ngày 17-5, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã chứng khoán DLG) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lần thứ 19.

Điểm tựa tái cấu trúc, vươn mình phát triển

Báo cáo với cổ đông, Ban lãnh đạo DLG cho biết năm 2025 là dấu mốc quan trọng trong hành trình phục hồi và tái cấu trúc toàn diện của tập đoàn. Năm 2025 đã ghi nhận kết quả tích cực khi đạt doanh thu thuần trên 699 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 417 tỉ đồng, tăng 71 % so với năm 2024.



Đặc biệt, trong năm 2025, DLG đã giảm khoảng 70% dư nợ gốc và lãi tại các ngân hàng, đưa vốn chủ sở hữu tăng lên 995,4 tỉ đồng; tỷ lệ tổng nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 4,78 lần năm 2024 xuống 3,24 lần năm 2025.

Đây là kết quả thể hiện rõ hiệu quả của quá trình tinh gọn hoạt động, kiểm soát chi phí, tái cơ cấu danh mục đầu tư và quyết liệt xử lý các vấn đề tài chính tồn đọng.

Ông Bùi Pháp - Chủ tịch HĐQT DLG, cam kết sẽ dành toàn bộ trí lực, nguồn lực đưa DLG bước vào một chương mới vững vàng nội lực, lấy lại vị thế và cất cánh bền vững.

Trên cơ sở kết quả hoạt động năm 2025, tình hình tài chính của công ty mẹ và các công ty thành viên, Hội đòng quản trị đã trình đại hội kế hoạch năm 2026 với doanh thu thuần 800 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 450 tỉ đồng.



Đây là kế hoạch thể hiện tinh thần thận trọng nhưng quyết liệt của ban lãnh đạo DLG trong giai đoạn mới. DLG không đặt mục tiêu tăng trưởng bằng mọi giá, mà hướng tới tăng trưởng có chọn lọc, gắn với hiệu quả thực chất, dòng tiền ổn định và khả năng xử lý dứt điểm các vấn đề tài chính còn tồn tại.



Phát biểu tại đại hội, ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị DLG, nhấn mạnh: "Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện, doanh nghiệp đang từng bước khôi phục nội lực tài chính, củng cố niềm tin của cổ đông và chuẩn bị nguồn lực cho chu kỳ phát triển mới. Với định hướng tập trung vào năng lượng sạch, hạ tầng giao thông và phát triển đô thị, Đức Long Gia Lai đặt mục tiêu trở thành hệ sinh thái đầu tư có trọng tâm, gắn với nhu cầu phát triển dài hạn của khu vực Tây Nguyên và cả nước".

Định hình chiến lược

Tại Đại hội, DLG tiếp tục khẳng định định hướng phát triển trung và dài hạn dựa trên ba trụ cột chiến lược là hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo và bất động sản đô thị - du lịch - nghỉ dưỡng.



Trong đó, tầm nhìn phát triển chiến lược trong 2026–2035 với định hướng "đôi cánh năng lượng và hạ tầng", tổng quy mô đầu tư dự kiến lên tới 217.000 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, DLG đã có bước chuẩn bị quan trọng khi góp vốn vào các dự án điện gió, điện mặt trời và tiếp tục hoàn thiện thủ tục cho danh mục dự án quy mô lớn. DLG đã định hướng 2026–2028 sẽ là giai đoạn tạo đà bứt phá, tập trung vào hệ sinh thái năng lượng quy mô 1.000 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 32.500 tỉ đồng. Giai đoạn 2029–2035 hướng tới việc xác lập vị thế mới, với danh mục năng lượng tái tạo quy mô 3.500 MW, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 100.000 tỉ đồng.

Các cổ đông đánh giá cao chiến lược phát triển của DLG trong giai đoạn mới

Song song đó, về hạ tầng sẽ tập trụng vào dự án cao tốc Pleiku – Cửa khẩu Lệ Thanh dài 52 km, tổng vốn đầu tư khoảng 12.500 tỉ đồng; dự án cao tốc Bắc – Nam phía Tây đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa dài 257 km, tổng mức đầu tư dự kiến 77.000 tỉ đồng.

DLG cũng sẽ phát triển các dự án đô thị, thương mại dịch vụ, khách sạn, du lịch nghỉ dưỡng tại các địa bàn có tiềm năng, đặc biệt là Pleiku, Măng Đen và các khu vực có lợi thế kết nối hạ tầng. Duy trì các ngành nghề truyền thống gắn liền với thương hiệu Đức Long Gia Lai như chế biến gỗ, đá, bến xe – bãi đỗ, khách sạn – dịch vụ và bảo vệ chuyên nghiệp.

Ông Bùi Pháp, Chủ tịch Hội đồng quản trị DLG, cho biết đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt đối với DLG sau một giai đoạn dài kiên trì tái cấu trúc, xử lý tồn tại tài chính, tinh gọn hoạt động và củng cố nền tảng quản trị. Ông Bùi Pháp bày tỏ sự tri ân sâu sắc đến các cổ đông, đối tác và ngân hàng đã luôn đồng hành, giữ vững niềm tin trong giai đoạn giông bão. Ông cam kết sẽ dành toàn bộ trí lực và nguồn lực để bảo vệ quyền lợi cao nhất của nhà đầu tư, minh bạch thông tin và quyết liệt đưa DLG bước vào một chương mới "vững vàng nội lực, lấy lại vị thế và cất cánh bền vững".

Kiện toàn nhân sự, tăng cường năng lực Tại đại hội, Hội đồng quản trị DLG đã trình cổ đông về việc đề cử ông Phạm Văn Binh vào vị trí thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022–2027. Ông Phạm Văn Binh, SN 1966, có trình độ Thạc sĩ Kinh tế phát triển, từng giữ chức Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai giai đoạn 2016–2020 và Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Gia Lai từ năm 2020 đến tháng 6-2025. Việc bổ sung nhân sự có kinh nghiệm quản lý nhà nước, am hiểu lĩnh vực công thương, khu kinh tế và môi trường đầu tư tại Gia Lai được kỳ vọng sẽ tăng cường năng lực hoạch định, kết nối và triển khai các dự án chiến lược của DLG trong giai đoạn mới.



