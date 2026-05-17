Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội

Theo Thanh Hiếu | 17-05-2026 - 13:30 PM | Bất động sản

Ngoài các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định hiện hành, UBND thành phố Hà Nội đề xuất hỗ trợ thêm một số đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố.

UBND thành phố Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố; ưu đãi, hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở tái định cư...

Tại dự thảo Nghị quyết, UBND thành phố đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi phát triển các loại hình nhà ở.

Theo đó, v ới đầu tư phát triển nhà ở đa mục tiêu: Thành phố ưu tiên bố trí quỹ đất sạch hoặc hạ tầng đồng bộ để triển khai dự án; kiểm soát lợi nhuận định mức của nhà đầu tư, đảm bảo giá thành nhà ở thấp hơn quy định hiện hành; chủ đầu tư được vay vốn ủy thác qua Quỹ Đầu tư phát triển thành phố; được chuyển đổi linh hoạt giữa các loại hình nhà ở trong phạm vi dự án theo tỷ lệ nhất định.

Hà Nội đề xuất mở rộng đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Hà Nội bổ sung thêm hàng loạt đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội

Với phát triển nhà ở xã hội: Thành phố giao chủ đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư không thông qua đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư; ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội với quy mô lớn, đồng bộ hạ tầng và có thể chuyển đổi linh hoạt sang các loại hình nhà ở khác; được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất...

Bên cạnh đó, thành phố cũng đề xuất chính sách ưu đãi phát triển nhà ở cho công nhân, nhà ở lực lượng vũ trang, nhà ở cho nhân lực công nghệ cao...

Thêm đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở xã hội

Ngoài các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định hiện hành, thành phố đề xuất sẽ hỗ trợ thêm một số đối tượng có nhu cầu về nhà ở trên địa bàn thành phố, như: Nhân lực khoa học và công nghệ; nhân lực công nghệ cao; chuyên gia; nhà khoa học; nhân lực số.

Người lao động làm việc trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của thành phố theo định hướng kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, công nghiệp công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, công nghệ sinh học và các ngành, lĩnh vực trọng điểm khác.

Cá nhân trực tiếp tham gia thực hiện các chương trình, nhiệm vụ, dự án trọng điểm, công trình trọng điểm, dự án chiến lược, dự án đầu tư quy mô lớn theo danh mục do cấp có thẩm quyền xác định.

Các đối tượng khác có đóng góp đặc biệt cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số hoặc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố theo quyết định của UBND thành phố.

Hình thức hỗ trợ gồm mua, thuê mua hoặc thuê nhà ở xã hội. Để được hưởng chính sách hỗ trợ, cá nhân cần đáp ứng được các yêu cầu theo quy định.

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Dự án Masterise Cao - Xà - Lá: "Cú bẻ lái" kịch tính khi giá chào dự kiến bất ngờ giảm về 120-180 triệu đồng/m2

Dự án Masterise Cao - Xà - Lá: "Cú bẻ lái" kịch tính khi giá chào dự kiến bất ngờ giảm về 120-180 triệu đồng/m2 Nổi bật

Cận cảnh những khu biệt thự chỉ dành cho giới nhà giàu tại TPHCM, có dự án giá lên đến vài trăm tỷ mỗi căn

Cận cảnh những khu biệt thự chỉ dành cho giới nhà giàu tại TPHCM, có dự án giá lên đến vài trăm tỷ mỗi căn Nổi bật

Nhiều doanh nghiệp địa ốc chuyển nhượng dự án để thu hồi dòng tiền

Nhiều doanh nghiệp địa ốc chuyển nhượng dự án để thu hồi dòng tiền

13:30 , 17/05/2026
Lộ diện vị trí sân bay thứ 2 tại Hà Nội

Lộ diện vị trí sân bay thứ 2 tại Hà Nội

09:27 , 17/05/2026
Bơm 3.500 tỉ đồng xây cầu Cổ Chiên 2, Vĩnh Long mở “cửa lớn” ra biển cho ĐBSCL

Bơm 3.500 tỉ đồng xây cầu Cổ Chiên 2, Vĩnh Long mở “cửa lớn” ra biển cho ĐBSCL

09:27 , 17/05/2026
Siêu dự án hơn 5 tỷ USD kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh có diễn biến mới, yêu cầu hoàn thành khâu then chốt trong 4 tháng nữa

Siêu dự án hơn 5 tỷ USD kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh có diễn biến mới, yêu cầu hoàn thành khâu then chốt trong 4 tháng nữa

09:26 , 17/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên