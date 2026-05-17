Lộ diện vị trí sân bay thứ 2 tại Hà Nội

Tâm Nguyên | 17-05-2026 - 09:27 AM | Bất động sản

Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô sẽ được xây dựng tại cực phía nam (khu vực xã Ứng Hòa, Chuyên Mỹ) với quy mô khoảng 1.500 ha, công suất dự kiến khoảng 30 - 50 triệu khách/năm, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phát triển theo mô hình đô thị sân bay.

UBND TP Hà Nội vừa chính thức phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Theo Quy hoạch, TP Hà Nội sẽ nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Nội Bài (cực phía bắc) đạt công suất khoảng 50 triệu hành khách/năm, mở rộng quy mô khoảng 1.500 ha về phía nam.

Quy hoạch nêu rõ, việc nghiên cứu, đầu tư xây dựng Cảng hàng không thứ 2 Vùng Thủ đô ở phía nam là một trong những dự án ưu tiên thực hiện giai đoạn 2031 - 2045.

Bên cạnh đó, thành phố sẽ nâng cấp, mở rộng, bổ sung chức năng lưỡng dụng cho các sân bay quân sự Gia Lâm, Hoà Lạc; thiết lập các điểm đầu mối cất/hạ tại khu vực Hòa Lạc, Sóc Sơn, trên các tòa nhà cao tầng, các khu vực bến, bãi phù hợp để phục vụ phương tiện công nghệ mới (drone, taxi bay,…) phục vụ dịch vụ vận chuyển công nghệ.

Trước đó, trong hồ sơ dự thảo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm được công bố lấy ý kiến vào hồi tháng 3, Hà Nội dự kiến đặt vị trí sân bay thứ 2 trên địa bàn địa giới hành chính các xã Trầm Lộng, Đồng Tân, Minh Đức, Kim Đường, huyện Ứng Hòa; cách trung tâm thành phố trong vòng khoảng 40 km.

Kết nối phát triển Cảng hàng không thứ 2 với đô thị Phú Xuyên được quy hoạch theo mô hình đô thị sân bay. Hệ thống giao thông kết nối gồm có hai tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ và Chợ Bến – Yên Mỹ (Tây Bắc – QL5B); hai tuyến đường trục đô thị Ngọc Hồi – Phú Xuyên và trục kinh tế phía Nam; một tuyến đường sắt đô thị tuyến số 09: Ngọc Hồi – Thường Tín – CHK thứ 2 Vùng Thủ đô – Phú Xuyên.

Thành phố dự kiến bố trí một ga đường sắt tốc độ cao gần khu vực sân bay thứ 2; dự trữ hành lang phát triển các trục phía nam, đường sắt đô thị nối từ trung tâm ra sân bay phía nam và trục giao thông liên kết đông - tây để phát huy lợi thế của đầu mối giao thông quan trọng phía nam.

Tâm Nguyên

Nhịp Sống Thị Trường

Từng gây xôn xao với mức giá "được đồn đoán" lên tới 280 triệu đồng/m2, dự án nằm trên “đất vàng” Nguyễn Trãi bất ngờ giảm giá chào về 120-180 triệu đồng/m2

Cận cảnh những khu biệt thự chỉ dành cho giới nhà giàu tại TPHCM, có dự án giá lên đến vài trăm tỷ mỗi căn

Bơm 3.500 tỉ đồng xây cầu Cổ Chiên 2, Vĩnh Long mở “cửa lớn” ra biển cho ĐBSCL

Siêu dự án hơn 5 tỷ USD kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh có diễn biến mới, yêu cầu hoàn thành khâu then chốt trong 4 tháng nữa

Một tỉnh vừa đón dòng vốn “khủng” gần 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Vingroup, Sun Group, Mường Thanh… góp mặt

3.500 tỷ đồng làm cầu Cổ Chiên 2

