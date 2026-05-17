Bơm 3.500 tỉ đồng xây cầu Cổ Chiên 2, Vĩnh Long mở “cửa lớn” ra biển cho ĐBSCL

Hân Dao | 17-05-2026 - 09:27 AM | Bất động sản

Dự án cầu Cổ Chiên 2 với tổng vốn đầu tư khoảng 3.500 tỉ đồng vừa được tỉnh Vĩnh Long phê duyệt, hứa hẹn tạo cú hích lớn cho tuyến giao thông ven biển và mở rộng không gian phát triển kinh tế toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Ngày 16/5, Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết ông Nguyễn Trúc Sơn đã ký quyết định phê duyệt dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2 bắc qua sông Cổ Chiên.

Siêu dự án cầu Cổ Chiên 2 trị giá 3.500 tỉ đồng sắp triển khai

Theo quy hoạch, cầu Cổ Chiên 2 sẽ kết nối xã An Qui và xã Long Hòa của tỉnh Vĩnh Long. Chủ đầu tư dự án là Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long.

Công trình thuộc nhóm B, cấp I, được xây dựng bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Cầu có chiều dài gần 1,92 km, mặt cầu rộng 22,5 m, bố trí 4 làn xe cơ giới cùng 2 làn xe thô sơ.

Phần đường dẫn ở hai đầu cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, vận tốc thiết kế 80 km/h, nền đường rộng 22,5 m, bảo đảm khả năng khai thác đồng bộ với tuyến ven biển khu vực.

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 3.500 tỉ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh. Trong đó, chi phí xây dựng chiếm hơn 2.600 tỉ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 107 tỉ đồng. Dự án dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2029.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Long, sau khi hoàn thành, cầu Cổ Chiên 2 sẽ góp phần hoàn thiện trục giao thông ven biển theo quy hoạch của Chính phủ, tăng cường kết nối liên vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Công trình cũng được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển hướng biển, thúc đẩy du lịch biển, kinh tế thủy sản, năng lượng, công nghiệp và thu hút đầu tư vào các khu kinh tế ven biển của tỉnh Vĩnh Long cùng các địa phương lân cận.

Hân Dao

