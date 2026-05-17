3.500 tỷ đồng làm cầu Cổ Chiên 2

Theo Cảnh Kỳ | 17-05-2026 - 08:21 AM | Bất động sản

Dự án cầu Cổ Chiên 2 có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, phần cầu chính dài gần 2km, cầu mới cách cầu Cổ Chiên hiện hữu khoảng 30km về phía hạ lưu, dự kiến thực hiện từ cuối năm nay, hoàn thành năm 2029.

UBND tỉnh Vĩnh Long vừa quyết định phê duyệt Dự án xây dựng cầu Cổ Chiên 2, bắc qua sông Cổ Chiên, kết nối các xã An Qui và Long Hòa (nối tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh cũ). Dự án do Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh Vĩnh Long làm chủ đầu tư .

Theo đó, cầu Cổ Chiên 2 có phần cầu dài gần 2km bắc qua sông Cổ Chiên, mặt cầu và đường dẫn rộng 22,5m, với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, vận tốc thiết kế 80km/h.

Dự án có tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách trung ương và địa phương. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư gần 108 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 2.681 tỷ đồng; chi phí dự phòng gần 520 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng gần 104 tỷ đồng… Thời gian thực hiện dự án từ năm 2026 - 2029.

Dự án cầu Cổ Chiên 2 được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển về hướng biển, kết nối giao thông thuận tiện trong tỉnh Vĩnh Long và giữa các tỉnh thành trong vùng; tăng cường chuyển đổi kinh tế theo hướng bền vững và khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu .

UBND tỉnh Vĩnh Long yêu cầu, chủ đầu tư lập kế hoạch, tiến độ tổng thể, chi tiết để triển khai dự án, đảm bảo tiến độ và kế hoạch vốn đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Chủ đầu tư cũng được giao phối hợp chặt chẽ với đơn vị liên quan, các địa phương giải phóng mặt bằng và công việc liên quan, bảo đảm dự án hoàn thành đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Từng gây xôn xao với mức giá "được đồn đoán" lên tới 280 triệu đồng/m2, dự án nằm trên “đất vàng” Nguyễn Trãi bất ngờ giảm giá chào về 120-180 triệu đồng/m2

Cận cảnh những khu biệt thự chỉ dành cho giới nhà giàu tại TPHCM, có dự án giá lên đến vài trăm tỷ mỗi căn

Một tỉnh vừa đón dòng vốn “khủng” gần 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Vingroup, Sun Group, Mường Thanh… góp mặt

Lãi suất vay mua nhà hiện ra sao?

Ra mắt 'bản đồ chỉ đường' cho công nghiệp hỗ trợ: 7 điểm hạ tầng trọng điểm, 2 cụm công nghiệp mới

Shark Phú: “Tôi đã mua được rất nhiều nhà, nhưng rồi cảm thấy điều đó vô nghĩa”

