Hình ảnh phố Vạn Kiếp sau đợt tháo dỡ phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo

Theo Trọng Tài | 09-05-2026 - 22:22 PM | Bất động sản

Hàng loạt ngôi nhà dọc phố Vạn Kiếp (Hà Nội) đang được khẩn trương tháo dỡ để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án cầu Trần Hưng Đạo. Diện mạo khu dân cư đông đúc quen thuộc nơi đây dần nhường chỗ cho đại công trường đang hình thành từng ngày.

Hình ảnh khác lạ phố Vạn Kiếp sau giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Những ngày đầu tháng 5, tại các tuyến phố thuộc diện thu hồi đất như Vạn Kiếp, Bạch Đằng, nhiều hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ công trình, di dời tài sản để bàn giao mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo đúng tiến độ.

Nhiều đoạn phố phủ kín gạch đá, sắt thép, máy móc hoạt động liên tục tạo nên khung cảnh đối lập hiếm thấy giữa khu dân cư lâu năm và đại công trường đang hình thành từng ngày.

Các dãy nhà san sát bị tháo dỡ sâu vào bên trong, để lộ những mảng tường trơ trọi và khoảng không lớn giữa khu phố vốn đông dân cư.

Nhiều người dân dùng điện thoại ghi lại hình ảnh ngôi nhà gắn bó với ký ức của nhiều thế hệ trong gia đình

Một người dân chia sẻ: “Gia đình tôi sống ở đây nhiều chục năm nên khi di dời cũng có nhiều cảm xúc. Tuy nhiên, đây là dự án trọng điểm của thành phố nên chúng tôi cố gắng thu xếp để bàn giao mặt bằng đúng kế hoạch”.

Theo UBND phường Hồng Hà, tổng diện tích thu hồi phục vụ dự án trên địa bàn phường là hơn 44.486 m2 với 335 trường hợp liên quan. Đến nay, địa phương đã hoàn thành phê duyệt 100% phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng tiến độ đề ra.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

