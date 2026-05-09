Sunshine Group công bố kế hoạch chuẩn bị khởi công đại đô thị sinh thái ven sông gần 250ha, tổng vốn 2 tỷ USD tại Hà Nội

Theo thông tin bước đầu, Noble Rivera được UBND TP Hà Nội phê duyệt đầu tư xây dựng với quy mô theo quy hoạch lên tới gần 250ha, trải dài khoảng 11km ven sông và tọa lạc ngay trên trục đại lộ Tây Thăng Long, thuộc địa phận các xã Hát Môn, Phúc Thọ và Phúc Lộc (Hà Nội). Với quy mô này, dự án được xem là một trong những đại đô thị sinh thái ven sông lớn bậc nhất phía Tây Thủ đô hiện nay.

Khi hạ tầng hoàn thiện đồng bộ, từ Noble Rivera chỉ mất khoảng 15 phút để kết nối tới Hồ Tây, đồng thời dễ dàng tiếp cận trung tâm hành chính mới, các tuyến vành đai 3.5, vành đai 4, quốc lộ 32 cũng như sân bay Nội Bài. Dự án nằm trọn trong hành lang phát triển chiến lược Tây Thăng Long – khu vực đang được Hà Nội ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng mạnh mẽ với kỳ vọng hình thành một cực tăng trưởng mới của Thủ đô theo hướng sinh thái, hiện đại và đẳng cấp quốc tế.

Với quy mô lên tới gần 250 ha, Noble Rivera là một trong những đô thị sinh thái ven sông lớn bậc nhất tại phía Tây Hà Nội.

Điểm nhấn của Noble Rivera là bộ sưu tập gần 2.000 dinh thự hàng hiệu quy mô lớn dao động từ 300m² tới 2.500m² - diện tích hiếm gặp tại các đô thị ven sông cao cấp hiện nay. Lấy cảm hứng từ phong cách Châu Âu cổ điển giao thoa tinh thần Á Đông, dự án theo đuổi triết lý “vườn trong nhà – nhà trong công viên” nhằm kiến tạo những dinh thự như resort riêng tư tuyệt đối, tích hợp hồ bơi tư gia, sân vườn rộng kỷ lục, nội thất hàng hiệu, đi kèm mô hình "One Villa - One Service" do các thương hiệu quản lý quốc tế 5 sao vận hành.

Với hình mẫu từ những đô thị ven sông đáng sống bậc nhất châu Âu, Noble Rivera dự kiến được quy hoạch hơn 100 tiện ích nghỉ dưỡng, wellness, thể thao, thương mại và văn hóa tích hợp công nghệ AI; nổi bật với quảng trường nhạc nước, công viên ven sông, bến du thuyền, clubhouse 5 sao, chuỗi công viên chủ đề, trung tâm thương mại, trường học quốc tế cùng không gian lễ hội và festival ven sông dành riêng cho cộng đồng cư dân thượng lưu.

Hình ảnh trục cảnh quan ven sông tại Noble Rivera, với đường dạo bộ, công viên liên hoàn kết hợp các tổ hợp thể thao, vui chơi đa dạng

Noble Rivera cũng là mảnh ghép mới nhất trong chiến lược phát triển một hành lang đô thị liên hoàn của Sunshine Group dọc trục Tây Thăng Long. Trước đó ở khu vực này, doanh nghiệp đang triển khai Noble Palace Garden quy mô gần 45ha với khoảng 630 căn dinh thự và biệt thự vườn cao cấp; cùng Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences – khu đô thị thấp tầng hàng hiệu tiên phong ở Tây Thăng Long với quy mô hơn 70ha và gần 2.500 căn nhà phố phong cách châu Âu.

Trong bối cảnh đại lộ Tây Thăng Long đang tăng tốc hoàn thiện trong 2026 và trở thành một trong những trục phát triển bất động sản “nóng” nhất Hà Nội, việc nắm giữ liên tiếp ba dự án quy mô lớn dọc tuyến đường này được đánh giá sẽ giúp Sunshine Group chiếm lĩnh lợi thế đáng kể trong cuộc đua phát triển bất động sản hạng sang phía Tây Thủ đô.