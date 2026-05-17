Một tỉnh vừa đón dòng vốn “khủng” gần 10 tỷ USD chưa từng có trong lịch sử: Vingroup, Sun Group, Mường Thanh… góp mặt

Theo Báo Điện Biên Phủ, Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh đã diễn ra thành công, tạo dấu ấn tích cực trong công tác thu hút đầu tư. Sự kiện góp phần quảng bá tiềm năng, lợi thế địa phương, đồng thời ghi nhận nhiều kết quả quan trọng với hàng loạt dự án được khởi động, trao quyết định đầu tư và ký kết hợp tác.

Đây cũng là cơ hội để các nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát môi trường đầu tư tại Điện Biên, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Tại hội nghị, tỉnh Điện Biên đã trao 12 quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư cho 11 nhà đầu tư, tổng vốn đăng ký hơn 48.320 tỷ đồng.

Trong đó có 3 dự án FDI với tổng vốn trên 14.000 tỷ đồng. Nhiều dự án quy mô lớn được trao quyết định đầu tư như: Khu đô thị mới, du lịch nghỉ dưỡng và dịch vụ thể thao phía Tây Bắc do Vingroup làm chủ đầu tư (tổng vốn hơn 23.660 tỷ đồng); Nhà máy điện mặt trời Điện Biên 1 công suất 300MW (vốn hơn 5.300 tỷ đồng); các dự án điện gió của Vestas Development A/S tổng công suất 234MW (vốn hơn 9.600 tỷ đồng); Tổ hợp cáp treo kết hợp du lịch văn hóa, lịch sử Điện Biên Phủ của Sun Group (tổng vốn trên 2.000 tỷ đồng)…

Bên cạnh đó, tỉnh Điện Biên cũng ký kết 22 biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư với tổng vốn cam kết hơn 209.370 tỷ đồng cùng nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn như Vingroup, BRG Group, TH Group, Mường Thanh, Hanoitourist, Doveco, Envision Energy…

Trong khuôn khổ hội nghị, tỉnh tổ chức 3 đoàn khảo sát chuyên sâu theo các nhóm lĩnh vực gồm: hạ tầng đô thị - cụm công nghiệp - logistics; du lịch - dịch vụ - nghỉ dưỡng; nông nghiệp - chăn nuôi - chế biến. Qua đó, doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể tìm hiểu điều kiện thực tế về hiện trạng, quy hoạch và tiềm năng phát triển của địa phương.

Ngay sau hội nghị, tỉnh Điện Biên đã khẩn trương chỉ đạo các sở, ngành triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Các dự án được khởi động, cùng các cam kết hợp tác được ký kết cho thấy sức hút ngày càng lớn của Điện Biên, mở ra động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội. Với quyết tâm đồng hành cùng doanh nghiệp và sự vào cuộc đồng bộ của địa phương, Điện Biên được kỳ vọng sớm hiện thực hóa các dự án, từng bước vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Tây Bắc.