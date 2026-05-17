Siêu dự án hơn 5 tỷ USD kết nối Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh có diễn biến mới, yêu cầu hoàn thành khâu then chốt trong 4 tháng nữa

Theo Báo Quảng Ninh, sau hơn 1 tháng khởi công, dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh đang được các địa phương khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng.

Xác định giải phóng mặt bằng là yếu tố quyết định đến tiến độ dự án, tỉnh Quảng Ninh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương đẩy nhanh công tác này phục vụ thi công. Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng đoạn qua Quảng Ninh trước ngày 30/9/2026.

Theo đó, các đơn vị được yêu cầu rà soát, hoàn thiện cơ sở pháp lý và hồ sơ địa chính; đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo đồng thuận trong nhân dân. Đồng thời, tỉnh cũng yêu cầu bảo đảm nguồn lực và quỹ đất tái định cư; các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng để triển khai hiệu quả.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, các địa phương như Mạo Khê, Hoàng Quế, Yên Tử, Uông Bí, Đông Mai, Hà An, Tuần Châu đang khẩn trương triển khai giải phóng mặt bằng cho dự án.

Trong đó, phường Hoàng Quế có 798 hộ dân thuộc diện bồi thường, giải phóng mặt bằng - nhiều nhất trong các địa phương có tuyến đi qua. Vì thế, địa phương đã sớm tổ chức đối thoại, phổ biến cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, rà soát hồ sơ, xác định nhu cầu tái định cư và tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn.

Với số lượng hộ dân bị ảnh hưởng lớn, phường Hoàng Quế cũng đã thuê đơn vị tư vấn lập trích lục các thửa đất và triển khai các phần việc tiếp theo theo đúng quy trình, bảo đảm công tác giải phóng mặt bằng được thực hiện đồng bộ, đúng tiến độ.

Trước đó vào ngày 12/4/2026, tại phường Tuần Châu, UBND tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Tập đoàn Vingroup và UBND các tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh chính thức khởi công dự án tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh.

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đường sắt Cao tốc VinSpeed (thuộc Tập đoàn Vingroup) làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 147.000 tỷ đồng, tương đương trên 5,6 tỷ USD (chưa bao gồm chi phí giải phóng mặt bằng).

Tuyến đi qua 4 địa phương: Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh, có chiều dài 120,2 km. Điểm đầu đặt tại ga Cổ Loa (thuộc Trung tâm Triển lãm Việt Nam, Khu đô thị Vinhomes Global Gate, Hà Nội), điểm cuối tại ga Hạ Long (khu Công viên rừng Globe Hạ Long, Vinhomes Global Gate Hạ Long, Quảng Ninh).

Tuyến sẽ đi qua 3 ga trung chuyển gồm Gia Bình (Bắc Ninh), Ninh Xá (Hải Phòng), Yên Tử (Quảng Ninh), cùng 1 depot (trung tâm kỹ thuật, sửa chữa, bảo dưỡng và lưu đỗ tàu) tại ga cuối Hạ Long.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến hoàn thành và đưa vào vận hành khai thác thương mại trong năm 2028, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ Hà Nội đến Quảng Ninh xuống còn khoảng 23 phút, nhanh gấp 5–7 lần so với hiện nay.