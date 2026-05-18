Hà Nội dự kiến thu hồi gần 25.000 ha đất để triển khai hơn 3.100 dự án, "điểm nóng" nằm ở khu vực nào?

Theo nghị quyết 22/2026 của HĐND TP Hà Nội, giai đoạn 2026-2030, thành phố dự kiến thu hồi 24.824 ha đất cho 3.133 dự án để phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích công cộng.

Theo đó, trong tổng số hơn 3.100 dự án, nhóm sử dụng vốn ngân sách chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.210 dự án, tương ứng khoảng 8.670 ha. Đây chủ yếu là các công trình hạ tầng thiết yếu, trong đó riêng lĩnh vực giao thông đã có hơn 1.000 dự án, bên cạnh hơn 350 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục.

Ở khu vực ngoài ngân sách, Hà Nội dự kiến triển khai hơn 600 dự án đấu giá quyền sử dụng đất với tổng diện tích khoảng 2.780 ha. Ngoài ra, có 213 dự án sử dụng vốn tư nhân với quy mô khoảng 8.575 ha, cùng 107 dự án thực hiện theo hình thức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, chiếm khoảng 4.800 ha.

Đáng chú ý, khoảng 4.550 ha diện tích cần thu hồi để phục vụ cho dự án khu đô thị thể thao Olympic. Quỹ đất cần thu hồi kể trên thuộc địa phận các xã Tam Hưng, Hồng Vân, Thanh Oai, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù.

Bên cạnh đó, một số dự án lớn khác cũng được xác định rõ quy mô, như khu đô thị mới ven sông Đuống (phân khu N9, xã Phù Đổng) rộng 226,88 ha. Ngoài ra, danh mục còn bao gồm nhiều dự án hạ tầng đô thị như 12 bãi đỗ xe, 6 công viên và 6 dự án cảng, gồm các cảng Chèm, Thượng Cát, ICD Đông Anh và ICD Sơn Tây.

Xét theo địa bàn, một số khu vực ghi nhận mật độ dự án cao. Đơn cử, xã Phúc Thịnh có tới 139 dự án đầu tư công – mức cao nhất trong toàn danh mục. Trong khi đó, hoạt động đấu giá đất tập trung mạnh tại xã Thư Lâm với 52 dự án (gần 230 ha), tiếp đến là xã Phúc Thịnh với 49 dự án (hơn 720 ha) và xã Đông Anh với 37 dự án (gần 200 ha).

Một số khu vực nội đô cũng được công bố danh mục thu hồi đất cụ thể. Tại phường Hoàng Liệt, khoảng 10 dự án với tổng diện tích gần 26 ha nằm trong diện thu hồi, trong khi phường Hoàng Mai dự kiến thu hồi khoảng 13,8 ha.