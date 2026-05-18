Người dân Đông Ngạc di dời phục vụ dự án đường 10 làn phía Tây Hà Nội

Theo Trọng Tài | 18-05-2026 - 16:12 PM | Bất động sản

Sau gần 6 năm chậm tiến độ, dự án đường Tây Thăng Long quy mô 10 làn xe đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng. Nhiều hộ dân tại phường Đông Ngạc đã di dời, bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công đoạn tuyến dài hơn 3,2 km, thuộc trục giao thông chiến lược phía Tây Hà Nội.

Cận cảnh công trường giải phóng mặt bằng dự án đường Tây Thăng Long 10 làn xe.

Dự án đầu tư xây dựng đường Tây Thăng Long (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Văn Tiến Dũng) trên địa bàn phường Đông Ngạc có chiều dài hơn 3,2 km, quy mô 10 làn xe.

Toàn tuyến đường Tây Thăng Long có tổng chiều dài khoảng 33 km, được chia thành 5 đoạn. Theo thiết kế, tuyến đường có bề rộng mặt cắt ngang 60,5 m, gồm đường chính, hai đường gom mỗi bên và dải phân cách trung tâm.

Dự án có tổng mức đầu tư 2.344 tỷ đồng, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng 1.673 tỷ đồng.

Dự án được lên kế hoạch triển khai giai đoạn 2017 - 2020, song đến nay vẫn chậm tiến độ nhiều năm.

Hiện khu vực đầu tuyến giao với đường Phạm Văn Đồng đang tiến hành phá dỡ một số nhà dân để bàn giao mặt bằng. Nhiều máy móc, nhân công được huy động phục vụ thi công.

Tuy nhiên, khu vực này vẫn còn nhiều hộ dân chưa bàn giao mặt bằng theo mốc tiến độ 31/3/2026.

Ghi nhận thực tế cho thấy công tác di dời, tháo dỡ tại khu vực Cầu Noi và các ngõ thuộc Cổ Nhuế đang được triển khai khẩn trương, tuy nhiên vẫn chậm so với kế hoạch bàn giao mặt bằng trước đó.

Người dân ở đây cho biết: "Đa số hộ dân đều đồng lòng với chủ trương phát triển hạ tầng tuyến đường Tây Thăng Long. Chúng tôi đều rất mong mỏi được tái định cư sớm để ổn định cuộc sống. Chỉ cần được bố trí nơi ở hợp lý là ai cũng yên tâm di dời thật nhanh".

Tại khu vực mặt bằng đã tháo dỡ, một số hộ kinh doanh mở tạm quầy hàng buôn bán để kiếm thêm thu nhập.

Tuyến đường sau khi hoàn thành được kỳ vọng giảm tải cho các trục giao thông hiện hữu, đồng thời tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực phía Tây Thủ đô.

Theo Trọng Tài

Tiền Phong

Một tập đoàn BĐS kín tiếng muốn làm tuyến đường 15.000 tỷ đồng và siêu dự án du lịch rộng 9.500ha tại một tỉnh miền núi phía Bắc

Viettel sẽ “nhập cuộc” siêu dự án đường sắt tốc độ cao 350km/h đi qua 15 tỉnh thành, vốn đầu tư 67 tỷ USD?

Trước thềm khởi công 1 ngày, siêu dự án 6 tỷ USD đi qua sân vận động lớn nhất thế giới có diễn biến quan trọng

Cần gần 500.000 tỷ đồng mở rộng cao tốc

TP.HCM: Thêm 6 dự án được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

Đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ của Quỹ nhà ở Trung ương

