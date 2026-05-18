TP.HCM: Thêm 6 dự án được phép bán cho tổ chức, cá nhân nước ngoài

UBND TP.HCM đã ban hành Công văn số 3931/UBND-ĐT liên quan đến các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Tại Danh mục đính kèm công văn này, có 5 dự án tại TP.HCM mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở gồm: Tổ hợp căn hộ cao cấp The Charms Bình Dương (lô A4 Khu đô thị mới thuộc Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Bình Dương)- Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông; Khu nhà ở thương mại Đất Thành- Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh BĐS Đất Thành; Căn hộ cao cấp A&T bên sông Sài Gòn - Công ty CP Đầu tư Phát triển đô thị A&T Thuận An; Khu nhà ở diện tích 4,2777ha - Công ty CP Kinh doanh bất động sản Thái Bình; Khu nhà ở (Giai đoạn 1 - 9ha) - Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cửu Long.

Trong số các dự án trên, Khu nhà ở thương mại Đất Thành có quy mô lớn nhất, gần 93.672m2 do Công ty CP Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh bất động sản Đất Thành (Đất Thành) làm chủ đầu tư.

Dự án Khu nhà ở thương mại Đất Thành có tên thương mại là Đại Phước Molita, tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương (nay là phường Bình Hòa, TP.HCM). Dự án gồm 435 sản phẩm, trong đó có 40 căn biệt thự, 60 căn shophouse và 335 nhà phố liền kề.

Một dự án đáng chú ý khác là Tổ hợp căn hộ cao cấp The Charms Bình Dương (Nam Mekong Grand Plaza) do Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông (Nam Mekong Group) đầu tư.

Dự án có diện tích khoảng 13.095m2; quy mô dân số khoảng 4.765 người; với tổng số căn hộ: 1.622 căn (Tháp A: 905 căn; Tháp B: 717 căn).

Nam Mekong Group được thành lập từ năm 1993, tiền thân là Công ty CP Xây dựng số 3 (Vinaconex 3) trực thuộc Tổng công ty Vinaconex.

Ngoài 5 dự án trong danh sách đính kèm Công văn số 3931/UBND-ĐT ngày 13/5/2026, UBND TP.HCM cungx ban hành Công văn chấp thuận chủ trương cập nhật dự án Khu phức hợp căn hộ - thương mại dịch vụ Vườn Sao Vĩnh Phú vào Danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn mà tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu nhà ở.

Dự án có diện tích hơn 12.820m2 tại thửa đất số 165, 1194, 1344, tờ bản đồ số 92, phường Bình Hòa, TP.HCM.

Chủ đầu tư là Công ty TNHH Tổ Chức Nhà Quốc Gia Vĩnh. Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 11/2023, trụ sở chính tại 44B Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM.

Hiện, ông Noh Daeyoon (quốc tịch Hàn Quốc) là Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp tháng 10/2025, vốn điều lệ doanh nghiệp ở mức 714 tỷ đồng; trong đó, Công ty TNHH Vĩnh Phú Bình Dương (Vĩnh Phú Bình Dương) nắm 99,986% và bà Phạm Thị Huyền Trân sở hữu 0,014%.

Vĩnh Phú Bình Dương được thành lập vào tháng 11/2023, đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật).

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ là 20 tỷ đồng. Đến tháng 5/2024, doanh nghiệp tăng mạnh vốn từ 20 tỷ đồng lên 658 tỷ đồng và tiếp tục tăng lên 714 tỷ đồng vào tháng 7/2024.

Hiện, ông Phạm Tuấn Anh (SN 1974) là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Vĩnh Phú Bình Dương.