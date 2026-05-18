Đề xuất cấp 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ của Quỹ nhà ở Trung ương

Bộ Xây dựng vừa có báo cáo về phát triển nhà ở xã hội, triển khai thành lập, đưa vào hoạt động Quỹ nhà ở quốc gia và phát triển nhà ở cho thuê.

Theo báo cáo, lũy kế đến nay, cả nước có 781 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 720.055 căn. Trong đó, 231 dự án hoàn thành, quy mô 180.850 căn; có 234 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai với quy mô 233.962 căn và 316 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 305.243 căn.

Qua đó, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến năm 2025 đạt 72% so với chỉ tiêu 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Về việc thành lập Quỹ nhà ở Trung ương, Bộ Xây dựng cho biết đang phối hợp với Bộ Tài chính đề xuất nhu cầu cấp vốn điều lệ của Quỹ nhà ở Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 là 10.000 tỷ đồng. Cụ thể, trong năm 2026 là 5.000 tỷ đồng; giai đoạn 2029-2030 là 5.000 tỷ đồng.

Với Quỹ nhà ở địa phương, 13 địa phương đã hoàn thành việc thành lập Quỹ nhà ở địa phương, hiện đang trong quá trình báo cáo, trình Hội đồng nhân dân quyết định bổ sung nguồn vốn để thực hiện mục tiêu, chức năng của Quỹ; 20 địa phương đang hoàn thiện các thủ tục giao quỹ tài chính hiện có trên địa bàn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa phương; tỉnh Sơn La đang hoàn thiện việc thành lập theo hướng tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn.

Trên cơ sở báo cáo của 23/34 địa phương, có 18 địa phương báo cáo nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026-2030 với tổng số là 71.187 căn; các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Gia Lai báo cáo không có nhu cầu; 2 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị đề nghị báo cáo sau khi thành lập Quỹ nhà ở địa phương và rà soát thực tế.

Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng tập trung nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) để trình Chính phủ trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI (tháng 10/2026) theo hướng luật hóa các chính sách thí điểm đã thành công, tiếp tục kế thừa các chính sách còn phù hợp và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Bộ Xây dựng cũng tập trung đôn đốc, thúc đẩy việc phát triển nhà ở xã hội tại các địa phương; khẩn trương hoàn thành việc thành lập mới, giao quỹ tài chính hiện có trên địa bàn để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Quỹ nhà ở địa phương đối với 21 địa phương chưa hoàn thành; đảm bảo xét duyệt đối tượng hưởng chính sách nhà ở xã hội chính xác, minh bạch;

Đồng thời, Bộ Xây dựng phối hợp cùng Bộ Công an trong việc điều tra, xử lý nghiêm, kịp thời các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua, thuê mua nhà ở xã hội... nhằm minh bạch, phòng ngừa tiêu cực trong việc xét duyệt đối tượng, mua bán nhà ở xã hội theo Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.



