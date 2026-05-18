Trước thềm khởi công 1 ngày, siêu dự án 6 tỷ USD đi qua sân vận động lớn nhất thế giới có diễn biến quan trọng

Theo Báo Hà Nội Mới, sáng 18/5, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội tổ chức hội nghị bàn giao hồ sơ phương án vị trí tuyến Quốc lộ 1A, tỷ lệ 1/500, đoạn từ hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ.

Theo Quyết định của UBND TP Hà Nội, tuyến Quốc lộ 1A (đoạn từ nút giao Vành đai 1 – hầm Kim Liên đến nút giao cầu Giẽ) có chiều dài khoảng 36,3km. Điểm đầu tại nút giao với đường Vành đai 1 khu vực hầm Kim Liên, điểm cuối tại nút giao cầu Giẽ thuộc địa phận xã Đại Xuyên. Phần lớn hướng tuyến bám theo Quốc lộ 1A hiện hữu.

Tuyến đi qua 18 phường, xã gồm: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở, Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Đáng chú ý, đoạn qua khu vực ga Phú Xuyên được nghiên cứu nắn chỉnh, không đi theo tuyến hiện trạng nhằm tận dụng quỹ đất sau khi cải dịch tuyến đường sắt quốc gia.

Theo quy hoạch, tuyến được xác định là đường cấp đô thị, thuộc loại trục chính đô thị. Mặt cắt ngang điển hình rộng 90m, gồm 10 làn xe chính, hai bên là đường gom mỗi bên 3 làn, cùng hệ thống dải phân cách và vỉa hè.

Dọc tuyến dự kiến bố trí 11 nút giao chính với các trục giao thông lớn như Vành đai 1, Vành đai 2, Vành đai 2,5, đường 70, Vành đai 3, Vành đai 3,5, Vành đai 4, tỉnh lộ 427 (khu vực cầu Dương Trực Nguyên), trục giao thông chính khu đô thị thể thao Olympic, Vành đai 4,5 và nút cầu Giẽ.

Trong đó, phương án thiết kế các nút giao liên thông khác mức sẽ được xác định cụ thể theo giải pháp tổ chức giao thông do cơ quan quản lý chuyên ngành xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các nút giao với hệ thống đường ngang còn lại được xác định là giao bằng, phù hợp với quy hoạch mạng lưới giao thông đã được duyệt.

Quyết định phê duyệt cũng nêu rõ phạm vi các nút giao thể hiện trong hồ sơ hiện mới ở mức sơ bộ, sẽ tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện trong các quy hoạch chi tiết hai bên tuyến, cũng như trong các dự án đầu tư xây dựng đường ngang hoặc nút giao liên quan.

Tim đường quy hoạch được xác định thông qua hệ thống tọa độ và các thông số kỹ thuật thể hiện trực tiếp trên bản vẽ. Chỉ giới đường đỏ lần này là nội dung cập nhật, điều chỉnh vào các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và các hồ sơ đã được triển khai trước đây dọc tuyến.

Trong quá trình lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, các đơn vị sẽ tiếp tục rà soát chỉ giới đường đỏ và các nút giao. Trường hợp cần thiết, các nội dung này sẽ được cập nhật, điều chỉnh để trình phê duyệt và đồng bộ với các hồ sơ liên quan.

Để triển khai phương án, UBND TP Hà Nội giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ theo quyết định phê duyệt, đồng thời chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu kiểm soát không gian hai bên tuyến. Thành phố cũng yêu cầu tổ chức lập quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết dọc tuyến, bảo đảm thống nhất với Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm.

Theo quyết định, Tập đoàn Vingroup có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND các phường, xã và các đơn vị liên quan tổ chức công bố công khai hồ sơ phương án tuyến tỷ lệ 1/500 đã được phê duyệt, phục vụ công tác quản lý quy hoạch.

Tại hội nghị, đại diện Vingroup cho biết doanh nghiệp đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai các bước tiếp theo của dự án, trong đó có việc bàn giao hồ sơ phương án tuyến tới các sở, ngành và địa phương liên quan để phục vụ công bố và quản lý theo quy định.

Doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ từ các cơ quan, địa phương nhằm bảo đảm tiến độ và chất lượng triển khai dự án theo yêu cầu của thành phố.

Theo kế hoạch, dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị sẽ được khởi công vào ngày 19/5.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng gần 162.000 tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD), do liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.