Ngày mai: Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sẽ khởi công siêu dự án 6 tỷ USD tại thành phố giàu nhất miền Bắc

Theo kế hoạch, dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị sẽ được khởi công vào ngày 19/5.

Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 161.994 tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD), do liên danh nhà đầu tư gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại Tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.

Tuyến dự án dài khoảng 36,3 km, sử dụng hơn 337 ha đất, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội. Điểm đầu kết nối với đường Vành đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên (thuộc các phường Kim Liên, Bạch Mai), điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Giẽ thuộc xã Chuyên Mỹ.

Đây được xác định là trục giao thông quan trọng, kết nối trung tâm Hà Nội với khu vực phía Nam Thủ đô và các tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Hiện nay, mặt cắt Quốc lộ 1A đoạn qua Hà Nội chủ yếu rộng 30–40 m, nhiều đoạn cũ chỉ từ 10–15 m với 2–4 làn xe. Trong bối cảnh lưu lượng phương tiện gia tăng nhanh, tuyến đường thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Theo quy hoạch, sau khi hoàn thành, đoạn Quốc lộ 1A từ Vành đai 1 đến Cầu Giẽ sẽ được mở rộng lên mặt cắt ngang 90 m, gồm 10 làn xe trục chính và 6 làn đường song hành hai bên. Tuyến đường được định hướng xây dựng theo tiêu chuẩn hiện đại, đáp ứng nhu cầu giao thông tương lai giữa trung tâm Hà Nội với các đại đô thị và khu vực phía Nam Thủ đô.

Dự án đi qua nhiều phường trên địa bàn Hà Nội như: Kim Liên, Bạch Mai, Phương Liệt, Tương Mai, Định Công, Hoàng Mai, Hoàng Liệt, Yên Sở; cùng các xã: Đại Thanh, Thanh Trì, Ngọc Hồi, Thường Tín, Hồng Vân, Thượng Phúc, Chương Dương, Phú Xuyên, Chuyên Mỹ và Đại Xuyên.

Nếu được triển khai và hoàn thành, đây sẽ là một trong những dự án cải tạo đô thị lớn nhất của Hà Nội, góp phần thay đổi cấu trúc không gian dọc Quốc lộ 1A và nâng cao năng lực giao thông trục Bắc – Nam qua Thủ đô trong nhiều thập kỷ tới.

Bên cạnh đầu tư hạ tầng giao thông, dự án còn bao gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng và chỉnh trang đô thị dọc hành lang Quốc lộ 1A.

Dự án dự kiến hoàn thành hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027. Theo UBND TP Hà Nội, sau khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, đồng thời phân bổ lại lưu lượng phương tiện giữa các tuyến vành đai và các khu vực đô thị, qua đó giảm áp lực ùn tắc tại cửa ngõ phía Nam thành phố.

Tuyến đường cũng được kỳ vọng tăng cường kết nối trung tâm Hà Nội với hàng loạt đại đô thị lớn như Ocean Park, Trump Organization, Khu đô thị Olympic, Đô thị Phú Xuyên, Khu đô thị thể thao Olympic (Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội), Sun Urban City…

Trước đó, vào sáng 11/5, tại kỳ họp thứ hai, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang, tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.