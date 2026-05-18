Công an phát cảnh báo tới người dân liên quan tới sổ đỏ

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lâm Đồng, lợi dụng chủ trương chuyển đổi số trong quản lý đất đai, thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh xuất hiện tình trạng các đối tượng giả danh cán bộ cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản của người dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi.

Theo đó, các đối tượng thường gọi điện trực tiếp cho người dân, tự xưng là cán bộ địa chính hoặc tư pháp, yêu cầu cung cấp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và căn cước công dân với lý do "hoàn thiện hồ sơ" hoặc "cập nhật dữ liệu địa chính" vào hệ thống quốc gia.

Đáng chú ý, đối với những trường hợp người dân cảnh giác, không cung cấp thông tin qua điện thoại, các đối tượng tiếp tục gửi "giấy mời" giả mạo cơ quan chức năng. Nội dung giấy mời yêu cầu người dân liên kết với Kho bạc Nhà nước hoặc truy cập vào các đường link, hệ thống không chính thống để được cấp mã số định danh trước khi làm việc với cơ quan nhà nước.

Thông qua các đường link giả mạo này, các đối tượng hướng dẫn người dân kê khai thông tin đất đai điện tử ngoài quy trình thủ tục hành chính thông thường, từ đó yêu cầu cung cấp toàn bộ thông tin cá nhân, giấy tờ đất đai và nhiều dữ liệu quan trọng khác. Đây là thủ đoạn mới, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và tâm lý tin tưởng vào chủ trương chuyển đổi số để thực hiện hành vi lừa đảo.

Cơ quan chức năng nhận định, việc cung cấp thông tin cá nhân, hình ảnh giấy tờ nhà đất cho các đối tượng lạ tiềm ẩn nguy cơ rất lớn về mất an toàn thông tin, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ bị chiếm đoạt tài sản bằng các thủ đoạn tinh vi hơn trong tương lai.

Trước tình hình trên, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ đất đai qua điện thoại hoặc ứng dụng nhắn tin khi chưa xác minh rõ. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến đất đai chỉ được thực hiện trực tiếp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc thông qua các cổng dịch vụ công chính thức. Khi phát hiện các cuộc gọi, tin nhắn hoặc giấy mời có dấu hiệu nghi vấn, người dân cần nhanh chóng liên hệ Công an địa phương hoặc UBND cấp xã để được hướng dẫn, xác minh và xử lý kịp thời, tránh trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.