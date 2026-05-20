Các dự án của tỷ phú Trần Bá Dương, Quốc Cường Gia Lai, Tập đoàn Hoa Sen tại TP.HCM đồng loạt gây chú ý

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa công bố danh sách 259 trường hợp dự án không đáp ứng điều kiện để đưa vào danh mục khu đất dự kiến triển khai thí điểm dự án nhà ở thương mại theo Nghị quyết 171 của Quốc hội.

Đáng chú ý, danh sách này bao gồm nhiều khu đất do các doanh nghiệp lớn đề xuất phát triển.

Cụ thể, Trường Hải (THACO) có dự án khu nhà ở phức hợp cao tầng kết hợp thương mại tại phường Bình Thuận, quận 7 (nay là phường Tân Thuận), quy mô khoảng 2,1 ha. Dự án này không được đưa vào danh mục do chưa phù hợp với quy hoạch chung và mục tiêu phát triển đô thị, nhà ở của thành phố.

Tương tự, Tập đoàn Hoa Sen có dự án khu chung cư nhà ở thương mại tại phường Long Trường, diện tích 1,5 ha, bị loại do hồ sơ bản đồ chưa đầy đủ, thiếu thông tin về ranh giới tọa độ và vị trí khu đất, khiến cơ quan chuyên môn chưa có cơ sở xem xét về quy hoạch.

Quốc Cường Gia Lai cũng có dự án khu dân cư Long Phước tại phường Long Phước, quy mô 3,8 ha không đủ điều kiện do thiếu tài liệu bản đồ và thông tin vị trí, dẫn đến chưa có ý kiến thẩm định quy hoạch.

Ngoài ra, Công ty Phát triển Nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (Hodeco) có 4 dự án không đáp ứng điều kiện, gồm: Khu nhà ở phía Tây đường 3/2 (6,3 ha), dự án hạ tầng kỹ thuật khu đô thị Phước Thắng (52,5 ha), Khu nhà ở Hải Đăng – The Light City (49,3 ha) và Khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ (6,3 ha).

Trong nhóm bị loại cũng có nhiều dự án quy mô lớn hàng chục ha. Điển hình như dự án khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch sông Sài Gòn tại Củ Chi của CTCP Địa ốc Cát Tường, diện tích gần 97 ha, chưa đủ điều kiện do thiếu cơ sở đánh giá sự phù hợp quy hoạch.

Tương tự, dự án khu nhà ở tại xã Lê Minh Xuân (Bình Chánh cũ) của CTCP Đầu tư phát triển đô thị Gia Phú, quy mô gần 80 ha trên quỹ đất có nguồn gốc từ Nông trường Láng Le, cũng chưa đủ điều kiện xem xét do vướng mắc pháp lý và chưa hoàn tất rà soát thông tin.

Một số dự án lớn khác như khu dân cư 44 ha tại phường Phú Định của CTCP Cảng Phú Định bị loại do không phù hợp quy hoạch. Tại Nhà Bè, các dự án như Khu dân cư Trường Vi tại Hiệp Phước (hơn 43ha), Khu nhà ở Cảng Cây Khô (hơn 36ha) hay Green Pearl Phước Kiển (hơn 30ha) cũng chưa đáp ứng điều kiện thí điểm.

Theo Nghị quyết 71 của Quốc hội, việc đầu tư nhà ở thương mại được cho phép thực hiện thông qua thỏa thuận nhận quyền sử dụng đất hoặc trên các khu đất mà nhà đầu tư đã có quyền sử dụng, đồng thời mở rộng khả năng chuyển mục đích sử dụng với nhiều loại đất. Cơ chế này giúp tháo gỡ vướng mắc pháp lý và tăng nguồn cung cho thị trường, tuy nhiên các dự án phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về quy hoạch, pháp lý đất đai và định hướng phát triển đô thị.

Hiện TP.HCM đã đưa 182 khu đất vào danh mục triển khai thí điểm, với tổng diện tích gần 14,2 triệu m2. Thành phố cũng đang tiếp tục rà soát các khu đất đủ điều kiện để bổ sung vào danh mục, nhằm tạo cơ sở pháp lý cho doanh nghiệp triển khai dự án và góp phần cải thiện nguồn cung trong thời gian tới.