Tuyến đường 10.000 tỷ do doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng xây dựng, sở hữu công nghệ chưa từng có trong ngành xây dựng tại Việt Nam

Theo UBND TP Hà Nội, sáng 11/1/2023, thành phố đã tổ chức lễ thông xe tuyến Vành đai 2 đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở. Dự án này gồm cả đường trên cao và dưới thấp, được đầu tư nhằm giảm áp lực ùn tắc giao thông và hoàn thiện hạ tầng khung của Thủ đô.

Đây là một phần trong kế hoạch hoàn thiện toàn tuyến Vành đai 2 của Hà Nội, góp phần điều tiết lưu lượng phương tiện giữa các khu vực, đặc biệt giảm áp lực cho khu vực nội đô trung tâm.

Khi hoàn thiện, dự án đã giúp đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng gia tăng giữa trung tâm Hà Nội với khu vực phía Bắc và Đông Bắc thành phố, đồng thời góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Dự án xây dựng đường Vành đai 2 đoạn cầu Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở, có tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Nhà đầu tư là Tập đoàn Vingroup, liên danh nhà thầu thi công gồm Trung Nam E&C và Trung Chính.

Công trình được khởi công từ tháng 4/2018 với hai hợp phần chính gồm mở rộng tuyến đường dưới thấp đoạn Vĩnh Tuy - Ngã Tư Vọng và xây dựng tuyến đường trên cao Vĩnh Tuy - Ngã Tư Sở.

Trong đó, tuyến đường dưới thấp được mở rộng lên 8-10 làn xe với mặt cắt ngang từ 53,5-63,5 m, vỉa hè hai bên rộng 4-6 m, lát đá và trồng cây xanh. Tuyến đường trên cao dài hơn 5 km, rộng 19 m với 4 làn xe dành riêng cho ôtô, kết nối 4 quận trung tâm (cũ) gồm Hai Bà Trưng, Đống Đa, Hoàng Mai và Thanh Xuân.

Toàn tuyến có 8 nhánh lên xuống tại khu vực cầu Vĩnh Tuy, Ngã Tư Vọng và Ngã Tư Sở. Trong đó, nhánh lên xuống qua Ngã Tư Vọng được đánh giá là hạng mục phức tạp nhất với trụ cầu cạn cao khoảng 30 m – cao nhất Hà Nội. Theo quy hoạch, khu vực này sẽ hình thành nút giao 4 tầng trong tương lai.

Điểm đáng chú ý của dự án là việc áp dụng công nghệ đổ bê tông tại chỗ trên giàn giáo di động MSS (đà giáo di chuyển phía trên dầm), công nghệ hiện đại này lần đầu được triển khai tại Việt Nam.

Với công nghệ MSS, sau khi hoàn thiện một nhịp cầu, toàn bộ hệ thống ván khuôn và đà giáo sẽ được di chuyển sang nhịp kế tiếp để tiếp tục thi công theo quy trình tương tự. Quá trình này được triển khai liên tục dọc theo tuyến cầu cho đến khi hoàn thiện toàn bộ kết cấu nhịp.

Với công nghệ này, 40 m chiều dài mặt cầu được hoàn thành chỉ trong vòng 20 ngày. Trong quá trình thi công vẫn đảm bảo tĩnh không dưới cầu cho hoạt động giao thông, đồng thời ít chịu ảnh hưởng bởi điều kiện địa hình và địa chất của khu vực xây dựng.

Việc hoàn thiện tuyến Vành đai 2 không chỉ góp phần giảm ùn tắc giao thông mà còn tạo động lực phát triển kinh doanh, dịch vụ cho khu vực dọc tuyến, đồng thời từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị theo quy hoạch của Hà Nội.