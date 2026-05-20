Dài 5km hơn 10 năm chưa xong, tuyến đường trọng điểm kết nối loạt dự án lớn nhất phía Tây thủ đô được yêu cầu cấp tốc về đích trong năm 2026
Sau hơn một thập kỷ chậm tiến độ, dự án mở rộng đường 70 trị giá hơn 3.370 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công, hướng tới hoàn thành trong năm 2026, mở ra trục kết nối quan trọng giữa các khu đô thị lớn và giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây Thủ đô.
Dự án mở rộng đường 70 có chiều dài khoảng 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng, đi qua các khu vực Xuân Phương,
Tây Mỗ và Sơn Đồng. Tuyến đường có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 230.000m2, với quy hoạch mặt cắt ngang rộng từ 40–50m.
Điểm đầu dự án nằm tại nút giao với đường Trịnh Văn Bô và kéo dài đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai dự án vẫn chưa thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Nhiều năm qua, đường 70 thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải khi mặt đường xuống cấp trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng. Tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm, đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân sinh sống và di chuyển qua khu vực này.
Hiện tại, tuyến đường qua khu vực Xuân Phương có mặt cắt hẹp, nhiều vị trí xuống cấp, thường xuyên xuất hiện tình trạng bụi bặm và ngập úng cục bộ sau mưa. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng khiến khu vực thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.
Trong khi đó, đoạn từ khu vực gần cầu Ngà đến Đại lộ Thăng Long đã được thảm nhựa tại một số phân đoạn. Tuy nhiên, công tác thi công vẫn diễn ra ngắt quãng do nhiều vị trí chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch.
Do chậm triển khai trong thời gian dài, nhiều khu vực thuộc dự án bị biến thành nơi tập kết đất, rác sinh hoạt và máy móc công trình. Dọc tuyến, nhiều hàng quán tạm bợ cũng mọc lên, khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.
Theo người dân sinh sống dọc tuyến, việc dự án kéo dài nhiều năm, thi công cầm chừng và chậm giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đáng kể tới đời sống và hoạt động kinh doanh. Tình trạng bụi bặm, đường sá nhếch nhác cùng giao thông thường xuyên ùn tắc khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.
Đoạn tuyến từ
Đại lộ Thăng Long đi vào có chiều dài khoảng 1,7km. Hiện đơn vị thi công đang triển khai một phần đoạn từ nút giao đường 70 và đường 72 hướng về phía đường Nguyễn Văn Luyện. Trong đó, đoạn đường dài hơn 600m kết nối trực tiếp với khu vực Hữu Hưng đang dần thành hình.
Tuy nhiên, đoạn đi qua khu vực Trường Tiểu học Đại Mỗ vẫn chưa thể triển khai do công tác bàn giao mặt bằng chưa hoàn tất.
Khi hoàn thành mở rộng, tuyến đường 70 sẽ nâng cao khả năng kết nối với các trục giao thông quan trọng như Trịnh Văn Bô, Đại lộ Thăng Long, đồng thời tạo sự liên thông thuận lợi tới khu vực Vinhomes Smart City cùng loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội như Dương Nội, Geleximco – Lê Trọng Tấn.
Cùng với đó, dự án góp phần rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực Nhổn, Trôi, quốc lộ 32 và tăng cường khả năng kết nối với tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội, qua đó cải thiện đáng kể khả năng lưu thông và giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô.
Về công tác giải phóng mặt bằng, các khu vực thuộc phường Xuân Phương, Tây Mỗ và xã Sơn Đồng đang được triển khai khẩn trương, với mục tiêu ban đầu hoàn thành trong quý IV/2026. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu ba địa phương này tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng ngay trong quý II/2026. (Ảnh: Đình Hiệp)
Bài và ảnh: Văn Đoan
