Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
Vùng đất tiềm năng
Vùng đất tiềm năng
xem chi tiết

Dài 5km hơn 10 năm chưa xong, tuyến đường trọng điểm kết nối loạt dự án lớn nhất phía Tây thủ đô được yêu cầu cấp tốc về đích trong năm 2026

Bài và ảnh: Văn Đoan | 20-05-2026 - 06:21 AM | Bất động sản

Sau hơn một thập kỷ chậm tiến độ, dự án mở rộng đường 70 trị giá hơn 3.370 tỷ đồng đang được đẩy nhanh thi công, hướng tới hoàn thành trong năm 2026, mở ra trục kết nối quan trọng giữa các khu đô thị lớn và giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây Thủ đô.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 1.

Dự án mở rộng đường 70 có chiều dài khoảng 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.370 tỷ đồng, đi qua các khu vực Xuân Phương, Tây Mỗ và Sơn Đồng. Tuyến đường có diện tích giải phóng mặt bằng khoảng 230.000m2, với quy hoạch mặt cắt ngang rộng từ 40–50m.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 2.

Điểm đầu dự án nằm tại nút giao với đường Trịnh Văn Bô và kéo dài đến hết địa bàn Nam Từ Liêm cũ. Tuy nhiên, sau hơn 10 năm triển khai dự án vẫn chưa thể hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 3.

Nhiều năm qua, đường 70 thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải khi mặt đường xuống cấp trong khi lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng. Tình trạng ùn tắc kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm, đã trở thành nỗi ám ảnh với người dân sinh sống và di chuyển qua khu vực này.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 4.

Hiện tại, tuyến đường qua khu vực Xuân Phương có mặt cắt hẹp, nhiều vị trí xuống cấp, thường xuyên xuất hiện tình trạng bụi bặm và ngập úng cục bộ sau mưa. Trong khi đó, lưu lượng phương tiện ngày càng gia tăng khiến khu vực thường xuyên ùn tắc, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 5.

Trong khi đó, đoạn từ khu vực gần cầu Ngà đến Đại lộ Thăng Long đã được thảm nhựa tại một số phân đoạn. Tuy nhiên, công tác thi công vẫn diễn ra ngắt quãng do nhiều vị trí chưa hoàn tất bàn giao mặt bằng sạch.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 6.

Do chậm triển khai trong thời gian dài, nhiều khu vực thuộc dự án bị biến thành nơi tập kết đất, rác sinh hoạt và máy móc công trình. Dọc tuyến, nhiều hàng quán tạm bợ cũng mọc lên, khiến cảnh quan khu vực trở nên nhếch nhác, mất mỹ quan đô thị.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 7.

Theo người dân sinh sống dọc tuyến, việc dự án kéo dài nhiều năm, thi công cầm chừng và chậm giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng đáng kể tới đời sống và hoạt động kinh doanh. Tình trạng bụi bặm, đường sá nhếch nhác cùng giao thông thường xuyên ùn tắc khiến nhiều hộ dân gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 8.

Đoạn tuyến từ Đại lộ Thăng Long đi vào có chiều dài khoảng 1,7km. Hiện đơn vị thi công đang triển khai một phần đoạn từ nút giao đường 70 và đường 72 hướng về phía đường Nguyễn Văn Luyện. Trong đó, đoạn đường dài hơn 600m kết nối trực tiếp với khu vực Hữu Hưng đang dần thành hình.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 9.

Tuy nhiên, đoạn đi qua khu vực Trường Tiểu học Đại Mỗ vẫn chưa thể triển khai do công tác bàn giao mặt bằng chưa hoàn tất.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 10.

Khi hoàn thành mở rộng, tuyến đường 70 sẽ nâng cao khả năng kết nối với các trục giao thông quan trọng như Trịnh Văn Bô, Đại lộ Thăng Long, đồng thời tạo sự liên thông thuận lợi tới khu vực Vinhomes Smart City cùng loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội như Dương Nội, Geleximco – Lê Trọng Tấn.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 11.

Cùng với đó, dự án góp phần rút ngắn thời gian di chuyển tới các khu vực Nhổn, Trôi, quốc lộ 32 và tăng cường khả năng kết nối với tuyến đường sắt đô thị Nhổn – ga Hà Nội, qua đó cải thiện đáng kể khả năng lưu thông và giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ phía Tây Thủ đô.

Toàn cảnh tuyến đường dài 5km dang dở suốt hơn 10 năm: Đang được đẩy nhanh tiến độ, kết nối loạt khu đô thị phía Tây Hà Nội - Ảnh 12.

Về công tác giải phóng mặt bằng, các khu vực thuộc phường Xuân Phương, Tây Mỗ và xã Sơn Đồng đang được triển khai khẩn trương, với mục tiêu ban đầu hoàn thành trong quý IV/2026. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng đã yêu cầu ba địa phương này tập trung cao độ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng ngay trong quý II/2026. (Ảnh: Đình Hiệp)


Toàn cảnh đại lộ 10 làn xe nối thẳng Ciputra đến Đan Phượng: Giải phóng mặt bằng rầm rộ đoạn nút thắt, mở toang kết nối đến các đại đô thị của loạt ông lớn Sunshine Group, Vinhomes 

 

Bài và ảnh: Văn Đoan

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Vùng đất tiềm năng

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Nhà là để ở chứ không phải để kinh doanh, tích sản Nổi bật

Người bán hàng rong, phụ hồ, lao động tự do… bỗng trở thành nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được hưởng phúc lợi trong hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam

Người bán hàng rong, phụ hồ, lao động tự do… bỗng trở thành nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được hưởng phúc lợi trong hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam Nổi bật

Grand Marina, Saigon: Chương mới từ một kỳ công đã thành hình

Grand Marina, Saigon: Chương mới từ một kỳ công đã thành hình

19:30 , 19/05/2026
VinCons hướng tới cột mốc 150.000 công nhân cơ hữu, chinh phục các siêu dự án quốc gia

VinCons hướng tới cột mốc 150.000 công nhân cơ hữu, chinh phục các siêu dự án quốc gia

18:00 , 19/05/2026
Tháp căn hộ Symphony 5: Nhà đầu tư nhận chìa khóa sẽ bỏ túi tiền thuê ngay

Tháp căn hộ Symphony 5: Nhà đầu tư nhận chìa khóa sẽ bỏ túi tiền thuê ngay

18:00 , 19/05/2026
Miền Bắc bùng nổ với lễ ra quân phân khu The Royal - Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City

Miền Bắc bùng nổ với lễ ra quân phân khu The Royal - Đại đô thị sinh thái Five Star Eco City

17:30 , 19/05/2026

Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

Liên hệ quảng cáo

Hotline:

Email: doanhnghiep@admicro.vn

Chat với tư vấn viên

Công ty Cổ phần VCCorp

© Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

Chính sách bảo mật
Trở lên trên