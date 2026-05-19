Người bán hàng rong, phụ hồ, lao động tự do… bỗng trở thành nhân viên của tỷ phú Phạm Nhật Vượng, được hưởng phúc lợi trong hệ sinh thái lớn nhất Việt Nam

Vừa qua, hông báo tuyển dụng trong giai đoạn 1 hơn 20.000 lao động tại dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội và tại các dự án khác đã gây xôn xao dư luận.

Về chế độ lương thưởng, Vingroup khẳng định sẽ đảm bảo lao động nhận được mức thu nhập cạnh tranh hàng đầu trên thị trường, chi trả đúng hạn và ổn định. Người lao động sẽ được nhận chính sách toàn diện với bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, phụ cấp ăn ca, nghỉ phép năm, lương tháng 13 cùng thưởng các ngày lễ, Tết, chính sách ưu đãi khi sử dụng dịch vụ trong hệ sinh thái của Vingroup.

Trước đó, chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn lao động địa phương tại 11 xã vùng dự án Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội đã chứng kiến cuộc đời mình thay đổi một cách rõ rệt. Họ rời bỏ những công việc bấp bênh, bán hàng rong giữa chợ, phụ hồ nắng mưa thất thường, hay lái xe tự do rong ruổi khắp Bắc Nam…không bảo hiểm, thu nhập lúc có lúc không, để bước vào môi trường làm việc chuyên nghiệp với hợp đồng chính thức, lương tháng ổn định và đầy đủ các chế độ phúc lợi.

Anh Dương Văn Hiệp (xã Thường Tín), thợ hàn 10 năm làm tự do, cho biết: “Thu nhập trước bấp bênh lắm, ai gọi đâu làm đấy. Nghe tin dự án tuyển dụng ưu tiên người địa phương, chế độ tốt, tôi nộp hồ sơ ngay. Gần vợ gần con, thu nhập ổn định hàng tháng là điều lao động như tôi mong muốn nhất.”

Chị Nguyễn Minh Chiều (xã Thường Tín) trước đây làm phụ hồ, không có bảo hiểm. Sau khi vào làm tại dự án, thu nhập tăng khoảng 50%, đạt 14-15 triệu đồng/tháng, được đóng bảo hiểm đầy đủ. Chị chia sẻ: “Tôi đã tiết kiệm được tiền lo cho ba đứa con ăn học, trong đó có con đang học đại học.”

Chị Nguyễn Minh Chiều (xã Thường Tín).

Còn với anh Lê Văn An (quê Thường Tín, sinh năm 2004) từng làm thi công công trình tại nội thành Hà Nội với thu nhập 12-14 triệu đồng/tháng nhưng chi phí sinh hoạt cao. Việc chuyển về làm gần nhà tại dự án giúp anh tiết kiệm đáng kể và có thu nhập cùng chế độ tốt hơn.

Nhiều lao động khác như chị Nguyễn Thị Thanh Phương, anh Bùi Văn Quang (lái xe ben), anh Lê Công Phước (bảo vệ)… đều cho biết thu nhập tăng rõ rệt, công việc ổn định, được đào tạo bài bản và có chính sách phúc lợi hấp dẫn.

Sự thay đổi không chỉ nằm ở con số thu nhập. Nhiều lao động chia sẻ họ lần đầu tiên cảm nhận được sự yên tâm thực sự: Sáng đi làm gần nhà, tối về với vợ con, cuối tháng nhận lương đều đặn mà không lo chậm trễ.

Từ những người lao động chân tay quen với gió bụi công trường tự do, họ giờ đây tự hào khoác lên mình bộ đồng phục của Vingroup, trở thành nhân viên góp phần xây dựng sân vận động Hùng Vương và khu đô thị thể thao tầm cỡ quốc tế ngay trên chính mảnh đất quê hương mình.

Câu chuyện của họ không chỉ là câu chuyện cá nhân mà là minh chứng sống động cho một cách làm nhân văn: Vingroup không chỉ xây dựng đô thị, mà còn kiến tạo con người.

Hàng chục nghìn lao động từng đứng ngoài lề đô thị hóa nay đã trở thành nhân tố trung tâm, được trao cơ hội để cùng Tập đoàn lớn mạnh và cùng quê hương phát triển. Từ bán hàng rong, phụ hồ, lái xe tự do… đến nhân viên Vingroup – đó không chỉ là bước chuyển việc làm, mà là bước ngoặt của cả một thế hệ.

Người lao động đang nhận sự tư vấn trực tiếp từ cán bộ nhân sự Vingroup.

Theo ông Nguyễn Phú Quân, Giám đốc Ban quản lý Dự án xây dựng Sân vận động Hùng Vương (Vingroup), việc tuyển dụng lớn nhằm chuẩn bị nguồn nhân lực cho Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội – một dự án tầm vóc quốc tế – đồng thời đáp ứng nhu cầu nhân sự tại các dự án khác của Tập đoàn trên địa bàn Thủ đô.

Quan trọng hơn, đây là cam kết đồng hành lâu dài với địa phương. “Phát triển bền vững không thể chỉ dừng ở hỗ trợ tài chính một lần. Chúng tôi hướng tới mô hình ‘vừa cấp vốn, vừa cấp việc’, giúp người dân có sinh kế ổn định, trở thành một phần trực tiếp của nền kinh tế đô thị hiện đại,” ông Quân nhấn mạnh.

Chính sách ưu tiên tuyển dụng lao động tại chỗ giúp người dân chuyển đổi nghề nghiệp mà không phải rời xa quê hương – hiện thực hóa tinh thần “ly nông bất ly hương”. Người dân được tham gia xây dựng, vận hành và hưởng lợi trực tiếp từ đô thị mới.

Ông Trần Ngọc Tuân, Phó Chủ tịch UBND xã Thượng Phúc, cho biết việc Vingroup tuyển dụng 20.000 lao động mang ý nghĩa rất lớn đối với mục tiêu an sinh xã hội. Người dân không chỉ nhận bồi thường một lần mà còn có việc làm ổn định, thu nhập lâu dài trong môi trường chuyên nghiệp. Điều này giúp họ yên tâm chuyển đổi nghề, giảm áp lực cho chính quyền trong đào tạo nghề và giới thiệu việc làm sau thu hồi đất.

Ông Tuân phân tích, các nhóm lao động nông nghiệp, trung niên, phụ nữ, thanh niên và lao động thời vụ là những đối tượng chịu tác động trực tiếp. Nhiều người chưa quen với môi trường công nghiệp, nhưng chương trình tuyển dụng của Vingroup đã mở ra cơ hội việc làm ngay tại chỗ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang dịch vụ – đô thị.

Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội khởi công tháng 12/2025, tạo công ăn việc làm cho hàng chục nghìn lao động địa phương.

Ông Nguyễn Văn Khiển, Trưởng thôn Phúc Trại, xã Thượng Phúc, chia sẻ thêm: “Chính sách này tạo sự đồng thuận lớn trong nhân dân. Người dân có công ăn việc làm ổn định ngay quê hương, tránh tình trạng ‘nhàn cư vi bất thiện’ hay ‘miệng ăn núi lở’ khi chỉ dựa vào tiền bồi thường.” Ông mong Vingroup tiếp tục hỗ trợ đào tạo, kèm cặp để lao động địa phương nhanh chóng thích nghi.

Vingroup khẳng định triết lý: Dự án thành công không chỉ đo bằng quy mô mà phải mang lại lợi ích thực sự cho người dân địa phương, hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp, Nhà nước và cộng đồng. Việc tạo hàng chục nghìn việc làm sẽ kéo theo sự phát triển của hệ sinh thái kinh tế – dịch vụ, góp phần xây dựng một trung tâm thể thao, đô thị tầm cỡ quốc tế tại Hà Nội.

Chương trình tuyển dụng 20.000 lao động của Vingroup không chỉ giải quyết bài toán nhân lực mà còn là mô hình phát triển bền vững, nhân văn, nơi người dân địa phương thực sự là trung tâm của sự chuyển mình. Đây được xem là bài học tốt cho các dự án lớn khác trên cả nước trong quá trình đô thị hóa.