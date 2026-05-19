Khải Minh Land và Vinhomes tiếp tục siết chặt quan hệ hợp tác tại Vinhomes Saigon Park

Lễ ký kết diễn ra vào ngày 16/05/2026 tại khách sạn Vinpearl Landmark 81 - TP.HCM trước sự chứng kiến của đại diện Ban lãnh đạo các đơn vị, các đối tác cùng đội ngũ chuyên viên kinh doanh hùng hậu.

Đồng hành cùng Vinhomes qua hàng loạt dự án trọng điểm trên toàn quốc từ những ngày đầu thành lập, Khải Minh Land – Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land không chỉ khẳng định năng lực phân phối vượt trội mà còn từng bước xây dựng vị thế đối tác chiến lược bền vững bằng những thành tích bán hàng ấn tượng.

Suốt nhiều năm qua, hành trình hợp tác ấy liên tục được nối dài với nhiều cột mốc quan trọng. Gần nhất trong năm 2025, Khải Minh Land tiếp tục đồng hành cùng Vinhomes tại các dự án nổi bật như Vinhomes Green City, Vinhomes Green Paradise — những dự án quy mô lớn, sở hữu vai trò kiến tạo diện mạo đô thị mới và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến thị trường bất động sản.

Theo đó, sự kiện ký kết phân phối dự án Vinhomes Saigon Park lần này tiếp tục mở ra chương phát triển mới trong hành trình hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai đơn vị, hướng đến việc kiến tạo và mang đến cho khách hàng những sản phẩm bất động sản đẳng cấp, khác biệt.

Vinhomes - Thành viên quan trọng của Vingroup luôn tiên phong kiến tạo các siêu đô thị thế hệ mới được quy hoạch bài bản, thông minh, hạ tầng kết nối đồng bộ, hệ sinh thái tiện ích – dịch vụ "tất cả trong một", mang tới không gian sống đẳng cấp cho cộng đồng Việt Nam và quốc tế.

Với hơn 30 đô thị hiện hữu, các dự án của Vinhomes không chỉ dẫn dắt làn sóng dịch chuyển cư dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương mà còn góp phần đưa bất động sản Việt Nam vươn tầm quốc tế, khẳng định vị thế của Nhà phát triển bất động sản hàng đầu Đông Nam Á.

Đồng hành cùng Vinhomes, Khải Minh Land được biết đến là đơn vị môi giới bất động sản hàng đầu thị trường, kế thừa nền tảng kinh nghiệm, năng lực phát triển hệ thống và tư duy kinh doanh bài bản từ Khải Hoàn Land – Thương hiệu uy tín gần 20 năm kinh nghiệm.

Sở hữu lực lượng môi giới hùng hậu, giàu kinh nghiệm thực chiến cùng ứng dụng công nghệ Kland vào quản lý và bán hàng, Khải Minh Land không ngừng nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội trên thị trường.

Nhờ đó, đơn vị liên tục nằm trong top đại lý xuất sắc của hàng loạt chủ đầu tư danh tiếng như Vingroup, T&T Group, GS E&C, Masterise Homes, VinaCapital, Phú Long, Khang Điền, Keppel… đồng thời được vinh danh "Công ty phân phối bất động sản tốt nhất Việt Nam 2025" tại Dot Property Vietnam Awards 2025 - minh chứng cho năng lực triển khai, uy tín thương hiệu và vị thế ngày càng vững chắc.

Năm 2026, tiếp tục đồng hành cùng chiến lược phát triển của Vinhomes, Khải Minh Land chính thức phân phối Vinhomes Saigon Park – siêu dự án hứa hẹn sẽ mở ra kỷ nguyên bứt tốc cho thị trường bất động sản TP.HCM.

Khải Minh Land – Thành viên Tập đoàn Khải Hoàn Land chính thức trở thành đại lý phân phối dự án Vinhomes Saigon Park

Vinhomes Saigon Park nằm ngay nút giao Vành đai 3 và Quốc Lộ 22 – Vị trí "yết hầu" kết nối TP.HCM với Tây Ninh, Bình Dương (cũ) và Đồng Nai. Thừa hưởng loạt hạ tầng trọng điểm: Quốc Lộ 22 mở rộng (trục Xuyên Á), Vành đai 3 và 4, cao tốc TP.HCM – Mộc Bài, tuyến metro Bến Thành – Tham Lương… dự án trở thành tâm điểm của mọi kết nối và tạo đà tăng trưởng bền vững trong dài hạn, biến khu Tây Bắc trở thành cực tăng trưởng mới của TP.HCM.

Phối cảnh tổng thể dự án Vinhomes Saigon Park

Với quy mô lên đến 1.080ha, Vinhomes Saigon Park được quy hoạch theo mô hình "thành phố công viên tri thức hàng đầu Châu Á". Trong đó, 150ha tập trung phát triển hệ thống giáo dục - đào tạo và nghiên cứu, thu hút cộng đồng chuyên gia, giảng viên và sinh viên, kéo theo nhu cầu khổng lồ về dịch vụ, lưu trú và giải trí chất lượng.

Bên cạnh các phân khu chức năng chuyên biệt, như: Creative Hub, Làng khởi nghiệp, các phòng Lab, khu Co-working space,.. dự án còn đầu tư phát triển hơn 100 công viên, mảng xanh, mặt nước rộng lớn cùng hệ sinh thái Vinmec, Vincom, VinWonders... tạo nên không gian sống tiện nghi, đẳng cấp hiếm có.

Trong bối cảnh khu Tây Bắc TP.HCM đang chuyển mình mạnh mẽ theo định hướng phát triển mới, sự đồng hành chiến lược giữa Khải Minh Land và Vinhomes được kỳ vọng sẽ mang đến cho thị trường những sản phẩm bất động sản chất lượng vượt trội; đồng thời tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong, năng lực đón đầu thị trường của hai thương hiệu lớn trên hành trình kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.