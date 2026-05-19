Diện mạo mới của “siêu thủ phủ” công nghiệp: Hơn 20 ha đất vàng Nguyễn Trãi sẽ trở thành đại đô thị tỷ USD

Bài và ảnh: Văn Đoan | 19-05-2026 - 08:25 AM | Bất động sản

Từ “tổ hợp công nghiệp” lớn bậc nhất miền Bắc, hơn 20 ha đất dọc trục Nguyễn Trãi đang được chuyển đổi thành loạt đô thị, trung tâm thương mại và căn hộ cao cấp với quy mô hàng tỷ USD.

Từng được ví như “tổ hợp công nghiệp” nổi tiếng dọc trục Nguyễn Trãi, khu vực này gắn liền với các nhà máy lớn như Cao su Sao Vàng, Xà phòng Hà Nội, Thuốc lá Thăng Long và Giầy Thượng Đình. Sau nhiều thập kỷ hoạt động sản xuất, những nhà máy từng là biểu tượng công nghiệp của Thủ đô nay đã, đang và sẽ di dời, nhường chỗ cho loạt dự án chung cư, thương mại.

Các dự án này được xem là một trong những quỹ đất công nghiệp hiếm hoi còn sót lại bên trong đường Vành đai 3 của Hà Nội. Đáng chú ý nhất là dự án Masteri Cao – Xà – Lá do liên danh Công ty CP Bất động sản Xavinco, Công ty CP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Thăng Long và Công ty TNHH Xalivico làm chủ đầu tư.

Theo quy hoạch, dự án có quy mô khoảng 11ha, phát triển tổ hợp thương mại – dịch vụ, căn hộ cao cấp, văn phòng và hệ thống trường học. Trong đó, khoảng 5,2ha được bố trí cho công trình hỗn hợp thương mại – dịch vụ với 3 tầng hầm; hơn 1,73ha dành cho giáo dục; hơn 1,5ha phát triển văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn và khoảng 0,45ha cho các công trình công cộng.

Khi hoàn thành, tổ hợp Masteri Cao – Xà – Lá dự kiến cung cấp khoảng 13.000 căn hộ, trong đó gần 4.000 căn được phép bán cho người nước ngoài. Theo giới môi giới, dự án thuộc nhóm đắt đỏ bậc nhất trục Nguyễn Trãi.

Tại lễ Kick-off dự án, mức giá được công bố dao động trong khoảng 120 đến 200 triệu đồng m2. Trong đó, người mua thanh toán sớm có giá khoảng 120-160 triệu đồng/m2 còn mua theo phương thức hỗ trợ vay thì giá cao hơn hẳn: Khoảng 150 đến hơn 200 triệu đồng/m2.

Liền kề là khu đất số 231 Nguyễn Trãi của Công ty CP Cao su Sao Vàng (SRC) và đối tác Tập đoàn Hoành Sơn. Khu đất rộng 6,2 ha này đang trong giai đoạn tháo dỡ hạ tầng kỹ thuật cũ. Tổng mức đầu tư dự kiến cho tổ hợp này lên tới 20.000 tỷ đồng.

Dự án đã được khởi công và đang hoàn tất các nghĩa vụ tài chính về đất đai. Hiện khu đất đang được phá dỡ các hạng mục nhà máy cũ để chuẩn bị xây dựng tổ hợp đô thị mới. Theo kế hoạch, giai đoạn một dự kiến hoàn thành vào năm 2027 và toàn bộ dự án sẽ hoàn tất vào năm 2030. Trong khi đó, hoạt động sản xuất được duy trì tại nhà máy ở Hưng Yên, còn cơ sở mới tại Xuân Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm tối ưu chi phí đầu tư.

Cách đó không xa là khu đất số 277 Nguyễn Trãi của Công ty CP Giày Thượng Đình với diện tích khoảng 3,6 ha, được xem là “mảnh ghép cuối cùng” trong tam giác công nghiệp cũ dọc trục Nguyễn Trãi. Sau hàng thập kỷ hoạt động, khu đất này đang được định hướng chuyển đổi thành tổ hợp nhà ở thương mại, văn phòng, dịch vụ và trường học liên cấp.

Theo đó, tổng mức đầu tư dự án vào khoảng 9.907 tỷ đồng, chưa bao gồm lãi vay và chi phí đất đai. Trong đó, khu căn hộ kết hợp thương mại dịch vụ dự kiến cao 25–40 tầng với 4–5 tầng hầm, vốn đầu tư hơn 5.133 tỷ đồng; tòa văn phòng, thương mại dịch vụ gần 1.400 tỷ đồng và khu trường học liên cấp được đầu tư khoảng 492 tỷ đồng.

Các dự án trên sở hữu vị trí đắc địa trên trục Nguyễn Trãi, dễ dàng liên thông với các tuyến đường lớn như Trường Chinh, đường Láng, đồng thời kết nối nhanh về Hà Đông hoặc khu vực trung tâm qua các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng cũ. Dự án cũng nằm gần tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, hưởng lợi trực tiếp từ ga Thượng Đình và Vành đai 3.

Đáng chú ý, khu vực này còn được hưởng lợi lớn từ hệ thống Vành đai 2 và Vành đai 3. Trong đó, tuyến Vành đai 2,5 đoạn Nguyễn Trãi – Đầm Hồng hiện đang được đẩy mạnh giải phóng mặt bằng. Khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng sẽ giảm áp lực giao thông cho trục Nguyễn Trãi, đồng thời tăng khả năng kết nối khu Tây Nam với các khu vực khác của Thủ đô.

Theo dữ liệu từ Batdongsan.com.vn, mặt bằng giá căn hộ quanh khu vực Nguyễn Trãi hiện đã neo ở mức cao. Đơn cử, căn hộ tại Royal City đang được rao bán phổ biến khoảng 130–140 triệu đồng/m2, căn hộ tại Golden Land hiện dao động khoảng 80–90 triệu đồng/m2. Trong khi đó, nhiều dự án trên đường Nguyễn Tuân có giá vượt 100 triệu đồng/m2.

Sau hàng chục năm gắn với các nhà máy công nghiệp lớn, trục Nguyễn Trãi đang chứng kiến sự thay đổi mạnh mẽ khi hàng loạt khu đất vàng nội đô được phá dỡ, tái thiết thành các tổ hợp đô thị quy mô lớn. Những đại công trường nối tiếp nhau xuất hiện dọc tuyến đường này đang dần định hình diện mạo mới cho cửa ngõ phía Tây Nam Hà Nội.

Bài và ảnh: Văn Đoan

Một tập đoàn BĐS kín tiếng muốn làm tuyến đường 15.000 tỷ đồng và siêu dự án du lịch rộng 9.500ha tại một tỉnh miền núi phía Bắc

Trước thềm khởi công 1 ngày, siêu dự án 6 tỷ USD đi qua sân vận động lớn nhất thế giới có diễn biến quan trọng

Lãi suất 2026 và bài toán dòng tiền: Khi nào nhà đầu tư BĐS cao cấp thực sự chiếm lợi thế?

08:00 , 19/05/2026
ROX Group - 3 thập kỷ tiên phong đánh thức những dòng chảy phát triển

08:00 , 19/05/2026
Thời điểm lý tưởng sở hữu căn hộ biển 5 sao giá dưới 2 tỷ đồng

08:00 , 19/05/2026
'Đứng ngồi không yên' vì nhà đất đang thế chấp ngân hàng thì bị... giải tỏa

07:45 , 19/05/2026

