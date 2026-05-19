Thời điểm lý tưởng sở hữu căn hộ biển 5 sao giá dưới 2 tỷ đồng

Chuẩn sống như nghỉ dưỡng bên vịnh biển top 7 kỳ quan bậc nhất Đông Nam Á

Theo Condé Nast Traveler, tạp chí du lịch nổi tiếng của Mỹ, Đông Nam Á đang khẳng định vị thế là một trong những khu vực du lịch hấp dẫn hàng đầu thế giới nhờ sự hòa quyện giữa cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và những trải nghiệm bản địa khác biệt. Trong danh sách 7 kỳ quan bậc nhất khu vực, Việt Nam góp mặt ở vị trí thứ 3 với vịnh Bái Tử Long (đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh).

Khác với nhiều điểm đến đã quá quen thuộc, vịnh Bái Tử Long được đánh giá cao bởi vẫn lưu giữ được nét hoang sơ, hệ thống đảo, hang động, bãi biển đẹp cùng không gian tĩnh lặng, phù hợp với xu hướng tìm kiếm những hành trình mới mẻ, ít dấu chân du khách. Đây cũng là khu vực có tiềm năng phát triển đa dạng các loại hình du lịch như tham quan ngắm cảnh, tắm biển, chèo thuyền, câu cá giải trí và du lịch sinh thái.

Một điểm khác biệt nữa của vịnh Bái Tử Long so với vịnh Hạ Long là có hệ thống đảo đất có cư dân sinh sống, du khách có thể trải nghiệm đời sống bản địa. Vườn Quốc gia Bái Tử Long trong quần thể này cũng đã được Trung tâm đa dạng sinh học ASEAN công nhận là Vườn Di sản ASEAN từ năm 2017.

Ngoài cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, Bái Tử Long còn có lợi thế lớn về kết nối giao thông, có thể liên kết thuận lợi bằng đường bộ, đường biển, đường hàng không và sắp tới đây là đường sắt cao tốc.

Đáng chú ý, hệ thống cơ sở lưu trú, nghỉ dưỡng tại Vân Đồn đang từng bước hoàn thiện, tạo thêm dư địa để vùng vịnh biển này bứt phá thành điểm đến mới của Quảng Ninh nói riêng, miền Bắc nói chung. Trong số đó, nổi bật là Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn do Tập đoàn Everland làm chủ đầu tư.

Đây là tổ hợp nghỉ dưỡng 5 sao cao cấp, điểm nhấn kiến trúc tuyệt đẹp giữa kỳ quan vịnh Bái Tử Long, nơi thiết lập chuẩn mực sống mới, khác biệt dành cho các du khách, thương gia, nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Tọa lạc tại vị trí góc giao lộ của Khu đô thị Ao Tiên, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sở hữu tầm nhìn với 2 mặt biển ôm trọn vịnh di sản và những trầm tích thiên nhiên được bảo tồn ngay trong lòng dự án. Hệ sinh thái phụ trợ cao cấp với trung tâm hội nghị quốc tế bậc nhất Vân Đồn 1.500 chỗ cùng hệ thống dịch vụ tiện ích khép kín riêng biệt, từ trung tâm thương mại, mua sắm, nhà hàng, rạp chiếu phim, bể bơi vô cực, bể bơi bốn mùa, bến du thuyền, bãi tắm tự nhiên,... mang tới trải nghiệm đồng bộ, hoàn hảo cho du khách cũng như chủ sở hữu.

Hệ tiện ích đa tầng cao cấp tại Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho du khách. Ảnh – Everland Group

Dự án cung cấp hơn 2.200 phòng khách sạn 5 sao và căn hộ du lịch mang phong cách "Resort Apartment" lần đầu xuất hiện ở Việt Nam, đem tới cho chủ sở hữu cũng như du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng trên cao độc đáo với tầm view panorama từ mọi góc, tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên và mang lại vẻ sang trọng, "vô cực" cho không gian sống. Nội thất các căn hộ Resort Apartment được thiết kế và bài trí theo phong cách Neo-classic, được tinh tuyển kỹ lưỡng từ những thương hiệu cao cấp trên thế giới và hệ thống 102 tiện ích đặc quyền đáp ứng đầy đủ nhu cầu của những khách hàng khó tính.

Centara Hotels & Resorts - thương hiệu quản lý khách sạn hàng đầu của Thái Lan là đơn vị quản lý, vận hành Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đây là bảo chứng đảm bảo du khách đến Crystal Holidays Harbour Vân Đồn sẽ được cung cấp dịch vụ đẳng cấp, ẩm thực xuất sắc, phục vụ chu đáo những trải nghiệm tinh tế, đáng nhớ, đo ni đóng giày, chiều chuộng theo sở thích cá nhân của từng du khách.

Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đảm bảo cho chủ sở hữu cũng như du khách mỗi ngày sống tại đây đều như một kỳ nghỉ dưỡng 5 sao, sáng thức giấc cùng bình minh rực rỡ trên biển, thưởng lãm hoàng hôn bát ngát bên ban công, hưởng trọn kỳ quan ngay bên gối ngủ, những bữa tiệc "fine dining" riêng tư, đẳng cấp tại khu nghỉ cũng như trên các đảo nhỏ hoang sơ mà xa xỉ, đậm chất "private" thượng lưu.

Sở hữu căn hộ du lịch biển 5 sao, giá dưới 2 tỷ đồng trước khi cơ hội khép lại

Khác với các điểm nghỉ dưỡng ven biển miền Bắc chỉ sôi động theo mùa, Crystal Holidays Harbour Vân Đồn được thiết kế để đón khách quanh năm. Dòng khách mà tổ hợp này hướng đến là du lịch golf và M.I.C.E, ngoài khách nội địa, dòng khách Đông Bắc Á Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng là những thị trường tiềm năng, hiện hữu.

Thực tế, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5 vừa qua, tỉnh Quảng Ninh đón hơn 910 nghìn lượt du khách, trong đó có hơn 30% chọn Vân Đồn và các đảo trong Vịnh Bái Tử Long. Theo các chuyên gia, du lịch tới Vân Đồn và các tuyến đảo trong Vịnh Bái Tử Long tiếp tục trở thành lựa chọn hàng đầu của du khách trong dịp nghỉ lễ cũng như mùa hè 2026, với dự báo tăng trưởng còn duy trì ở mức cao.

Du lịch tăng trưởng kéo theo nhu cầu về cơ sở lưu trú và dịch vụ logistics du lịch, mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư bất động sản nghỉ dưỡng, đặc biệt những sản phẩm đã sẵn sàng đưa vào khai thác ngay, đem tới lợi nhuận ổn định, bền vững như Crystal Holidays Harbour Vân Đồn.

Tổ hợp Crystal Holidays Harbour Vân Đồn đang được chuẩn bị để sẵn sàng đón du khách ngay trong mùa hè 2026. Ảnh – Everland Group

Hiện giai đoạn 1 của Crystal Holidays Harbour Vân Đồn (hai tòa tháp The Victory (tòa A), The Oasis (tòa B) đã khánh thành cuối năm 2025 và đang được gấp rút trang hoàng để bắt đầu phục vụ du khách ngay trong hè 2026. Các tòa The Harmony (tòa C), The Liberty (tòa D) đang thi công giai đoạn 2, cung cấp ra thị trường 367 phòng khách sạn tiêu chuẩn 5 sao và 1.907 căn hộ du lịch Resort Apartment.

Tập đoàn Everland hiện đã và đang bắt đầu bàn giao căn hộ tại các tòa A,B, dự kiến cuối năm nay sẽ bàn giao đại trà các tòa C,D, đồng nghĩa với việc nhà đầu tư mua căn hộ có thể đưa vào khai thác để ở như nghỉ dưỡng hoặc cho thuê sinh dòng tiền ổn định với lượng khách tiềm năng luôn đông đúc và sẵn sàng chi tiêu ở mức cao.

Với chính sách bán hàng mới nhất, chỉ từ 1,9 tỷ đồng, nhà đầu tư đã có thể sở hữu một căn hộ đa giá trị ở Crystal Holidays Harbour Vân Đồn. Đây có thể sẽ là những cơ hội cuối cùng để nhà đầu tư có thể sở hữu một bất động sản dòng tiền đầy tiềm năng với mức giá dưới 2 tỷ đồng. Bởi các báo cáo khảo sát thị trường BĐS gần đây liên tục cho thấy, không chỉ chung cư ở các thành phố lớn, căn hộ du lịch giá dưới 2 tỷ đồng ở các vùng biển tiềm năng như Vân Đồn cũng sắp "tuyệt chủng"./.