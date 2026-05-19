Hướng tới mục tiêu 500.000 tỷ đồng vốn đầu tư, Lào Cai thu hút nhiều tập đoàn lớn Sun Group, T&T, Geleximco, Bitexco…

UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Kế hoạch huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển giai đoạn 2026 - 2030, nhằm bảo đảm nguồn lực triển khai các chương trình, đề án trọng tâm và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ mới.

Theo kế hoạch, Lào Cai đặt mục tiêu huy động đầy đủ các nguồn lực để từng bước trở thành cực tăng trưởng, trung tâm kết nối giao thương kinh tế giữa Việt Nam, các nước ASEAN với vùng Tây Nam - Trung Quốc; phát triển theo hướng xanh, hài hòa, giàu bản sắc và bền vững.

Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2030 tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 500.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn nhà nước dự kiến khoảng 171.100 tỷ đồng, chiếm 34,22%; vốn ngoài nhà nước khoảng 328.900 tỷ đồng, tương đương 65,78%.

Theo lộ trình, nhu cầu huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2026 dự kiến đạt 101.440 tỷ đồng; năm 2027 khoảng 105.475 tỷ đồng; năm 2028 khoảng 88.770 tỷ đồng; năm 2029 khoảng 89.055 tỷ đồng và năm 2030 khoảng 115.260 tỷ đồng.

Ảnh minh họa (nguồn: UBND tỉnh Lào Cai).

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Lào Cai chủ trương đẩy mạnh hợp tác với các tập đoàn kinh tế hàng đầu Việt Nam.

Tỉnh cho biết sẽ tăng cường hợp tác, thu hút nhiều tập đoàn lớn như Alphanam, Geleximco, T&T Group, TNG Holdings Vietnam, FLC Group, Bitexco, Sun Group tham gia đầu tư các dự án hạ tầng, đô thị, du lịch, thương mại và dịch vụ quy mô lớn trên địa bàn.

Theo UBND tỉnh, việc thu hút các doanh nghiệp lớn nhằm thúc đẩy triển khai những dự án mang tính chiến lược, góp phần nâng cao năng lực hạ tầng, phát triển dịch vụ và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội bền vững.

Bên cạnh đó, Lào Cai cũng khuyến khích doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư mới phù hợp với định hướng phát triển của tỉnh; đồng thời cam kết hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Tỉnh cũng đặt mục tiêu tăng cường truyền thông, quảng bá tiềm năng, lợi thế để thu hút thêm nhiều nhà đầu tư lớn, đa dạng hóa nguồn lực đầu tư và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được xác định là phát triển hệ thống hạ tầng đồng bộ, hiện đại để tạo nền tảng thu hút đầu tư. Trong đó, tỉnh tập trung triển khai hàng loạt dự án lớn như tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, Cảng hàng không Sa Pa, mở rộng cao tốc Nội Bài - Lào Cai; phát triển khu kinh tế cửa khẩu, logistics, thương mại điện tử, hạ tầng số cùng các khu, cụm công nghiệp xanh.

Song song với đó, Lào Cai tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng; nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp và người dân; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, chủ động và có trọng tâm.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì tham mưu huy động các nguồn vốn theo kế hoạch; phối hợp với các sở, ngành, địa phương theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện định kỳ.

Các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường sẽ có trách nhiệm tổ chức triển khai phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu huy động nguồn lực đầu tư phát triển giai đoạn 2026 - 2030.