Người dân Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh vui mừng khi tuyến đường 85.000 tỷ dài hơn 112 km đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo Báo Hà Nội Mới, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội cho biết, dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô hiện đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Trong đó, tuyến đường song hành được đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026, còn tuyến cao tốc đầu tư theo hình thức PPP phấn đấu về đích trước Hội nghị APEC 2027.

Đây là một trong những dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, có vai trò kết nối Hà Nội với các địa phương lân cận, mở rộng không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội, toàn tuyến có tổng chiều dài khoảng 113,52 km, gồm tuyến chính dài 103,82 km và khoảng 9,7 km tuyến nối theo hướng cao tốc Nội Bài - Hạ Long.

Trong đó, đoạn đi qua Hà Nội dài khoảng 57,52 km, Hưng Yên khoảng 19,3 km và Bắc Ninh khoảng 35,7 km. Tổng mức đầu tư của 7 dự án thành phần khoảng 85.563 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và vốn do nhà đầu tư huy động.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng tại ba địa phương cơ bản hoàn thành với diện tích khoảng 1.426 ha, đạt 100%. Tuy nhiên, dự án vẫn còn một số vướng mắc liên quan đến hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, một số nhà dân, nhà xưởng và một số diện tích đất cần xử lý tại Hà Nội, Hưng Yên và Bắc Ninh. Các địa phương đang đặt mục tiêu hoàn thành trong các tháng 5, 6 và 7/2026.

Về tiến độ thi công, dự án thành phần xây dựng đường song hành trên địa bàn Hà Nội đã hoàn thành khoảng 35/51,5 km thảm bê tông nhựa, đạt khoảng 85% giá trị sản lượng. Một số đoạn dự kiến sẽ được thông xe kỹ thuật trong tháng 6/2026 trước khi hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Trong khi đó, đoạn qua Hưng Yên đạt khoảng 81,8% sản lượng, còn đoạn qua Bắc Ninh đạt khoảng 46,55%.

Toàn cảnh đường Vành đai 4 (nguồn ảnh: Phạm Hùng - Quang Thái).

Đối với dự án thành phần cao tốc đầu tư theo hình thức PPP, Ban Quản lý dự án cho biết đang phối hợp với doanh nghiệp dự án tăng tốc thi công các hạng mục trọng điểm, đặc biệt là các cầu lớn như cầu Hồng Hà, cầu Mễ Sở và cầu Hoài Thượng. Đồng thời, các đơn vị cũng ưu tiên hoàn thiện các nhánh kết nối để bảo đảm đồng bộ với hệ thống đường song hành.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án đang gặp không ít khó khăn do biến động giá nhiên liệu và nguồn cung vật liệu xây dựng. Theo Ban Quản lý dự án, giá xăng dầu tăng đã kéo theo chi phí vận chuyển, vật liệu và thi công tăng mạnh, gây áp lực lớn lên tiến độ thực hiện.

Ban Quản lý dự án cũng kiến nghị các địa phương tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc, xử lý dứt điểm phần diện tích mặt bằng còn lại nhằm bảo đảm tiến độ chung của công trình.

Theo quy hoạch, tuyến Vành đai 4 được đầu tư với quy mô hoàn chỉnh gồm 6 làn xe cao tốc, tốc độ thiết kế 100km/h, cùng hệ thống đường song hành hai bên có tốc độ thiết kế 80km/h.

Khi hoàn thành và đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các tuyến vành đai hiện hữu, tăng khả năng kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển cho Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh cũng như toàn khu vực.